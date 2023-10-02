https://ria.ru/20231002/lyashko-1900029644.html

Росфинмониторинг внес Ляшко в реестр террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес Ляшко в реестр террористов и экстремистов - РИА Новости, 02.10.2023

Росфинмониторинг внес Ляшко в реестр террористов и экстремистов

Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T17:47

2023-10-02T17:47

2023-10-02T17:47

олег ляшко

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

в мире

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. "Ляшко Олег Валерьевич, 03.12.1972 г.р., г. Чернигов УССР", - говорится в перечне. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

https://ria.ru/20231002/kolomoyskiy-1900016802.html

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2023

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олег ляшко, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), в мире