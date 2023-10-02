"Виноват Зеленский". В Киеве испугались скорой катастрофы для Украины
Экс-советник Кучмы Соскин: Киев виноват в плохих отношениях Украины и Словакии
© AP Photo / Evan VucciВладимир Зеленский во время встречи с Джо Байденом в Белом доме
© AP Photo / Evan Vucci
Владимир Зеленский во время встречи с Джо Байденом в Белом доме. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский и его окружение виноваты в ухудшении отношений между Украиной и Словакией, что приведет к ужасным последствиям для страны, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
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"В том, что там произошло, во многом виноваты Зеленский, Шмыгаль, судебные иски против Словакии", — указал политолог.
По его словам, победа на выборах в Словакии политической партии Smer серьезно аукнется Украине, поскольку ее лидер Роберт Фицо пообещал пойти против Киева.
Бывший советник потребовал руководство Зеленского немедленно предпринять все меры, чтобы восстановить связи со Словакией, иначе может случиться "плохой сценарий" для Украины.
В субботу в Словакии состоялись внеочередные парламентские выборы. По предварительным данным, победу на них одержала партия Smer, возглавляемая экс-премьером Фицо, которая получила 22,94 процента голосов. На втором месте либеральная партия Progresivne Slovensko (17,96 процента), ее лидером является замглавы Европарламента Михал Шимечка. Третье место получила партия Hlas (14,7 процента), ее возглавляет экс-премьер Петер Пеллегрини. Фицо выступает против военной поддержки Украины Ранее президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что поручит формирование нового правительства победителю выборов, который будет иметь шансы на поддержку большинства депутатов в новом парламенте.