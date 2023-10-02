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СК сообщил подробности гибели мужчины при опрокидывании каяка в Карелии
СК сообщил подробности гибели мужчины при опрокидывании каяка в Карелии - РИА Новости, 02.10.2023
СК сообщил подробности гибели мужчины при опрокидывании каяка в Карелии
Высокая волна опрокинула каяк с туристами на Ладожском озере, оказавшиеся в воде люди сумели добраться до берега, но вскоре после этого один из них, мужчина... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T10:39
2023-10-02T10:39
2023-10-02T12:10
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ладожское озеро
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валаам
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт - РИА Новости. Высокая волна опрокинула каяк с туристами на Ладожском озере, оказавшиеся в воде люди сумели добраться до берега, но вскоре после этого один из них, мужчина 1975 года рождения, умер, сообщает СУСК РФ по Карелии. Ранее глава минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал, что каяк перевернулся на Ладожском озере в Карелии, один человек погиб, а в экстренных службах сообщали, что госпитализирована получившая переохлаждение женщина. По информации СК, 1 октября незарегистрированная в МЧС группа из 8 человек осуществляла водный поход на каяках по акватории Ладожского озера. "При прохождении участка водного маршрута с острова Валаам в деревню Укса из-за высокой волны произошло опрокидывание каяка, люди оказались в воде, но смогли добраться до берега. Однако через непродолжительное время один из участников похода, мужчина 1975 года рождения, скончался", - говорится в сообщении. В настоящее время проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины его смерти.
https://ria.ru/20230915/turizm-1896185995.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ладожское озеро, россия, валаам, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм
Происшествия, Ладожское озеро, Россия, Валаам, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Туризм, Новости - Туризм
СК сообщил подробности гибели мужчины при опрокидывании каяка в Карелии
Погибший при опрокидывании каяка в Карелии мужчина умер уже на берегу