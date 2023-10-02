https://ria.ru/20231002/krylova-1899410375.html

Биография Людмилы Крыловой

Биография Людмилы Крыловой - РИА Новости, 02.10.2023

Биография Людмилы Крыловой

Советская и российская актриса театра и кино Людмила Ивановна Крылова родилась 2 октября 1938 года в Москве. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T04:17

2023-10-02T04:17

2023-10-02T04:17

справки

москва

людмила крылова

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Советская и российская актриса театра и кино Людмила Ивановна Крылова родилась 2 октября 1938 года в Москве. Будучи школьницей, занималась в драмкружке ДК "Правды".Окончила театральное училище им. М.С. Щепкина (курс Вениамина Цыганкова).Людмила Крылова дебютировала как актриса в спектакле Вениамина Цыганкова "Одна ночь" по пьесе Бориса Горбатова в Малом театре. В 1960 году была принята в труппу московского театра "Современник", где работает и сейчас. Среди ее ролей – Танечка, Вероника и Даша в спектакле "Вечно живые" по пьесе Виктора Розова (1960); Принцесса в "Голом короле" Евгения Шварца (1960); Катя в постановке "Пять вечеров" (1961), Лида в "Старшей сестре" (1962), Лариса в постановке "С любимыми не расставайтесь" (1972) по произведениям Александра Володина; Маша в спектакле "Валентин и Валентина" (1971), Ирина в "Эшелоне" (1975), Аня в "Спешите делать добро" (1980) по пьесам Михаила Рощина; Марья в спектакле "Не стреляйте в белых лебедей" по роману Бориса Васильева (1976); Нина в постановке "Мы не увидимся с тобой" по повести Константина Симонова (1979); Ольга в спектакле "Любовь и голуби" по пьесе Владимира Гуркина (1982), Мамочка в постановке "Три товарища" по роману Эриха Марии Ремарка (1999) и др.В текущем ее репертуаре баба Настя в "Крутом маршруте" Евгении Гинзбург (1989), Гликерия в спектакле "Время женщин" по книге Елены Чижовой (2011) и Мария Боголюбская в спектакле "Интуиция" по пьесе Александра Цыпкина (2022). В кино Людмила Крылова дебютировала студенткой в фильме Сергея Юткевича "Рассказы о Ленине" (1957). До окончания училища актриса снималась в фильме "Добровольцы" (1958), в картинах "Сверстницы" (1959) и "Катя-Катюша" (1959) играла главные роли.Позже Людмила Крылова исполнила главные роли в фильмах "Дорога к морю" (1965), "Возмездие" (1967), "Накануне премьеры" (1978), "Ах, водевиль, водевиль" (1979).Также в фильмографию актрисы входят: "Битва в пути" (1961), "Молодо-зелено" (1962), "Живые и мертвые" (1963), "Достояние республики" (1971), "Город на Кавказе" (1972), "Печники" (1982), "Сказки старого волшебника" (1984), "Кто войдет в последний вагон" (1986), "Брызги шампанского" (1988). В 2023 году Людмила Крылова вернулась на киноэкран: снялась в фильме Игоря Твердохлебова "Библиотекарь" (2023) по мотивам одноименного романа Михаила Елизарова. Людмила Крылова – заслуженная артистка РСФСР (1982).Была замужем за известным актером и режиссером, народным артистом СССР Олегом Табаковым (1935-2018). От этого брака у актрисы двое детей. Сын Антон (1960 года рождения) был актером театра "Современник" и театра-студии под управлением Олега Табакова, снимался в кино, позже занялся ресторанным бизнесом. Дочь Александра (1966 года рождения) стала актрисой и телеведущей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, москва, людмила крылова