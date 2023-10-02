https://ria.ru/20231002/kareliya-1899839157.html

В МЧС рассказали о состоянии туристки, пострадавшей на Ладожском озере

В МЧС рассказали о состоянии туристки, пострадавшей на Ладожском озере - РИА Новости, 02.10.2023

В МЧС рассказали о состоянии туристки, пострадавшей на Ладожском озере

Пострадавшую туристку, у которой при сплаве на Ладожском озере в Карелии перевернулся каяк, госпитализировали с переохлаждением, сообщают экстренные службы. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T13:06

2023-10-02T13:06

2023-10-02T14:07

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

ладожское озеро

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика карелия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155696/81/1556968161_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_27b2a970d6b8869c9fd0d2249a88f445.jpg

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Пострадавшую туристку, у которой при сплаве на Ладожском озере в Карелии перевернулся каяк, госпитализировали с переохлаждением, сообщают экстренные службы. "Женщина получила переохлаждение. Сотрудники МЧС России эвакуировали пострадавшую и передали медикам. Ее доставят в местную больницу города Питкяранта", – говорится в сообщении.Ранее глава минздрава республики Михаил Охлопков сообщал, что каяк перевернулся на Ладожском озере в Карелии, один человек погиб.

https://ria.ru/20231001/kayak-1899801478.html

ладожское озеро

республика карелия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, туризм, туристы, ладожское озеро, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика карелия