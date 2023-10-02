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"Убью": Кудрявцева вспомнила, как Макаров сделал ей предложение - РИА Новости, 02.10.2023
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Шоубиз
 
11:15 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/kudryavtseva-1899859308.html
"Убью": Кудрявцева вспомнила, как Макаров сделал ей предложение
"Убью": Кудрявцева вспомнила, как Макаров сделал ей предложение - РИА Новости, 02.10.2023
"Убью": Кудрявцева вспомнила, как Макаров сделал ей предложение
Телеведущая Лера Кудрявцева в эфире шоу "Звезды сошлись" на НТВ рассказала, как получила предложение руки и сердца от своего мужа хоккеиста Игоря Макарова. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T11:15
2023-10-02T11:15
шоубиз
новости шоу-бизнеса
знаменитости
лера кудрявцева
отношения
нтв (телеканал)
санкт-петербург
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Телеведущая Лера Кудрявцева в эфире шоу "Звезды сошлись" на НТВ рассказала, как получила предложение руки и сердца от своего мужа хоккеиста Игоря Макарова. По словам Кудрявцевой, их помолвка получилась оригинальной. В тот день звезда НТВ прилетала в Санкт-Петербург. Ее избранник готовил романтический сюрприз: заказал шары и лимузин, чтобы эффектно встретить свою подругу в аэропорту. Но в последний момент передумал, решив, что это слишком банально. В итоге Лера Кудрявцева получила предложение в машине такси.&quot;Он достал коробчку и сказал: &quot;Встретишь со мной старость?&quot;. Я не ожидала. Он говорит: &quot;Только попробуй сказать &quot;нет&quot;. Если скажешь &quot;нет&quot;, то я тебя сейчас убью&quot;. И я сказала, конечно же, да&quot;, — поделилась она.Лера Кудрявцева и Игорь Макаров поженились в 2013 году. В августе 2018 года у супругов родилась дочь Мария.
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новости шоу-бизнеса, знаменитости, лера кудрявцева, отношения, нтв (телеканал), санкт-петербург
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Лера Кудрявцева, отношения, НТВ (телеканал), Санкт-Петербург
"Убью": Кудрявцева вспомнила, как Макаров сделал ей предложение

Лера Кудрявцева рассказала, что Игорь Макаров сделал ей предложение в такси

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТелеведущая Лера Кудрявцева
Телеведущая Лера Кудрявцева - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Телеведущая Лера Кудрявцева в эфире шоу "Звезды сошлись" на НТВ рассказала, как получила предложение руки и сердца от своего мужа хоккеиста Игоря Макарова.
По словам Кудрявцевой, их помолвка получилась оригинальной. В тот день звезда НТВ прилетала в Санкт-Петербург. Ее избранник готовил романтический сюрприз: заказал шары и лимузин, чтобы эффектно встретить свою подругу в аэропорту.
Но в последний момент передумал, решив, что это слишком банально. В итоге Лера Кудрявцева получила предложение в машине такси.
«

"Он достал коробчку и сказал: "Встретишь со мной старость?". Я не ожидала. Он говорит: "Только попробуй сказать "нет". Если скажешь "нет", то я тебя сейчас убью". И я сказала, конечно же, да", — поделилась она.

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров поженились в 2013 году. В августе 2018 года у супругов родилась дочь Мария.
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