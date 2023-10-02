https://ria.ru/20231002/kolledzh-1899886988.html

Голикова: более 60% девятиклассников поступили в колледжи в 2023 году

Голикова: более 60% девятиклассников поступили в колледжи в 2023 году - РИА Новости, 02.10.2023

Голикова: более 60% девятиклассников поступили в колледжи в 2023 году

Около 1,2 миллиона человек - свыше 60% учащихся девятых классов - выбрали поступление на программы среднего профессионального образования в этом году, занятость РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T11:43

2023-10-02T11:43

2023-10-02T11:58

год педагога и наставника

общество

татьяна голикова

навигатор абитуриента

россия

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Около 1,2 миллиона человек - свыше 60% учащихся девятых классов - выбрали поступление на программы среднего профессионального образования в этом году, занятость по окончании колледжей сегодня составляет более 80%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Мы наблюдаем растущую популярность системы среднего профессионального образования среди молодежи. В 2023 году количество студентов, поступивших на программы СПО (среднего профессионального образование - ред.) достигло 1,2 миллиона - более 60% учащихся девятых классов выбирают обучение в колледже. Выпускники СПО всегда востребованы на рынке труда. Их занятость после окончания колледжей составляет свыше 80%", - сказала Голикова во время церемонии награждения победителя всероссийского конкурса "Мастер года - 2023" в Туле. По ее словам, сегодня система СПО включает в себя более 3,5 тысяч колледжей и более 3,7 миллиона студентов, которые обучаются почти по 500 профессиям и специальностям для промышленности, строительства, сельского хозяйства, социальной сферы, области искусств, информационных технологий. В колледжах работают почти 200 тысяч педагогов, которые передают студентам знания, профессиональный опыт, формируют умения и навыки. "Становится доброй традицией чествовать лучших преподавателей и мастеров совместно с празднованием дня среднего профессионального образования. Хочется поздравить всех, кто связал свою жизнь с системой СПО: студентов, выпускников, преподавателей, мастеров производственного обучения, руководителей и, конечно, ветеранов", - добавила Голикова.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, татьяна голикова, навигатор абитуриента, россия