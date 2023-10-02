https://ria.ru/20231002/leopard-1900054043.html

Польша отремонтировала первые танки Leopard для Украины

Польша отремонтировала первые танки Leopard для Украины - РИА Новости, 02.10.2023

Польша отремонтировала первые танки Leopard для Украины

Польша отремонтировала первые танки Leopard для Украины, говорится в сообщении Польской группы вооружений в соцсети Х. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T19:59

2023-10-02T19:59

2023-10-02T19:59

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ВАРШАВА, 2 окт – РИА Новости. Польша отремонтировала первые танки Leopard для Украины, говорится в сообщении Польской группы вооружений в соцсети Х. "В то время как другие только делают заявления, относящиеся к будущему, мы по согласованию с украинской стороной действуем. Первые в экспресс-режиме отремонтированные в Бумар-Лабенды (польский завод по производству и ремонту бронетехники – ред.) танки Leopard были получены украинской стороной, над очередными машинами работы продолжаются", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что несколько стран НАТО передали Украине несколько десятков танков Leopard. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

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в мире, украина, россия, польша, сергей лавров, нато