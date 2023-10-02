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Лауреаты Нобелевской премии по медицине 2023 года - РИА Новости, 02.10.2023
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16:06 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/laureaty-1899991716.html
Лауреаты Нобелевской премии по медицине 2023 года
Лауреаты Нобелевской премии по медицине 2023 года - РИА Новости, 02.10.2023
Лауреаты Нобелевской премии по медицине 2023 года
РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T16:06
2023-10-02T16:06
справки
пенсильванский университет
энтони фаучи
сша
венгрия
филадельфия
юнеско
нобелевская премия по физиологии или медицине
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Каталин КарикоВенгерский биохимик Каталин Карико (Katalin Karikó) родилась в 1955 году в Сольноке (Венгрия). В 1978 году окончила Сегедский университет (Сегеде, Венгрия), поступила в аспирантуру и работала в лаборатории профессора Йено Томаша, который занимался синтезом кэпов – молекулярных структур на концах мРНК. Диссертация Карико была посвящена синтезу олигонуклеотидов (коротких отрезков ДНК и РНК) и изучению их противовирусных эффектов. В 1982 году получила докторскую степень в Сегедском университете. Профессор.До 1985 года проводила исследования в Венгерской академии наук в Сегеде.В середине 1980-х Карико вместе с семьей переехала в США. Занималась исследованиями в Университете Темпл в Филадельфии (США) и Университете медицинских наук в Бетесде (США).В 1989 году Карико стала доцентом Пенсильванского университета (США), где проработала до 2013 года.В 1990 году подала первую заявку на грант, в которой предлагала создать генную терапию на основе мРНК.В 2006 году Карико совместно с ученым из США Дрю Вайсманном основали компанию RNARx, которая получила от правительства США гранты на сумму около 900 тысяч долларов.В период 2013-2022 годов была старшим вице-президентом компании BioNTech SE в Майнце (Германия). С 2021 года Каталин Карико является профессором Сегедского университета и адъюнкт-профессором по нейрохирургии Медицинской школы Перельмана Пенсильванского университета. В течение 40 лет исследования Карико были сосредоточены на РНК-опосредованных механизмах с конечной целью разработки транскрибируемой in vitro мРНК для белковой терапии. Она исследовала РНК-опосредованную иммунную активацию и обнаружила, что нуклеозидные модификации подавляют иммуногенность РНК, что расширяет терапевтические возможности мРНК.Автор нескольких научных публикаций по исследованиям мРНК.Среди наград Каталин Карико – премия Фонда BBVA Frontiers of Knowledge в области биологии и биомедицины (2022), премия L'Oréal-ЮНЕСКО "Для женщин в науке" (2001) и др.2 октября 2023 году удостоена Нобелевской премии по физиологии и медицине совместно с Дрю Вайсманном за открытия, касающиеся модификаций нуклеозидных оснований, которые позволили разработать эффективные мРНК-вакцины против COVID-19. Дрю ВайссманАмериканский ученый Дрю Вайссман (Drew Weissman) родился в 1959 году в Лексингтоне, штат Массачусетс, США. В 1981 году получил степени бакалавра и магистра биохимии и энзимологии в Университете Брандейса. В 1987 году защитил докторскую диссертацию по иммунологии и микробиологии в Бостонском университете.После ординатуры по медицине в бостонской больнице Бет Исраэль в 1990 году поступил на стажировку в Национальный институт здравоохранения, затем в течение четырех лет работал под руководством Энтони Фаучи в лаборатории иммунорегуляции Национального института аллергии и инфекционных заболеваний. В 1997 году начал работать на медицинском факультете Пенсильванского университета. В настоящее время является директором по исследованиям вакцин и директором института инноваций РНК.Лаборатория Вайссмана занимается изучением РНК и биологии врожденной иммунной системы, а также применением этих результатов в исследованиях вакцин и генной терапии. С 2007 по 2016 год Дрю Вайссман совмещал свою исследовательскую и академическую деятельность с практикой клинической медицины и стажировкой в Медицинском центре по делам ветеранов в Филадельфии.Дрю Вайссман также активно выступает с докладами на специализированных мероприятиях.Научные достижения Дрю Вайссмана отмечены многие премиями и наградами, среди них премия Льюиса Розенстила за выдающуюся работу в области фундаментальных медицинских исследований (2020), премия Харви (2021), премия принцессы Астурийской за технические и научные исследования (2021), премия Тана в области биофармацевтических наук (2022), премия Роберта Коха (2022), медаль Джонатана Э. Роудса за выдающиеся достижения в медицине (2023) и другие.2 октября 2023 года Дрю Вайссману совместно с Каталин Карико была присуждена Нобелевская премия по медицине за разработку мРНК-вакцин против COVID-19. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, пенсильванский университет, энтони фаучи, сша, венгрия, филадельфия, юнеско, нобелевская премия по физиологии или медицине
Справки, Пенсильванский университет, Энтони Фаучи, США, Венгрия, Филадельфия, ЮНЕСКО, Нобелевская премия по физиологии или медицине

