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В МЧС рассказали о состоянии туристки, пострадавшей на Ладожском озере - РИА Новости, 02.10.2023
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Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
13:06 02.10.2023 (обновлено: 14:07 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/kareliya-1899839157.html
В МЧС рассказали о состоянии туристки, пострадавшей на Ладожском озере
В МЧС рассказали о состоянии туристки, пострадавшей на Ладожском озере - РИА Новости, 02.10.2023
В МЧС рассказали о состоянии туристки, пострадавшей на Ладожском озере
Пострадавшую туристку, у которой при сплаве на Ладожском озере в Карелии перевернулся каяк, госпитализировали с переохлаждением, сообщают экстренные службы. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T13:06
2023-10-02T14:07
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
ладожское озеро
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика карелия
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Пострадавшую туристку, у которой при сплаве на Ладожском озере в Карелии перевернулся каяк, госпитализировали с переохлаждением, сообщают экстренные службы. "Женщина получила переохлаждение. Сотрудники МЧС России эвакуировали пострадавшую и передали медикам. Ее доставят в местную больницу города Питкяранта", – говорится в сообщении.Ранее глава минздрава республики Михаил Охлопков сообщал, что каяк перевернулся на Ладожском озере в Карелии, один человек погиб.
https://ria.ru/20231001/kayak-1899801478.html
ладожское озеро
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новости - туризм, туризм, туристы, ладожское озеро, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика карелия
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Ладожское озеро, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Карелия
В МЧС рассказали о состоянии туристки, пострадавшей на Ладожском озере

В Карелии госпитализировали туристку, пострадавшую при сплаве на Ладожском озере

© РИА Новости / Олеся ПеченкинаКарелия. Ладожское озеро.
Карелия. Ладожское озеро. - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Олеся Печенкина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Пострадавшую туристку, у которой при сплаве на Ладожском озере в Карелии перевернулся каяк, госпитализировали с переохлаждением, сообщают экстренные службы.
"Женщина получила переохлаждение. Сотрудники МЧС России эвакуировали пострадавшую и передали медикам. Ее доставят в местную больницу города Питкяранта", – говорится в сообщении.
Ранее глава минздрава республики Михаил Охлопков сообщал, что каяк перевернулся на Ладожском озере в Карелии, один человек погиб.
Спасатели МЧС на месте происшествия на Ладожском озере. 1 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
В Карелии перевернулся каяк, предположительно, один человек погиб
1 октября, 21:23
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыЛадожское озероМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Карелия
 
 
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