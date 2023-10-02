https://ria.ru/20231002/krym-1899864761.html

Жителей Крыма предупредили о проверке систем оповещения 4 октября

Жителей Крыма предупредили о проверке систем оповещения 4 октября - РИА Новости, 02.10.2023

Жителей Крыма предупредили о проверке систем оповещения 4 октября

Проверка системы оповещения населения без включения сирен пройдет в Крыму 4 октября, сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций республики. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T11:11

2023-10-02T11:11

2023-10-02T11:21

республика крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости. Проверка системы оповещения населения без включения сирен пройдет в Крыму 4 октября, сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций республики. "Четвертого октября в 10:00, 13:00 и 15:00 будет проведена проверка системы оповещения населения Республики Крым без включения сирен", - говорится в сообщении. Спасатели призвали население соблюдать спокойствие.

https://ria.ru/20230929/summa-1899335919.html

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2023

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республика крым, общество