https://ria.ru/20231002/m113-1899877985.html

Cпецназовцы из "Османа" сожгли американский БТР M113 в Запорожской области

Cпецназовцы из "Османа" сожгли американский БТР M113 в Запорожской области - РИА Новости, 02.10.2023

Cпецназовцы из "Османа" сожгли американский БТР M113 в Запорожской области

Бойцы армейского спецназа "Осман" поразили противотанковой управляемой ракетой американский бронетранспортер М113 в районе села Вербовое на Запорожском... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T11:29

2023-10-02T11:29

2023-10-02T15:47

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ситуация в днр и лнр

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МЕЛИТОПОЛЬ, 2 окт — РИА Новости. Бойцы армейского спецназа "Осман" поразили противотанковой управляемой ракетой американский бронетранспортер М113 в районе села Вербовое на Запорожском направлении, после подбития бронемашина сгорела дотла, соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости.На кадрах, снятых тепловизионной камерой с дрона, видно движение нескольких единиц бронетехники по полевой дороге. В какой-то момент в одну из машин попадает ракета, выпущенная из противотанкового управляемого комплекса. Из дальнейших кадров становится ясно, что поражен американский бронетранспортер М113. Эта техника поставлена украинским войскам в рамках военной помощи. М113 был запущен в серийное производство в январе 1960 года, наиболее длительно и активно этот бронетранспортер применялся в ходе войны во Вьетнаме. Как сообщало Минобороны в воскресенье, Вооруженные силы за сутки на Запорожском направлении отбили две атаки ВСУ у Работино и Вербового. Потери противника составили до 30 человек убитыми и ранеными, а также восемь единиц техники, включая одну артиллерийскую систему М777 производства США.

https://ria.ru/20230621/tanki-1879600828.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение американского бронетранспортера бойцами спецназа "Осман" Кадры уничтожения американского бронетранспортера M113 в районе Вербового. Бойцы спецназа "Осман" поразили машину из ПТРК. 2023-10-02T11:29 true PT0M27S

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Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, сша, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр