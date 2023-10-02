https://ria.ru/20231002/kompleks-1899988677.html
В Приамурье построят гостиничный комплекс для туристов вблизи "Восточного"
В Приамурье построят гостиничный комплекс для туристов вблизи "Восточного" - РИА Новости, 02.10.2023
В Приамурье построят гостиничный комплекс для туристов вблизи "Восточного"
Госкорпорация "Роскосмос" и правительство Амурской области заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития туризма, в рамках которого построят, в том... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T15:52
2023-10-02T15:52
2023-10-02T15:52
амурская область
амурская область
василий орлов (губернатор)
юрий борисов (роскосмос)
роскосмос
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 окт - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" и правительство Амурской области заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития туризма, в рамках которого построят, в том числе, гостиничный комплекс в ЗАТО Циолковский рядом с космодромом "Восточный", сообщает пресс-служба губернатора региона. "Промышленный туризм является для нас одной из приоритетных тем. Космодром Восточный - это самый современный космодром, мы видим очень высокий спрос на его посещение. Подписанное сегодня соглашение направлено на максимальное использование туристического потенциала региона", - рассказал губернатор области Василий Орлов. Совместные договоренности предусматривают объединение усилий для развития туристского маршрута на космодром Восточный в рамках Национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" и увеличения потока внутреннего и въездного туризма в Амурской области, в том числе координацию по перевозке и размещению туристов по маршруту на космодром. Госкорпорация "Роскосмос" и Правительство Амурской области также заинтересованы в проведении выездных деловых и коммуникационных мероприятий на территории области. Одним из важнейших шагов реализации соглашения станет создание гостиничного комплекса на территории ЗАТО Циолковский, который позволит удовлетворить внутреннюю потребность в размещении сотрудников Госкорпорации, а также туристов. "Интенсивность пусковых услуг будет только нарастать и, безусловно, это вызывает неподдельный интерес с точки зрения развития туристического бизнеса. У нас уже более 2 тыс. туристов побывало на космодроме в 2022 году, в наших планах кратно наращивать данную цифру. Для этого мы совместно планируем развивать инфраструктуру для обеспечения соответствующего качества услуг для внутренних и иностранных туристов", - отметил генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов.
https://ria.ru/20230929/peresmotr-1899337030.html
https://ria.ru/20230918/tonnel-1896954660.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
амурская область, василий орлов (губернатор), юрий борисов (роскосмос), роскосмос
Амурская область, Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос
БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 окт - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" и правительство Амурской области заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития туризма, в рамках которого построят, в том числе, гостиничный комплекс в ЗАТО Циолковский рядом с космодромом "Восточный", сообщает пресс-служба губернатора региона.
"Промышленный туризм является для нас одной из приоритетных тем. Космодром Восточный - это самый современный космодром, мы видим очень высокий спрос на его посещение. Подписанное сегодня соглашение направлено на максимальное использование туристического потенциала региона", - рассказал губернатор области Василий Орлов
.
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Совместные договоренности предусматривают объединение усилий для развития туристского маршрута на космодром Восточный в рамках Национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" и увеличения потока внутреннего и въездного туризма в Амурской области, в том числе координацию по перевозке и размещению туристов по маршруту на космодром. Госкорпорация "Роскосмос" и Правительство Амурской области также заинтересованы в проведении выездных деловых и коммуникационных мероприятий на территории области.
Одним из важнейших шагов реализации соглашения станет создание гостиничного комплекса на территории ЗАТО Циолковский, который позволит удовлетворить внутреннюю потребность в размещении сотрудников Госкорпорации, а также туристов.
"Интенсивность пусковых услуг будет только нарастать и, безусловно, это вызывает неподдельный интерес с точки зрения развития туристического бизнеса. У нас уже более 2 тыс. туристов побывало на космодроме в 2022 году, в наших планах кратно наращивать данную цифру. Для этого мы совместно планируем развивать инфраструктуру для обеспечения соответствующего качества услуг для внутренних и иностранных туристов", - отметил генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов
.
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