https://ria.ru/20231002/laureaty-1899991716.html

Лауреаты Нобелевской премии по медицине 2023 года

Лауреаты Нобелевской премии по медицине 2023 года - РИА Новости, 02.10.2023

Лауреаты Нобелевской премии по медицине 2023 года

РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T16:06

2023-10-02T16:06

2023-10-02T16:06

справки

пенсильванский университет

энтони фаучи

сша

венгрия

филадельфия

юнеско

нобелевская премия по физиологии или медицине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1899953897_0:122:3073:1851_1920x0_80_0_0_fd31042885d49857703cecdc5fdb6e7d.jpg

Каталин КарикоВенгерский биохимик Каталин Карико (Katalin Karikó) родилась в 1955 году в Сольноке (Венгрия). В 1978 году окончила Сегедский университет (Сегеде, Венгрия), поступила в аспирантуру и работала в лаборатории профессора Йено Томаша, который занимался синтезом кэпов – молекулярных структур на концах мРНК. Диссертация Карико была посвящена синтезу олигонуклеотидов (коротких отрезков ДНК и РНК) и изучению их противовирусных эффектов. В 1982 году получила докторскую степень в Сегедском университете. Профессор.До 1985 года проводила исследования в Венгерской академии наук в Сегеде.В середине 1980-х Карико вместе с семьей переехала в США. Занималась исследованиями в Университете Темпл в Филадельфии (США) и Университете медицинских наук в Бетесде (США).В 1989 году Карико стала доцентом Пенсильванского университета (США), где проработала до 2013 года.В 1990 году подала первую заявку на грант, в которой предлагала создать генную терапию на основе мРНК.В 2006 году Карико совместно с ученым из США Дрю Вайсманном основали компанию RNARx, которая получила от правительства США гранты на сумму около 900 тысяч долларов.В период 2013-2022 годов была старшим вице-президентом компании BioNTech SE в Майнце (Германия). С 2021 года Каталин Карико является профессором Сегедского университета и адъюнкт-профессором по нейрохирургии Медицинской школы Перельмана Пенсильванского университета. В течение 40 лет исследования Карико были сосредоточены на РНК-опосредованных механизмах с конечной целью разработки транскрибируемой in vitro мРНК для белковой терапии. Она исследовала РНК-опосредованную иммунную активацию и обнаружила, что нуклеозидные модификации подавляют иммуногенность РНК, что расширяет терапевтические возможности мРНК.Автор нескольких научных публикаций по исследованиям мРНК.Среди наград Каталин Карико – премия Фонда BBVA Frontiers of Knowledge в области биологии и биомедицины (2022), премия L'Oréal-ЮНЕСКО "Для женщин в науке" (2001) и др.2 октября 2023 году удостоена Нобелевской премии по физиологии и медицине совместно с Дрю Вайсманном за открытия, касающиеся модификаций нуклеозидных оснований, которые позволили разработать эффективные мРНК-вакцины против COVID-19. Дрю ВайссманАмериканский ученый Дрю Вайссман (Drew Weissman) родился в 1959 году в Лексингтоне, штат Массачусетс, США. В 1981 году получил степени бакалавра и магистра биохимии и энзимологии в Университете Брандейса. В 1987 году защитил докторскую диссертацию по иммунологии и микробиологии в Бостонском университете.После ординатуры по медицине в бостонской больнице Бет Исраэль в 1990 году поступил на стажировку в Национальный институт здравоохранения, затем в течение четырех лет работал под руководством Энтони Фаучи в лаборатории иммунорегуляции Национального института аллергии и инфекционных заболеваний. В 1997 году начал работать на медицинском факультете Пенсильванского университета. В настоящее время является директором по исследованиям вакцин и директором института инноваций РНК.Лаборатория Вайссмана занимается изучением РНК и биологии врожденной иммунной системы, а также применением этих результатов в исследованиях вакцин и генной терапии. С 2007 по 2016 год Дрю Вайссман совмещал свою исследовательскую и академическую деятельность с практикой клинической медицины и стажировкой в Медицинском центре по делам ветеранов в Филадельфии.Дрю Вайссман также активно выступает с докладами на специализированных мероприятиях.Научные достижения Дрю Вайссмана отмечены многие премиями и наградами, среди них премия Льюиса Розенстила за выдающуюся работу в области фундаментальных медицинских исследований (2020), премия Харви (2021), премия принцессы Астурийской за технические и научные исследования (2021), премия Тана в области биофармацевтических наук (2022), премия Роберта Коха (2022), медаль Джонатана Э. Роудса за выдающиеся достижения в медицине (2023) и другие.2 октября 2023 года Дрю Вайссману совместно с Каталин Карико была присуждена Нобелевская премия по медицине за разработку мРНК-вакцин против COVID-19. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

сша

венгрия

филадельфия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, пенсильванский университет, энтони фаучи, сша, венгрия, филадельфия, юнеско, нобелевская премия по физиологии или медицине