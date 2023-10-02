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Росфинмониторинг внес Ляшко в реестр террористов и экстремистов - РИА Новости, 02.10.2023
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17:47 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/lyashko-1900029644.html
Росфинмониторинг внес Ляшко в реестр террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес Ляшко в реестр террористов и экстремистов - РИА Новости, 02.10.2023
Росфинмониторинг внес Ляшко в реестр террористов и экстремистов
Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T17:47
2023-10-02T17:47
олег ляшко
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
в мире
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. "Ляшко Олег Валерьевич, 03.12.1972 г.р., г. Чернигов УССР", - говорится в перечне. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
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олег ляшко, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), в мире
Олег Ляшко, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), В мире
Росфинмониторинг внес Ляшко в реестр террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес Олега Ляшко в реестр террористов и экстремистов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛидер "Радикальной партии" Олег Ляшко
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
"Ляшко Олег Валерьевич, 03.12.1972 г.р., г. Чернигов УССР", - говорится в перечне.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
Росфинмониторинг внес Коломойского в реестр террористов и экстремистов
Вчера, 17:24
 
Олег ЛяшкоФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)В мире
 
 
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