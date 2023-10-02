https://ria.ru/20231002/leopard-1900054043.html
Польша отремонтировала первые танки Leopard для Украины
Польша отремонтировала первые танки Leopard для Украины - РИА Новости, 02.10.2023
Польша отремонтировала первые танки Leopard для Украины
Польша отремонтировала первые танки Leopard для Украины, говорится в сообщении Польской группы вооружений в соцсети Х. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T19:59
2023-10-02T19:59
2023-10-02T19:59
специальная военная операция на украине
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нато
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ВАРШАВА, 2 окт – РИА Новости. Польша отремонтировала первые танки Leopard для Украины, говорится в сообщении Польской группы вооружений в соцсети Х. "В то время как другие только делают заявления, относящиеся к будущему, мы по согласованию с украинской стороной действуем. Первые в экспресс-режиме отремонтированные в Бумар-Лабенды (польский завод по производству и ремонту бронетехники – ред.) танки Leopard были получены украинской стороной, над очередными машинами работы продолжаются", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что несколько стран НАТО передали Украине несколько десятков танков Leopard. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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Польша отремонтировала первые танки Leopard для Украины
Польская группа вооружений: в стране отремонтировали первые Leopard для Украины