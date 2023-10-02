Рейтинг@Mail.ru
США уведомили КНР о скором ужесточении экспортного контроля, пишут СМИ - РИА Новости, 02.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:11 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/kontrol-1900070988.html
США уведомили КНР о скором ужесточении экспортного контроля, пишут СМИ
США уведомили КНР о скором ужесточении экспортного контроля, пишут СМИ - РИА Новости, 02.10.2023
США уведомили КНР о скором ужесточении экспортного контроля, пишут СМИ
Официальный Вашингтон проинформировал Пекин о намерении вновь ужесточить нормы контроля экспорта в КНР микросхем в сфере искусственного интеллекта и... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T23:11
2023-10-02T23:11
технологии
китай
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810852271_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1861cf61022eba77d1271e90a7751396.jpg
ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Официальный Вашингтон проинформировал Пекин о намерении вновь ужесточить нормы контроля экспорта в КНР микросхем в сфере искусственного интеллекта и инструментов для их производства, передает в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на неназванного американского чиновника. Министерство торговли США, курирующее вопросы экспортных ограничений, "работает над обновлением" своего ограничительного перечня, утверждает собеседник агентства. По его данным, рестрикции направлены на устранение лазеек, позволявших прежде поставлять Китаю чипы для систем искусственного интеллекта. Отмечается, что новые правила, ужесточающие режим экспортного контроля в отношении КНР, могут вступить в силу приблизительно 7 октября. Глава минторга США Джина Райондо заявляла в сентябре, что Вашингтон стремится к тому, чтобы военные Китая не получили доступ к передовым американских технологиям и впоследствии не применили бы их против самих же США. Между тем, США микрочипов на мировые рынки падают второй год подряд, при этом если в 2022 году сокращение за первые семь месяцев составило 15%, то в этом году - уже 19,2%. И темпы снижения, и стоимость экспорта достигли минимума с 2009 года - тогда продажи микрочипов снизились на рекордные 41% и составили лишь 10,4 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20231002/chipy-1899823856.html
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810852271_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_4499743e2218c6d6775e5aeeb212d209.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, китай, сша, в мире
Технологии, Китай, США, В мире
США уведомили КНР о скором ужесточении экспортного контроля, пишут СМИ

Рейтер: США уведомили КНР о намерении ужесточить контроль экспорта микросхем

© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Официальный Вашингтон проинформировал Пекин о намерении вновь ужесточить нормы контроля экспорта в КНР микросхем в сфере искусственного интеллекта и инструментов для их производства, передает в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на неназванного американского чиновника.
Министерство торговли США, курирующее вопросы экспортных ограничений, "работает над обновлением" своего ограничительного перечня, утверждает собеседник агентства. По его данным, рестрикции направлены на устранение лазеек, позволявших прежде поставлять Китаю чипы для систем искусственного интеллекта.
Отмечается, что новые правила, ужесточающие режим экспортного контроля в отношении КНР, могут вступить в силу приблизительно 7 октября.
Глава минторга США Джина Райондо заявляла в сентябре, что Вашингтон стремится к тому, чтобы военные Китая не получили доступ к передовым американских технологиям и впоследствии не применили бы их против самих же США.
Между тем, США микрочипов на мировые рынки падают второй год подряд, при этом если в 2022 году сокращение за первые семь месяцев составило 15%, то в этом году - уже 19,2%. И темпы снижения, и стоимость экспорта достигли минимума с 2009 года - тогда продажи микрочипов снизились на рекордные 41% и составили лишь 10,4 миллиарда долларов.
Чип - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
США за год сократили экспорт микрочипов почти на 20 процентов
Вчера, 06:17
 
ТехнологииКитайСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала