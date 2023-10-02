https://ria.ru/20231002/kareliya-1899848816.html

СК сообщил подробности гибели мужчины при опрокидывании каяка в Карелии

СК сообщил подробности гибели мужчины при опрокидывании каяка в Карелии - РИА Новости, 02.10.2023

СК сообщил подробности гибели мужчины при опрокидывании каяка в Карелии

Высокая волна опрокинула каяк с туристами на Ладожском озере, оказавшиеся в воде люди сумели добраться до берега, но вскоре после этого один из них, мужчина... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T10:39

2023-10-02T10:39

2023-10-02T12:10

происшествия

ладожское озеро

россия

валаам

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1899855326_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_09eae6deea0fabe0e6cacbe16b69c393.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт - РИА Новости. Высокая волна опрокинула каяк с туристами на Ладожском озере, оказавшиеся в воде люди сумели добраться до берега, но вскоре после этого один из них, мужчина 1975 года рождения, умер, сообщает СУСК РФ по Карелии. Ранее глава минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал, что каяк перевернулся на Ладожском озере в Карелии, один человек погиб, а в экстренных службах сообщали, что госпитализирована получившая переохлаждение женщина. По информации СК, 1 октября незарегистрированная в МЧС группа из 8 человек осуществляла водный поход на каяках по акватории Ладожского озера. "При прохождении участка водного маршрута с острова Валаам в деревню Укса из-за высокой волны произошло опрокидывание каяка, люди оказались в воде, но смогли добраться до берега. Однако через непродолжительное время один из участников похода, мужчина 1975 года рождения, скончался", - говорится в сообщении. В настоящее время проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины его смерти.

https://ria.ru/20230915/turizm-1896185995.html

https://ria.ru/20230929/tailand-1899429308.html

ладожское озеро

россия

валаам

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ладожское озеро, россия, валаам, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм