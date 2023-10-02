https://ria.ru/20231002/kareliya-1899839157.html
В МЧС рассказали о состоянии туристки, пострадавшей на Ладожском озере
В МЧС рассказали о состоянии туристки, пострадавшей на Ладожском озере - РИА Новости, 02.10.2023
В МЧС рассказали о состоянии туристки, пострадавшей на Ладожском озере
Пострадавшую туристку, у которой при сплаве на Ладожском озере в Карелии перевернулся каяк, госпитализировали с переохлаждением, сообщают экстренные службы. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T13:06
2023-10-02T13:06
2023-10-02T14:07
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ладожское озеро
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Пострадавшую туристку, у которой при сплаве на Ладожском озере в Карелии перевернулся каяк, госпитализировали с переохлаждением, сообщают экстренные службы. "Женщина получила переохлаждение. Сотрудники МЧС России эвакуировали пострадавшую и передали медикам. Ее доставят в местную больницу города Питкяранта", – говорится в сообщении.Ранее глава минздрава республики Михаил Охлопков сообщал, что каяк перевернулся на Ладожском озере в Карелии, один человек погиб.
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новости - туризм, туризм, туристы, ладожское озеро, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика карелия
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Ладожское озеро, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Карелия
В МЧС рассказали о состоянии туристки, пострадавшей на Ладожском озере
В Карелии госпитализировали туристку, пострадавшую при сплаве на Ладожском озере