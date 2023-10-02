https://ria.ru/20231002/kontrol-1900070988.html

США уведомили КНР о скором ужесточении экспортного контроля, пишут СМИ

США уведомили КНР о скором ужесточении экспортного контроля, пишут СМИ - РИА Новости, 02.10.2023

США уведомили КНР о скором ужесточении экспортного контроля, пишут СМИ

Официальный Вашингтон проинформировал Пекин о намерении вновь ужесточить нормы контроля экспорта в КНР микросхем в сфере искусственного интеллекта и... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T23:11

2023-10-02T23:11

2023-10-02T23:11

технологии

китай

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Официальный Вашингтон проинформировал Пекин о намерении вновь ужесточить нормы контроля экспорта в КНР микросхем в сфере искусственного интеллекта и инструментов для их производства, передает в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на неназванного американского чиновника. Министерство торговли США, курирующее вопросы экспортных ограничений, "работает над обновлением" своего ограничительного перечня, утверждает собеседник агентства. По его данным, рестрикции направлены на устранение лазеек, позволявших прежде поставлять Китаю чипы для систем искусственного интеллекта. Отмечается, что новые правила, ужесточающие режим экспортного контроля в отношении КНР, могут вступить в силу приблизительно 7 октября. Глава минторга США Джина Райондо заявляла в сентябре, что Вашингтон стремится к тому, чтобы военные Китая не получили доступ к передовым американских технологиям и впоследствии не применили бы их против самих же США. Между тем, США микрочипов на мировые рынки падают второй год подряд, при этом если в 2022 году сокращение за первые семь месяцев составило 15%, то в этом году - уже 19,2%. И темпы снижения, и стоимость экспорта достигли минимума с 2009 года - тогда продажи микрочипов снизились на рекордные 41% и составили лишь 10,4 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20231002/chipy-1899823856.html

китай

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, китай, сша, в мире