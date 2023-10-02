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Лавров проведет переговоры с президентами Южной Осетии и Абхазии - РИА Новости, 02.10.2023
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11:07 02.10.2023 (обновлено: 11:17 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/lavrov-1899863039.html
Лавров проведет переговоры с президентами Южной Осетии и Абхазии
Лавров проведет переговоры с президентами Южной Осетии и Абхазии - РИА Новости, 02.10.2023
Лавров проведет переговоры с президентами Южной Осетии и Абхазии
Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет 3 октября в Сочи раздельные двусторонние и трехстороннюю встречи с президентами Абхазии и Южной Осетии и министрами... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T11:07
2023-10-02T11:17
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
южная осетия
абхазия
сергей лавров
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет 3 октября в Сочи раздельные двусторонние и трехстороннюю встречи с президентами Абхазии и Южной Осетии и министрами иностранных дел этих республик, сообщили в МИД РФ."Третьего октября в Сочи состоятся раздельные двусторонние и трехсторонняя встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с президентом Республики Абхазия Асланом Бжанией, министром иностранных дел Республики Абхазия Иналом Ардзинбой и президентом Республики Южная Осетия Аланом Гаглоевым, министром иностранных дел Республики Южная Осетия Ахсаром Джиоевым", - сообщили в министерстве.В повестке широкий круг актуальных вопросов двусторонних отношений, региональной и международной проблематики."В ходе трехсторонних переговоров особое внимание предполагается уделить теме координации "на площадке" женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, являющихся уникальным диалоговым форматом, где участвуют официальные представители Абхазии и Южной Осетии (наряду с Грузией, Россией и США) при сопредседательстве ЕС, ООН и ОБСЕ", - добавили в министерстве.Также министры в ходе двусторонних встреч также подпишут планы консультаций между внешнеполитическими ведомствами на 2024-2025 годы.
https://ria.ru/20230930/vosstanovlenie-1899645385.html
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), южная осетия, абхазия, сергей лавров
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Южная Осетия, Абхазия, Сергей Лавров
Лавров проведет переговоры с президентами Южной Осетии и Абхазии

Лавров проведет переговоры с президентами Южной Осетии и Абхазии в Сочи

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет 3 октября в Сочи раздельные двусторонние и трехстороннюю встречи с президентами Абхазии и Южной Осетии и министрами иностранных дел этих республик, сообщили в МИД РФ.
"Третьего октября в Сочи состоятся раздельные двусторонние и трехсторонняя встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с президентом Республики Абхазия Асланом Бжанией, министром иностранных дел Республики Абхазия Иналом Ардзинбой и президентом Республики Южная Осетия Аланом Гаглоевым, министром иностранных дел Республики Южная Осетия Ахсаром Джиоевым", - сообщили в министерстве.
В повестке широкий круг актуальных вопросов двусторонних отношений, региональной и международной проблематики.
"В ходе трехсторонних переговоров особое внимание предполагается уделить теме координации "на площадке" женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, являющихся уникальным диалоговым форматом, где участвуют официальные представители Абхазии и Южной Осетии (наряду с Грузией, Россией и США) при сопредседательстве ЕС, ООН и ОБСЕ", - добавили в министерстве.
Также министры в ходе двусторонних встреч также подпишут планы консультаций между внешнеполитическими ведомствами на 2024-2025 годы.
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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Южная ОсетияАбхазияСергей Лавров
 
 
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