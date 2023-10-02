https://ria.ru/20231002/lyzhi-1899950313.html

Кузбасс планирует открыть горнолыжный сезон 18 ноября

Кузбасс планирует открыть горнолыжный сезон 18 ноября - РИА Новости, 02.10.2023

Кузбасс планирует открыть горнолыжный сезон 18 ноября

Зимний сезон на горнолыжных курортах Кузбасса планируют открыть 18 ноября, старт даст фестиваль "Шерегешфест", сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T14:07

2023-10-02T14:07

2023-10-02T14:07

кемеровская область

сергей цивилев

междуреченск

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КЕМЕРОВО, 2 окт - РИА Новости. Зимний сезон на горнолыжных курортах Кузбасса планируют открыть 18 ноября, старт даст фестиваль "Шерегешфест", сообщает пресс-служба правительства региона. Проведенный анализ итогов летнего туристического сезона-2023 показал, что количество туристских посещений Кузбасса с мая по сентябрь выросло на 15% по сравнению с этим же периодом прошлого года и превысило 1,2 миллиона. "В индустрии гостеприимства региона мы проводим большую работу по переходу основных курортов на круглогодичное посещение. И уже видна положительная динамика. Все больше путешественников выбирают Кузбасс для посещения летом, потому что мы предлагаем разнообразный отдых и экотуризм. Кроме того, проходят масштабные событийные проекты международного уровня, как "Динотерра", "ПРОГЕШ", шахтерский Сабантуй, на которые приезжают десятки тысяч гостей со всей России и из других стран", - цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева. Наиболее популярным направлением для летнего отдыха в этом году стал Шерегеш, курорт посетили более 261 тысячи человек, что превышает прошлогодние показатели на 26%. Для развития туристической отрасли в Кузбассе малому и среднему бизнесу предоставлена поддержка в виде грантов и субсидий. В регионе были созданы пляжи, территория дайвинга, круглогодичный подогреваемый бассейн, обновлен туристский инвентарь. Кроме того, на полученную в прошлом году целевую субсидию 256 миллионов рублей из резервного фонда Правительства РФ построили модульные отели в Шестаково, у озера Темир (отель "Кусто"), лагерь на берегу Беловского водохранилища. Кемпинги позволили летом на 560 мест увеличить номерной фонд. По нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" Кузбасс дополнительно получил еще 98 миллионов рублей на строительство модульных отелей в Промышленновском, Беловском округах и Междуреченске. "Открытие зимнего сезона на горнолыжных курортах Кузбасса намечено на 18 ноября. По традиции старт даст фестиваль ШерегешФест. Для любителей быстрых спусков в этом сезоне подготовлена масса приятных сюрпризов, среди которых - самый большой тюбинг-парк в России, где будут расположены восемь горок разных уровней, ориентированных на взрослых и детей. Для любителей экстрима будет установлен трамплин и подушка для приземления. Кататься на плюшках можно будет в течение всего года, зимой и летом, благодаря специальному покрытию трасс", - говорится в сообщении. Отмечается, что завершается строительство новой канатной дороги на горе Асыр (сектор Е). Это будет быстрая четырехместная кресельная канатная дорога с пропускной способностью 1,8 тысячи человек в час. Подъемник откроет новые склоны для катания и безопасного фрирайда. В будущем планируется связать трассы между Асыром и Утуей. Канатная дорога откроет дополнительные возможности Ski-in & Ski-out - катания от дверей отеля.

https://ria.ru/20230927/kuzbass-1898882729.html

https://ria.ru/20230920/lgoty-1897507380.html

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междуреченск

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кемеровская область, сергей цивилев, междуреченск