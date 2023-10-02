https://ria.ru/20231002/kompleks-1899988677.html

В Приамурье построят гостиничный комплекс для туристов вблизи "Восточного"

В Приамурье построят гостиничный комплекс для туристов вблизи "Восточного" - РИА Новости, 02.10.2023

В Приамурье построят гостиничный комплекс для туристов вблизи "Восточного"

Госкорпорация "Роскосмос" и правительство Амурской области заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития туризма, в рамках которого построят, в том... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T15:52

2023-10-02T15:52

2023-10-02T15:52

амурская область

амурская область

василий орлов (губернатор)

юрий борисов (роскосмос)

роскосмос

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 окт - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" и правительство Амурской области заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития туризма, в рамках которого построят, в том числе, гостиничный комплекс в ЗАТО Циолковский рядом с космодромом "Восточный", сообщает пресс-служба губернатора региона. "Промышленный туризм является для нас одной из приоритетных тем. Космодром Восточный - это самый современный космодром, мы видим очень высокий спрос на его посещение. Подписанное сегодня соглашение направлено на максимальное использование туристического потенциала региона", - рассказал губернатор области Василий Орлов. Совместные договоренности предусматривают объединение усилий для развития туристского маршрута на космодром Восточный в рамках Национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" и увеличения потока внутреннего и въездного туризма в Амурской области, в том числе координацию по перевозке и размещению туристов по маршруту на космодром. Госкорпорация "Роскосмос" и Правительство Амурской области также заинтересованы в проведении выездных деловых и коммуникационных мероприятий на территории области. Одним из важнейших шагов реализации соглашения станет создание гостиничного комплекса на территории ЗАТО Циолковский, который позволит удовлетворить внутреннюю потребность в размещении сотрудников Госкорпорации, а также туристов. "Интенсивность пусковых услуг будет только нарастать и, безусловно, это вызывает неподдельный интерес с точки зрения развития туристического бизнеса. У нас уже более 2 тыс. туристов побывало на космодроме в 2022 году, в наших планах кратно наращивать данную цифру. Для этого мы совместно планируем развивать инфраструктуру для обеспечения соответствующего качества услуг для внутренних и иностранных туристов", - отметил генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов.

https://ria.ru/20230929/peresmotr-1899337030.html

https://ria.ru/20230918/tonnel-1896954660.html

амурская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

амурская область, василий орлов (губернатор), юрий борисов (роскосмос), роскосмос