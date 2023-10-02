https://ria.ru/20231002/kultura-1899990506.html

Азербайджан представил план по реинтеграции армян Карабаха

Азербайджан представил план по реинтеграции армян Карабаха - РИА Новости, 02.10.2023

Азербайджан представил план по реинтеграции армян Карабаха

Баку опубликовал план по реинтеграции армян Карабаха в азербайджанское общество. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T16:00

2023-10-02T16:00

2023-10-02T17:33

в мире

азербайджан

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

ильхам алиев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899266665_0:215:2694:1730_1920x0_80_0_0_26febb2825039959c983192ea96460e6.png

БАКУ, 2 окт — РИА Новости. Баку опубликовал план по реинтеграции армян Карабаха в азербайджанское общество."Азербайджан приступил к практической деятельности по реинтеграции армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе", — сообщили в администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева.В документе перечислили гарантии карабахским армянам и условия реинтеграции региона в состав страны:Кроме того, Баку планирует поддержать предпринимательскую деятельность в регионе. "Льготные кредиты, субсидирование процентов, предоставление гарантий по кредитам и другие финансовые инструменты, применяемые в стране в связи с расширением доступа субъектов предпринимательства к финансам, распространяются на территории, где проживают жители. Фермерам предоставляются субсидии, и они освобождаются от всех налогов, кроме земельного налога", — указано в документе.Администрация Алиева также сообщила, что жителей Карабаха обеспечат образованием, здравоохранением, газо- и водоснабжением, автомобильными дорогами, связью, мелиорацией сельхозугодий.Азербайджан 19 сентября начал военную операцию в Нагорном Карабахе. Боевые действия продлились меньше суток, в результате Баку восстановил контроль над всем регионом, а непризнанная Нагорно-Карабахская республика объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. После состоялось несколько раундов переговоров между местными армянами и представителями Азербайджана. Речь шла об интеграции региона в состав страны.Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь республики будет проходить со сложностями и нужно быть готовыми к тому, что некоторые не примут эту политику и решат уехать. При этом президент Ильхам Алиев неоднократно указывал, что армяне Карабаха будут обладать теми же правами, что и граждане страны.По данным властей Армении, в республику из региона переехали уже 100 520 человек из 120 тысяч, проживавших там до последнего обострения.

https://ria.ru/20231002/pereezd-1899991998.html

https://ria.ru/20230929/oruzhie-1899545084.html

https://ria.ru/20231002/obstrel-1899988963.html

азербайджан

нагорный карабах

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, азербайджан, ситуация в нагорном карабахе, нагорный карабах, ильхам алиев