https://ria.ru/20231002/kudryavtseva-1899859308.html

"Убью": Кудрявцева вспомнила, как Макаров сделал ей предложение

"Убью": Кудрявцева вспомнила, как Макаров сделал ей предложение - РИА Новости, 02.10.2023

"Убью": Кудрявцева вспомнила, как Макаров сделал ей предложение

Телеведущая Лера Кудрявцева в эфире шоу "Звезды сошлись" на НТВ рассказала, как получила предложение руки и сердца от своего мужа хоккеиста Игоря Макарова. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T11:15

2023-10-02T11:15

2023-10-02T11:15

шоубиз

новости шоу-бизнеса

знаменитости

лера кудрявцева

отношения

нтв (телеканал)

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153262/69/1532626913_0:0:2535:1426_1920x0_80_0_0_3223fd29943a97a17818b80fb098f511.jpg

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Телеведущая Лера Кудрявцева в эфире шоу "Звезды сошлись" на НТВ рассказала, как получила предложение руки и сердца от своего мужа хоккеиста Игоря Макарова. По словам Кудрявцевой, их помолвка получилась оригинальной. В тот день звезда НТВ прилетала в Санкт-Петербург. Ее избранник готовил романтический сюрприз: заказал шары и лимузин, чтобы эффектно встретить свою подругу в аэропорту. Но в последний момент передумал, решив, что это слишком банально. В итоге Лера Кудрявцева получила предложение в машине такси."Он достал коробчку и сказал: "Встретишь со мной старость?". Я не ожидала. Он говорит: "Только попробуй сказать "нет". Если скажешь "нет", то я тебя сейчас убью". И я сказала, конечно же, да", — поделилась она.Лера Кудрявцева и Игорь Макаров поженились в 2013 году. В августе 2018 года у супругов родилась дочь Мария.

https://ria.ru/20230817/kudryavtseva-1890611557.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Галина Соколова

Галина Соколова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, знаменитости, лера кудрявцева, отношения, нтв (телеканал), санкт-петербург