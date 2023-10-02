https://ria.ru/20231002/kosmos-1899995916.html

Иностранные космонавты смогут посещать новую российскую станцию

Иностранные космонавты смогут посещать новую российскую станцию - РИА Новости, 02.10.2023

Иностранные космонавты смогут посещать новую российскую станцию

Космонавты из других стран смогут посещать перспективную Российскую орбитальную станцию (РОС), "Роскосмос" готов также организовать их подготовку к полету,... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T16:19

2023-10-02T16:19

2023-10-02T16:19

космос - риа наука

юрий борисов (роскосмос)

роскосмос

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БАКУ, 2 окт – РИА Новости. Космонавты из других стран смогут посещать перспективную Российскую орбитальную станцию (РОС), "Роскосмос" готов также организовать их подготовку к полету, заявил глава госкорпорации Юрий Борисов. "Мы открыты в этом проекте к международному сотрудничеству о посещении и подготовке космонавтов", - сказал Борисов в ходе сессии глав космических агентств на Международном астронавтическом конгрессе в Баку. По его словам, иностранные партнеры смогут также проводить свои научные эксперименты на РОС. "Станция будет иметь высокую энергетику, то есть энерговооруженность, что позволит организовать различного рода эксперименты, освоение новых технологий, разработку новых материалов, лекарств и будет работать как постоянно действующая лаборатория по отработке космических технологий", - отметил глава госкорпорации.

https://ria.ru/20230808/luna-1888712100.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, юрий борисов (роскосмос), роскосмос