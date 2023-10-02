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"Убью": Кудрявцева вспомнила, как Макаров сделал ей предложение
"Убью": Кудрявцева вспомнила, как Макаров сделал ей предложение - РИА Новости, 02.10.2023
"Убью": Кудрявцева вспомнила, как Макаров сделал ей предложение
Телеведущая Лера Кудрявцева в эфире шоу "Звезды сошлись" на НТВ рассказала, как получила предложение руки и сердца от своего мужа хоккеиста Игоря Макарова. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T11:15
2023-10-02T11:15
2023-10-02T11:15
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Телеведущая Лера Кудрявцева в эфире шоу "Звезды сошлись" на НТВ рассказала, как получила предложение руки и сердца от своего мужа хоккеиста Игоря Макарова. По словам Кудрявцевой, их помолвка получилась оригинальной. В тот день звезда НТВ прилетала в Санкт-Петербург. Ее избранник готовил романтический сюрприз: заказал шары и лимузин, чтобы эффектно встретить свою подругу в аэропорту. Но в последний момент передумал, решив, что это слишком банально. В итоге Лера Кудрявцева получила предложение в машине такси."Он достал коробчку и сказал: "Встретишь со мной старость?". Я не ожидала. Он говорит: "Только попробуй сказать "нет". Если скажешь "нет", то я тебя сейчас убью". И я сказала, конечно же, да", — поделилась она.Лера Кудрявцева и Игорь Макаров поженились в 2013 году. В августе 2018 года у супругов родилась дочь Мария.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости шоу-бизнеса, знаменитости, лера кудрявцева, отношения, нтв (телеканал), санкт-петербург
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Лера Кудрявцева, отношения, НТВ (телеканал), Санкт-Петербург
"Убью": Кудрявцева вспомнила, как Макаров сделал ей предложение
Лера Кудрявцева рассказала, что Игорь Макаров сделал ей предложение в такси