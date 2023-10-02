Рейтинг@Mail.ru
Польша отремонтировала первые танки Leopard для Украины - РИА Новости, 02.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:59 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/leopard-1900054043.html
Польша отремонтировала первые танки Leopard для Украины
Польша отремонтировала первые танки Leopard для Украины - РИА Новости, 02.10.2023
Польша отремонтировала первые танки Leopard для Украины
Польша отремонтировала первые танки Leopard для Украины, говорится в сообщении Польской группы вооружений в соцсети Х. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T19:59
2023-10-02T19:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
польша
сергей лавров
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890455795_0:12:2000:1137_1920x0_80_0_0_50ca97ff0cf46c12cc7f3c414cfe325c.jpg
ВАРШАВА, 2 окт – РИА Новости. Польша отремонтировала первые танки Leopard для Украины, говорится в сообщении Польской группы вооружений в соцсети Х. "В то время как другие только делают заявления, относящиеся к будущему, мы по согласованию с украинской стороной действуем. Первые в экспресс-режиме отремонтированные в Бумар-Лабенды (польский завод по производству и ремонту бронетехники – ред.) танки Leopard были получены украинской стороной, над очередными машинами работы продолжаются", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что несколько стран НАТО передали Украине несколько десятков танков Leopard. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
украина
россия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890455795_46:0:1903:1393_1920x0_80_0_0_8f6b2ee364e82a9de8a1e8776fb4e0e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, польша, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Польша, Сергей Лавров, НАТО
Польша отремонтировала первые танки Leopard для Украины

Польская группа вооружений: в стране отремонтировали первые Leopard для Украины

© AP Photo / Eckehard Schulz, FileТанк Leopard 1
Танк Leopard 1 - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© AP Photo / Eckehard Schulz, File
Танк Leopard 1. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 2 окт – РИА Новости. Польша отремонтировала первые танки Leopard для Украины, говорится в сообщении Польской группы вооружений в соцсети Х.
"В то время как другие только делают заявления, относящиеся к будущему, мы по согласованию с украинской стороной действуем. Первые в экспресс-режиме отремонтированные в Бумар-Лабенды (польский завод по производству и ремонту бронетехники – ред.) танки Leopard были получены украинской стороной, над очередными машинами работы продолжаются", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что несколько стран НАТО передали Украине несколько десятков танков Leopard.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Что пробивает броню танка Leopard 2
13 июня, 11:28
Инфографика
Что пробивает броню танка Leopard 2Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияПольшаСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала