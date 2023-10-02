https://ria.ru/20231002/kultura-1899990506.html
Азербайджан представил план по реинтеграции армян Карабаха
Азербайджан представил план по реинтеграции армян Карабаха - РИА Новости, 02.10.2023
Азербайджан представил план по реинтеграции армян Карабаха
Баку опубликовал план по реинтеграции армян Карабаха в азербайджанское общество. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T16:00
2023-10-02T16:00
2023-10-02T17:33
в мире
азербайджан
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
ильхам алиев
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БАКУ, 2 окт — РИА Новости. Баку опубликовал план по реинтеграции армян Карабаха в азербайджанское общество."Азербайджан приступил к практической деятельности по реинтеграции армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе", — сообщили в администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева.В документе перечислили гарантии карабахским армянам и условия реинтеграции региона в состав страны:Кроме того, Баку планирует поддержать предпринимательскую деятельность в регионе. "Льготные кредиты, субсидирование процентов, предоставление гарантий по кредитам и другие финансовые инструменты, применяемые в стране в связи с расширением доступа субъектов предпринимательства к финансам, распространяются на территории, где проживают жители. Фермерам предоставляются субсидии, и они освобождаются от всех налогов, кроме земельного налога", — указано в документе.Администрация Алиева также сообщила, что жителей Карабаха обеспечат образованием, здравоохранением, газо- и водоснабжением, автомобильными дорогами, связью, мелиорацией сельхозугодий.Азербайджан 19 сентября начал военную операцию в Нагорном Карабахе. Боевые действия продлились меньше суток, в результате Баку восстановил контроль над всем регионом, а непризнанная Нагорно-Карабахская республика объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. После состоялось несколько раундов переговоров между местными армянами и представителями Азербайджана. Речь шла об интеграции региона в состав страны.Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь республики будет проходить со сложностями и нужно быть готовыми к тому, что некоторые не примут эту политику и решат уехать. При этом президент Ильхам Алиев неоднократно указывал, что армяне Карабаха будут обладать теми же правами, что и граждане страны.По данным властей Армении, в республику из региона переехали уже 100 520 человек из 120 тысяч, проживавших там до последнего обострения.
https://ria.ru/20231002/pereezd-1899991998.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азербайджан, ситуация в нагорном карабахе, нагорный карабах, ильхам алиев
В мире, Азербайджан, Ситуация в Нагорном Карабахе, Нагорный Карабах, Ильхам Алиев
Азербайджан представил план по реинтеграции армян Карабаха
Азербайджан раскрыл детали планов по реинтеграции армян Карабаха
БАКУ, 2 окт — РИА Новости. Баку опубликовал план по реинтеграции армян Карабаха в азербайджанское общество.
«
"Азербайджан приступил к практической деятельности по реинтеграции армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе", — сообщили в администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева
.
В документе перечислили гарантии карабахским армянам и условия реинтеграции региона в состав страны:
- Независимо от этнической, религиозной или языковой принадлежности гарантируются равенство прав и свобод каждого, в том числе безопасность каждого.
- Жителям Карабаха гарантируется право на сохранение и развитие своей культуры и этнокультурных особенностей.
- Обеспечиваются свобода вероисповедания, охрана культурных и религиозных памятников.
- Создается возможность использования армянского языка.
- Управление на территориях проживания армянских жителей осуществляется посредством специальных представительств президента Азербайджана, жителей могут привлечь к их работе.
- Вопросы гражданства решаются на основе соответствующих процедур в соответствии с Конституцией и законодательством Азербайджана.
- Процесс разоружения и демобилизации завершается, у жителей изымают все оружие.
- Органы внутренних дел Азербайджана обеспечивают охрану общественного порядка на территории и безопасность жителей, жителей могут привлечь к работе в ведомстве.
- Обеспечивается полный ввод в обращение азербайджанской национальной валюты.
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Кроме того, Баку планирует поддержать предпринимательскую деятельность в регионе.
«
"Льготные кредиты, субсидирование процентов, предоставление гарантий по кредитам и другие финансовые инструменты, применяемые в стране в связи с расширением доступа субъектов предпринимательства к финансам, распространяются на территории, где проживают жители. Фермерам предоставляются субсидии, и они освобождаются от всех налогов, кроме земельного налога", — указано в документе.
Администрация Алиева также сообщила, что жителей Карабаха обеспечат образованием, здравоохранением, газо- и водоснабжением, автомобильными дорогами, связью, мелиорацией сельхозугодий.
Азербайджан 19 сентября начал военную операцию в Нагорном Карабахе. Боевые действия продлились меньше суток, в результате Баку восстановил контроль над всем регионом, а непризнанная Нагорно-Карабахская республика объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. После состоялось несколько раундов переговоров между местными армянами и представителями Азербайджана. Речь шла об интеграции региона в состав страны.
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Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев
22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь республики будет проходить со сложностями и нужно быть готовыми к тому, что некоторые не примут эту политику и решат уехать. При этом президент Ильхам Алиев
неоднократно указывал, что армяне Карабаха будут обладать теми же правами, что и граждане страны.
По данным властей Армении
, в республику из региона переехали уже 100 520 человек из 120 тысяч, проживавших там до последнего обострения.
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