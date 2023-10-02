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Советник главы офиса Зеленского обвинил Маска в поддержке России - РИА Новости, 02.10.2023
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14:22 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/mask-1899954235.html
Советник главы офиса Зеленского обвинил Маска в поддержке России
Советник главы офиса Зеленского обвинил Маска в поддержке России - РИА Новости, 02.10.2023
Советник главы офиса Зеленского обвинил Маска в поддержке России
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своем Telegram-канале обвинил американского предпринимателя Илона Маска в поддержке России и... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T14:22
2023-10-02T14:22
в мире
украина
россия
сша
илон маск
владимир зеленский
михаил подоляк
евросоюз
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своем Telegram-канале обвинил американского предпринимателя Илона Маска в поддержке России и "иронизировании над Украиной" Ранее Маск на своей странице в соцсети X разместил картинку со "страдающим человеком", лицо которого заменили на фото Зеленского. Подпись к картинке гласит: "Когда прошло уже пять минут, а ты ещё не попросил миллиарда долларов помощи". После чего в парламенте Украины обвинили Маска в "распространении российской пропаганды". "Любая поддержка России… Любое молчание или иронизирование над Украиной сегодня – безусловное поощрение российской пропаганды... К сожалению, далеко не все и не всегда, будучи значимыми медийными фигурами, но находясь за тысячи километров от эпицентра войны, способны осознать, что такое ежедневные бомбардировки", - написал Подоляк. Как передал ранее телеканал Fox News, Белый дом признал, что США потратили на украинский конфликт почти 111 миллиардов долларов. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что с прошлого года ЕС выделил Украине 80 миллиардов евро (84,6 миллиарда долларов США) поддержки, из которых более 26 миллиардов долларов - финансирование в сфере обороны, что является самой большой суммой, которую ЕС выделял на подобные цели. В воскресенье стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231002/propaganda-1899945539.html
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в мире, украина, россия, сша, илон маск, владимир зеленский, михаил подоляк, евросоюз, нато
В мире, Украина, Россия, США, Илон Маск, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Евросоюз, НАТО
Советник главы офиса Зеленского обвинил Маска в поддержке России

В офисе Зеленского обвинили Маска в поддержке России и иронизировании над Киевом

© AP Photo / Patrick Pleul/Pool Глава компании Tesla Илон Маск
Глава компании Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool
Глава компании Tesla Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своем Telegram-канале обвинил американского предпринимателя Илона Маска в поддержке России и "иронизировании над Украиной"
Ранее Маск на своей странице в соцсети X разместил картинку со "страдающим человеком", лицо которого заменили на фото Зеленского. Подпись к картинке гласит: "Когда прошло уже пять минут, а ты ещё не попросил миллиарда долларов помощи". После чего в парламенте Украины обвинили Маска в "распространении российской пропаганды".
Илон Маск
Украина обвинила Маска в "российской пропаганде" из-за шутки о Зеленском
Вчера, 13:56
"Любая поддержка России… Любое молчание или иронизирование над Украиной сегодня – безусловное поощрение российской пропаганды... К сожалению, далеко не все и не всегда, будучи значимыми медийными фигурами, но находясь за тысячи километров от эпицентра войны, способны осознать, что такое ежедневные бомбардировки", - написал Подоляк.
Как передал ранее телеканал Fox News, Белый дом признал, что США потратили на украинский конфликт почти 111 миллиардов долларов. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что с прошлого года ЕС выделил Украине 80 миллиардов евро (84,6 миллиарда долларов США) поддержки, из которых более 26 миллиардов долларов - финансирование в сфере обороны, что является самой большой суммой, которую ЕС выделял на подобные цели.
В воскресенье стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
Маск обвинил Трюдо в попытке уничтожить свободу слова в Канаде
Вчера, 00:51
 
В миреУкраинаРоссияСШАИлон МаскВладимир ЗеленскийМихаил ПодолякЕвросоюзНАТО
 
 
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