Лауреаты Нобелевской премии по медицине 2023 года

© AP Photo / Manu FernandezВенгерский биохимик Каталин Карико
Венгерский биохимик Каталин Карико - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© AP Photo / Manu Fernandez
Венгерский биохимик Каталин Карико
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Каталин Карико
Венгерский биохимик Каталин Карико (Katalin Karikó) родилась в 1955 году в Сольноке (Венгрия).
В 1978 году окончила Сегедский университет (Сегеде, Венгрия), поступила в аспирантуру и работала в лаборатории профессора Йено Томаша, который занимался синтезом кэпов – молекулярных структур на концах мРНК. Диссертация Карико была посвящена синтезу олигонуклеотидов (коротких отрезков ДНК и РНК) и изучению их противовирусных эффектов. В 1982 году получила докторскую степень в Сегедском университете. Профессор.
До 1985 года проводила исследования в Венгерской академии наук в Сегеде.
В середине 1980-х Карико вместе с семьей переехала в США. Занималась исследованиями в Университете Темпл в Филадельфии (США) и Университете медицинских наук в Бетесде (США).
В 1989 году Карико стала доцентом Пенсильванского университета (США), где проработала до 2013 года.
В 1990 году подала первую заявку на грант, в которой предлагала создать генную терапию на основе мРНК.
В 2006 году Карико совместно с ученым из США Дрю Вайсманном основали компанию RNARx, которая получила от правительства США гранты на сумму около 900 тысяч долларов.
В период 2013-2022 годов была старшим вице-президентом компании BioNTech SE в Майнце (Германия).
С 2021 года Каталин Карико является профессором Сегедского университета и адъюнкт-профессором по нейрохирургии Медицинской школы Перельмана Пенсильванского университета.
В течение 40 лет исследования Карико были сосредоточены на РНК-опосредованных механизмах с конечной целью разработки транскрибируемой in vitro мРНК для белковой терапии. Она исследовала РНК-опосредованную иммунную активацию и обнаружила, что нуклеозидные модификации подавляют иммуногенность РНК, что расширяет терапевтические возможности мРНК.
Автор нескольких научных публикаций по исследованиям мРНК.
Среди наград Каталин Карико – премия Фонда BBVA Frontiers of Knowledge в области биологии и биомедицины (2022), премия L'Oréal-ЮНЕСКО "Для женщин в науке" (2001) и др.
2 октября 2023 году удостоена Нобелевской премии по физиологии и медицине совместно с Дрю Вайсманном за открытия, касающиеся модификаций нуклеозидных оснований, которые позволили разработать эффективные мРНК-вакцины против COVID-19.
© AFP 2023 / JONATHAN NACKSTRANDЛауреаты Нобелевской премии по медицине 2023 года
Лауреаты Нобелевской премии по медицине 2023 года - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© AFP 2023 / JONATHAN NACKSTRAND
Лауреаты Нобелевской премии по медицине 2023 года
Дрю Вайссман
Американский ученый Дрю Вайссман (Drew Weissman) родился в 1959 году в Лексингтоне, штат Массачусетс, США.
В 1981 году получил степени бакалавра и магистра биохимии и энзимологии в Университете Брандейса. В 1987 году защитил докторскую диссертацию по иммунологии и микробиологии в Бостонском университете.
После ординатуры по медицине в бостонской больнице Бет Исраэль в 1990 году поступил на стажировку в Национальный институт здравоохранения, затем в течение четырех лет работал под руководством Энтони Фаучи в лаборатории иммунорегуляции Национального института аллергии и инфекционных заболеваний.
В 1997 году начал работать на медицинском факультете Пенсильванского университета. В настоящее время является директором по исследованиям вакцин и директором института инноваций РНК.
Лаборатория Вайссмана занимается изучением РНК и биологии врожденной иммунной системы, а также применением этих результатов в исследованиях вакцин и генной терапии.
С 2007 по 2016 год Дрю Вайссман совмещал свою исследовательскую и академическую деятельность с практикой клинической медицины и стажировкой в Медицинском центре по делам ветеранов в Филадельфии.
Дрю Вайссман также активно выступает с докладами на специализированных мероприятиях.
Научные достижения Дрю Вайссмана отмечены многие премиями и наградами, среди них премия Льюиса Розенстила за выдающуюся работу в области фундаментальных медицинских исследований (2020), премия Харви (2021), премия принцессы Астурийской за технические и научные исследования (2021), премия Тана в области биофармацевтических наук (2022), премия Роберта Коха (2022), медаль Джонатана Э. Роудса за выдающиеся достижения в медицине (2023) и другие.
2 октября 2023 года Дрю Вайссману совместно с Каталин Карико была присуждена Нобелевская премия по медицине за разработку мРНК-вакцин против COVID-19.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиПенсильванский университетЭнтони ФаучиСШАВенгрияФиладельфияЮНЕСКОНобелевская премия по физиологии или медицине
 
 
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