https://ria.ru/20231002/m113-1899877985.html
Cпецназовцы из "Османа" сожгли американский БТР M113 в Запорожской области
Cпецназовцы из "Османа" сожгли американский БТР M113 в Запорожской области - РИА Новости, 02.10.2023
Cпецназовцы из "Османа" сожгли американский БТР M113 в Запорожской области
Бойцы армейского спецназа "Осман" поразили противотанковой управляемой ракетой американский бронетранспортер М113 в районе села Вербовое на Запорожском... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T11:29
2023-10-02T11:29
2023-10-02T15:47
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МЕЛИТОПОЛЬ, 2 окт — РИА Новости. Бойцы армейского спецназа "Осман" поразили противотанковой управляемой ракетой американский бронетранспортер М113 в районе села Вербовое на Запорожском направлении, после подбития бронемашина сгорела дотла, соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости.На кадрах, снятых тепловизионной камерой с дрона, видно движение нескольких единиц бронетехники по полевой дороге. В какой-то момент в одну из машин попадает ракета, выпущенная из противотанкового управляемого комплекса. Из дальнейших кадров становится ясно, что поражен американский бронетранспортер М113. Эта техника поставлена украинским войскам в рамках военной помощи. М113 был запущен в серийное производство в январе 1960 года, наиболее длительно и активно этот бронетранспортер применялся в ходе войны во Вьетнаме. Как сообщало Минобороны в воскресенье, Вооруженные силы за сутки на Запорожском направлении отбили две атаки ВСУ у Работино и Вербового. Потери противника составили до 30 человек убитыми и ранеными, а также восемь единиц техники, включая одну артиллерийскую систему М777 производства США.
https://ria.ru/20230621/tanki-1879600828.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Уничтожение американского бронетранспортера бойцами спецназа "Осман"
Кадры уничтожения американского бронетранспортера M113 в районе Вербового. Бойцы спецназа "Осман" поразили машину из ПТРК.
2023-10-02T11:29
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PT0M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, украина, сша, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, США, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Cпецназовцы из "Османа" сожгли американский БТР M113 в Запорожской области
Бойцы спецназа "Осман" поразили ракетой БТР M113 ВСУ возле села Вербовое
МЕЛИТОПОЛЬ, 2 окт — РИА Новости. Бойцы армейского спецназа "Осман" поразили противотанковой управляемой ракетой американский бронетранспортер М113 в районе села Вербовое на Запорожском направлении, после подбития бронемашина сгорела дотла, соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости.
На кадрах, снятых тепловизионной камерой с дрона, видно движение нескольких единиц бронетехники по полевой дороге. В какой-то момент в одну из машин попадает ракета, выпущенная из противотанкового управляемого комплекса. Из дальнейших кадров становится ясно, что поражен американский бронетранспортер М113.
Эта техника поставлена украинским войскам в рамках военной помощи. М113 был запущен в серийное производство в январе 1960 года, наиболее длительно и активно этот бронетранспортер применялся в ходе войны во Вьетнаме.
Как сообщало Минобороны в воскресенье, Вооруженные силы за сутки на Запорожском направлении отбили две атаки ВСУ
у Работино и Вербового. Потери противника составили до 30 человек убитыми и ранеными, а также восемь единиц техники, включая одну артиллерийскую систему М777 производства США.
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