https://ria.ru/20231002/kanada-1899854450.html
В Канаде в национальном парке гризли напал на туристов, есть жертвы
В Канаде в национальном парке гризли напал на туристов, есть жертвы - РИА Новости, 02.10.2023
В Канаде в национальном парке гризли напал на туристов, есть жертвы
Гризли напал на посетителей национального парка Банф в Канаде, два человека погибли, медведя нейтрализовали, передает агентство Canadian Press со ссылкой на... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T11:17
2023-10-02T11:17
2023-10-02T11:17
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Гризли напал на посетителей национального парка Банф в Канаде, два человека погибли, медведя нейтрализовали, передает агентство Canadian Press со ссылкой на представителя агентства "Парки Канады". Как отмечает агентство со ссылкой на менеджера по внешним связям Натали Фэй, агентство получило предупреждение, указывающее на нападение медведя, от устройства GPS в долине реки Ред-Дир вечером в пятницу. Отмечается, что поисковая команда была немедленно мобилизована, но погодные условия замедлили спасательную операцию. "Спасательная группа прибыла на место происшествия в час ночи (08.00 мск - ред.) и обнаружила тела двух погибших", – цитирует агентство заявление Фэй. Как отмечает Canadian Press со ссылкой на Фэй, группа спасателей обнаружила гризли, который вел себя агрессивно. В результате сотрудники "Парков Канады" уничтожили животное на месте для обеспечения безопасности, сообщает издание.
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Канада
В Канаде в национальном парке гризли напал на туристов, есть жертвы
В Канаде гризли напал на туристов в национальном парке, два человека погибли