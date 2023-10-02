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Голикова: более 60% девятиклассников поступили в колледжи в 2023 году - РИА Новости, 02.10.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
11:43 02.10.2023 (обновлено: 11:58 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/kolledzh-1899886988.html
Голикова: более 60% девятиклассников поступили в колледжи в 2023 году
Голикова: более 60% девятиклассников поступили в колледжи в 2023 году - РИА Новости, 02.10.2023
Голикова: более 60% девятиклассников поступили в колледжи в 2023 году
Около 1,2 миллиона человек - свыше 60% учащихся девятых классов - выбрали поступление на программы среднего профессионального образования в этом году, занятость РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T11:43
2023-10-02T11:58
год педагога и наставника
общество
татьяна голикова
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россия
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Около 1,2 миллиона человек - свыше 60% учащихся девятых классов - выбрали поступление на программы среднего профессионального образования в этом году, занятость по окончании колледжей сегодня составляет более 80%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Мы наблюдаем растущую популярность системы среднего профессионального образования среди молодежи. В 2023 году количество студентов, поступивших на программы СПО (среднего профессионального образование - ред.) достигло 1,2 миллиона - более 60% учащихся девятых классов выбирают обучение в колледже. Выпускники СПО всегда востребованы на рынке труда. Их занятость после окончания колледжей составляет свыше 80%", - сказала Голикова во время церемонии награждения победителя всероссийского конкурса "Мастер года - 2023" в Туле. По ее словам, сегодня система СПО включает в себя более 3,5 тысяч колледжей и более 3,7 миллиона студентов, которые обучаются почти по 500 профессиям и специальностям для промышленности, строительства, сельского хозяйства, социальной сферы, области искусств, информационных технологий. В колледжах работают почти 200 тысяч педагогов, которые передают студентам знания, профессиональный опыт, формируют умения и навыки. "Становится доброй традицией чествовать лучших преподавателей и мастеров совместно с празднованием дня среднего профессионального образования. Хочется поздравить всех, кто связал свою жизнь с системой СПО: студентов, выпускников, преподавателей, мастеров производственного обучения, руководителей и, конечно, ветеранов", - добавила Голикова.
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общество, татьяна голикова, навигатор абитуриента, россия
Год педагога и наставника, Общество, Татьяна Голикова, Навигатор абитуриента, Россия

Голикова: более 60% девятиклассников поступили в колледжи в 2023 году

© iStock.com / xavierarnauСтуденты изучают электротехнику
Студенты изучают электротехнику - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© iStock.com / xavierarnau
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Около 1,2 миллиона человек - свыше 60% учащихся девятых классов - выбрали поступление на программы среднего профессионального образования в этом году, занятость по окончании колледжей сегодня составляет более 80%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Мы наблюдаем растущую популярность системы среднего профессионального образования среди молодежи. В 2023 году количество студентов, поступивших на программы СПО (среднего профессионального образование - ред.) достигло 1,2 миллиона - более 60% учащихся девятых классов выбирают обучение в колледже. Выпускники СПО всегда востребованы на рынке труда. Их занятость после окончания колледжей составляет свыше 80%", - сказала Голикова во время церемонии награждения победителя всероссийского конкурса "Мастер года - 2023" в Туле.
По ее словам, сегодня система СПО включает в себя более 3,5 тысяч колледжей и более 3,7 миллиона студентов, которые обучаются почти по 500 профессиям и специальностям для промышленности, строительства, сельского хозяйства, социальной сферы, области искусств, информационных технологий. В колледжах работают почти 200 тысяч педагогов, которые передают студентам знания, профессиональный опыт, формируют умения и навыки.
"Становится доброй традицией чествовать лучших преподавателей и мастеров совместно с празднованием дня среднего профессионального образования. Хочется поздравить всех, кто связал свою жизнь с системой СПО: студентов, выпускников, преподавателей, мастеров производственного обучения, руководителей и, конечно, ветеранов", - добавила Голикова.
 
Год педагога и наставникаОбществоТатьяна ГоликоваНавигатор абитуриентаРоссия
 
 
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