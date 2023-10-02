https://ria.ru/20231002/lavrov-1899863039.html
Лавров проведет переговоры с президентами Южной Осетии и Абхазии
Лавров проведет переговоры с президентами Южной Осетии и Абхазии - РИА Новости, 02.10.2023
Лавров проведет переговоры с президентами Южной Осетии и Абхазии
Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет 3 октября в Сочи раздельные двусторонние и трехстороннюю встречи с президентами Абхазии и Южной Осетии и министрами... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T11:07
2023-10-02T11:07
2023-10-02T11:17
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
южная осетия
абхазия
сергей лавров
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет 3 октября в Сочи раздельные двусторонние и трехстороннюю встречи с президентами Абхазии и Южной Осетии и министрами иностранных дел этих республик, сообщили в МИД РФ."Третьего октября в Сочи состоятся раздельные двусторонние и трехсторонняя встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с президентом Республики Абхазия Асланом Бжанией, министром иностранных дел Республики Абхазия Иналом Ардзинбой и президентом Республики Южная Осетия Аланом Гаглоевым, министром иностранных дел Республики Южная Осетия Ахсаром Джиоевым", - сообщили в министерстве.В повестке широкий круг актуальных вопросов двусторонних отношений, региональной и международной проблематики."В ходе трехсторонних переговоров особое внимание предполагается уделить теме координации "на площадке" женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, являющихся уникальным диалоговым форматом, где участвуют официальные представители Абхазии и Южной Осетии (наряду с Грузией, Россией и США) при сопредседательстве ЕС, ООН и ОБСЕ", - добавили в министерстве.Также министры в ходе двусторонних встреч также подпишут планы консультаций между внешнеполитическими ведомствами на 2024-2025 годы.
https://ria.ru/20230930/vosstanovlenie-1899645385.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), южная осетия, абхазия, сергей лавров
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Южная Осетия, Абхазия, Сергей Лавров
Лавров проведет переговоры с президентами Южной Осетии и Абхазии
Лавров проведет переговоры с президентами Южной Осетии и Абхазии в Сочи