https://ria.ru/20231002/mask-1899954235.html

Советник главы офиса Зеленского обвинил Маска в поддержке России

Советник главы офиса Зеленского обвинил Маска в поддержке России - РИА Новости, 02.10.2023

Советник главы офиса Зеленского обвинил Маска в поддержке России

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своем Telegram-канале обвинил американского предпринимателя Илона Маска в поддержке России и... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T14:22

2023-10-02T14:22

2023-10-02T14:22

в мире

украина

россия

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илон маск

владимир зеленский

михаил подоляк

евросоюз

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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своем Telegram-канале обвинил американского предпринимателя Илона Маска в поддержке России и "иронизировании над Украиной" Ранее Маск на своей странице в соцсети X разместил картинку со "страдающим человеком", лицо которого заменили на фото Зеленского. Подпись к картинке гласит: "Когда прошло уже пять минут, а ты ещё не попросил миллиарда долларов помощи". После чего в парламенте Украины обвинили Маска в "распространении российской пропаганды". "Любая поддержка России… Любое молчание или иронизирование над Украиной сегодня – безусловное поощрение российской пропаганды... К сожалению, далеко не все и не всегда, будучи значимыми медийными фигурами, но находясь за тысячи километров от эпицентра войны, способны осознать, что такое ежедневные бомбардировки", - написал Подоляк. Как передал ранее телеканал Fox News, Белый дом признал, что США потратили на украинский конфликт почти 111 миллиардов долларов. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что с прошлого года ЕС выделил Украине 80 миллиардов евро (84,6 миллиарда долларов США) поддержки, из которых более 26 миллиардов долларов - финансирование в сфере обороны, что является самой большой суммой, которую ЕС выделял на подобные цели. В воскресенье стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231002/propaganda-1899945539.html

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россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, сша, илон маск, владимир зеленский, михаил подоляк, евросоюз, нато