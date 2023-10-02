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Лавров прокомментировал запрет на въезд авто с российскими номерами в ЕС - РИА Новости, 02.10.2023
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18:21 02.10.2023 (обновлено: 18:38 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/lavrov-1900036029.html
Лавров прокомментировал запрет на въезд авто с российскими номерами в ЕС
Лавров прокомментировал запрет на въезд авто с российскими номерами в ЕС - РИА Новости, 02.10.2023
Лавров прокомментировал запрет на въезд авто с российскими номерами в ЕС
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал нацизмом запрет ряда стран Евросоюза на въезд автомобилей с российскими номерами. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T18:21
2023-10-02T18:38
евросоюз
в мире
сергей лавров
санкции в отношении россии
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СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал нацизмом запрет ряда стран Евросоюза на въезд автомобилей с российскими номерами."На эту тему уже сделаны все мыслимые и немыслимые заявления, тут особо нечего говорить. Меня поразило, с какой скоростью с европейцев, со всех практически, слетела внешняя благообразность, которой они прикрывались последние годы, сохраняя в себе какие-то остатки не только дипломатии, но и элементарной этики. В общем-то это проявление того, что принято называть нацизмом. По отношению к русским только", - сказал Лавров журналистам по итогам встречи международного дискуссионного клуба "Валдай".Ранее Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.
РИА Новости
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евросоюз, в мире, сергей лавров, санкции в отношении россии
Евросоюз, В мире, Сергей Лавров, Санкции в отношении России
Лавров прокомментировал запрет на въезд авто с российскими номерами в ЕС

Лавров назвал запрет на въезд российских автомобилей в ЕС проявлением нацизма

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал нацизмом запрет ряда стран Евросоюза на въезд автомобилей с российскими номерами.
"На эту тему уже сделаны все мыслимые и немыслимые заявления, тут особо нечего говорить. Меня поразило, с какой скоростью с европейцев, со всех практически, слетела внешняя благообразность, которой они прикрывались последние годы, сохраняя в себе какие-то остатки не только дипломатии, но и элементарной этики. В общем-то это проявление того, что принято называть нацизмом. По отношению к русским только", - сказал Лавров журналистам по итогам встречи международного дискуссионного клуба "Валдай".
Ранее Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.
Какие страны запретили въезд автомобилей с российскими номерами
Вчера, 16:55
Инфографика
Какие страны запретили въезд автомобилей с российскими номерамиПосмотреть
 
ЕвросоюзВ миреСергей ЛавровСанкции в отношении России
 
 
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