Рейтинг@Mail.ru
Азербайджан представил план по реинтеграции армян Карабаха - РИА Новости, 02.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:00 02.10.2023 (обновлено: 17:33 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/kultura-1899990506.html
Азербайджан представил план по реинтеграции армян Карабаха
Азербайджан представил план по реинтеграции армян Карабаха - РИА Новости, 02.10.2023
Азербайджан представил план по реинтеграции армян Карабаха
Баку опубликовал план по реинтеграции армян Карабаха в азербайджанское общество. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T16:00
2023-10-02T17:33
в мире
азербайджан
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
ильхам алиев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899266665_0:215:2694:1730_1920x0_80_0_0_26febb2825039959c983192ea96460e6.png
БАКУ, 2 окт — РИА Новости. Баку опубликовал план по реинтеграции армян Карабаха в азербайджанское общество."Азербайджан приступил к практической деятельности по реинтеграции армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе", — сообщили в администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева.В документе перечислили гарантии карабахским армянам и условия реинтеграции региона в состав страны:Кроме того, Баку планирует поддержать предпринимательскую деятельность в регионе. "Льготные кредиты, субсидирование процентов, предоставление гарантий по кредитам и другие финансовые инструменты, применяемые в стране в связи с расширением доступа субъектов предпринимательства к финансам, распространяются на территории, где проживают жители. Фермерам предоставляются субсидии, и они освобождаются от всех налогов, кроме земельного налога", — указано в документе.Администрация Алиева также сообщила, что жителей Карабаха обеспечат образованием, здравоохранением, газо- и водоснабжением, автомобильными дорогами, связью, мелиорацией сельхозугодий.Азербайджан 19 сентября начал военную операцию в Нагорном Карабахе. Боевые действия продлились меньше суток, в результате Баку восстановил контроль над всем регионом, а непризнанная Нагорно-Карабахская республика объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. После состоялось несколько раундов переговоров между местными армянами и представителями Азербайджана. Речь шла об интеграции региона в состав страны.Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь республики будет проходить со сложностями и нужно быть готовыми к тому, что некоторые не примут эту политику и решат уехать. При этом президент Ильхам Алиев неоднократно указывал, что армяне Карабаха будут обладать теми же правами, что и граждане страны.По данным властей Армении, в республику из региона переехали уже 100 520 человек из 120 тысяч, проживавших там до последнего обострения.
https://ria.ru/20231002/pereezd-1899991998.html
https://ria.ru/20230929/oruzhie-1899545084.html
https://ria.ru/20231002/obstrel-1899988963.html
азербайджан
нагорный карабах
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899266665_0:0:2393:1794_1920x0_80_0_0_a29e76167b93fdfdeb6a2d2a232ce203.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, азербайджан, ситуация в нагорном карабахе, нагорный карабах, ильхам алиев
В мире, Азербайджан, Ситуация в Нагорном Карабахе, Нагорный Карабах, Ильхам Алиев
Азербайджан представил план по реинтеграции армян Карабаха

Азербайджан раскрыл детали планов по реинтеграции армян Карабаха

© Sputnik / Arpi BeglaryanМонастырь Дадиванк в Нагорном Карабахе
Монастырь Дадиванк в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© Sputnik / Arpi Beglaryan
Монастырь Дадиванк в Нагорном Карабахе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 2 окт — РИА Новости. Баку опубликовал план по реинтеграции армян Карабаха в азербайджанское общество.
«
"Азербайджан приступил к практической деятельности по реинтеграции армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе", — сообщили в администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева.
В документе перечислили гарантии карабахским армянам и условия реинтеграции региона в состав страны:
  • Независимо от этнической, религиозной или языковой принадлежности гарантируются равенство прав и свобод каждого, в том числе безопасность каждого.
  • Жителям Карабаха гарантируется право на сохранение и развитие своей культуры и этнокультурных особенностей.
  • Обеспечиваются свобода вероисповедания, охрана культурных и религиозных памятников.
  • Создается возможность использования армянского языка.
  • Управление на территориях проживания армянских жителей осуществляется посредством специальных представительств президента Азербайджана, жителей могут привлечь к их работе.
  • Вопросы гражданства решаются на основе соответствующих процедур в соответствии с Конституцией и законодательством Азербайджана.
  • Процесс разоружения и демобилизации завершается, у жителей изымают все оружие.
  • Органы внутренних дел Азербайджана обеспечивают охрану общественного порядка на территории и безопасность жителей, жителей могут привлечь к работе в ведомстве.
  • Обеспечивается полный ввод в обращение азербайджанской национальной валюты.
Очередь из автомобилей у села Корнидзор - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
Желающие переехать в Армению из Карабаха сделали это, заявили в Ереване
Вчера, 16:07
Кроме того, Баку планирует поддержать предпринимательскую деятельность в регионе.
«
"Льготные кредиты, субсидирование процентов, предоставление гарантий по кредитам и другие финансовые инструменты, применяемые в стране в связи с расширением доступа субъектов предпринимательства к финансам, распространяются на территории, где проживают жители. Фермерам предоставляются субсидии, и они освобождаются от всех налогов, кроме земельного налога", — указано в документе.
Администрация Алиева также сообщила, что жителей Карабаха обеспечат образованием, здравоохранением, газо- и водоснабжением, автомобильными дорогами, связью, мелиорацией сельхозугодий.
Азербайджан 19 сентября начал военную операцию в Нагорном Карабахе. Боевые действия продлились меньше суток, в результате Баку восстановил контроль над всем регионом, а непризнанная Нагорно-Карабахская республика объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. После состоялось несколько раундов переговоров между местными армянами и представителями Азербайджана. Речь шла об интеграции региона в состав страны.
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
Минобороны России рассказало о сданном оружии и бронетехнике в Карабахе
29 сентября, 19:46
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь республики будет проходить со сложностями и нужно быть готовыми к тому, что некоторые не примут эту политику и решат уехать. При этом президент Ильхам Алиев неоднократно указывал, что армяне Карабаха будут обладать теми же правами, что и граждане страны.
По данным властей Армении, в республику из региона переехали уже 100 520 человек из 120 тысяч, проживавших там до последнего обострения.
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
В Армении сообщили о пострадавших после обстрела авто Минобороны страны
Вчера, 15:52
 
В миреАзербайджанСитуация в Нагорном КарабахеНагорный КарабахИльхам Алиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала