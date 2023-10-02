https://ria.ru/20231002/kosmos-1899995916.html
Иностранные космонавты смогут посещать новую российскую станцию
Иностранные космонавты смогут посещать новую российскую станцию - РИА Новости, 02.10.2023
Иностранные космонавты смогут посещать новую российскую станцию
Космонавты из других стран смогут посещать перспективную Российскую орбитальную станцию (РОС), "Роскосмос" готов также организовать их подготовку к полету,... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T16:19
2023-10-02T16:19
2023-10-02T16:19
космос - риа наука
юрий борисов (роскосмос)
роскосмос
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БАКУ, 2 окт – РИА Новости. Космонавты из других стран смогут посещать перспективную Российскую орбитальную станцию (РОС), "Роскосмос" готов также организовать их подготовку к полету, заявил глава госкорпорации Юрий Борисов. "Мы открыты в этом проекте к международному сотрудничеству о посещении и подготовке космонавтов", - сказал Борисов в ходе сессии глав космических агентств на Международном астронавтическом конгрессе в Баку. По его словам, иностранные партнеры смогут также проводить свои научные эксперименты на РОС. "Станция будет иметь высокую энергетику, то есть энерговооруженность, что позволит организовать различного рода эксперименты, освоение новых технологий, разработку новых материалов, лекарств и будет работать как постоянно действующая лаборатория по отработке космических технологий", - отметил глава госкорпорации.
https://ria.ru/20230808/luna-1888712100.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, юрий борисов (роскосмос), роскосмос
Космос - РИА Наука, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос
Иностранные космонавты смогут посещать новую российскую станцию
Борисов: "Роскосмос" готов принимать иностранных космонавтов на новой станции
БАКУ, 2 окт – РИА Новости. Космонавты из других стран смогут посещать перспективную Российскую орбитальную станцию (РОС), "Роскосмос" готов также организовать их подготовку к полету, заявил глава госкорпорации Юрий Борисов.
"Мы открыты в этом проекте к международному сотрудничеству о посещении и подготовке космонавтов", - сказал Борисов в ходе сессии глав космических агентств на Международном астронавтическом конгрессе в Баку
.
По его словам, иностранные партнеры смогут также проводить свои научные эксперименты на РОС. "Станция будет иметь высокую энергетику, то есть энерговооруженность, что позволит организовать различного рода эксперименты, освоение новых технологий, разработку новых материалов, лекарств и будет работать как постоянно действующая лаборатория по отработке космических технологий", - отметил глава госкорпорации.
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