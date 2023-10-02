https://ria.ru/20231002/isk-1900037414.html

Адвокаты Базума подадут иск против организаторов переворота в Нигере

Адвокаты Базума подадут иск против организаторов переворота в Нигере - РИА Новости, 02.10.2023

Адвокаты Базума подадут иск против организаторов переворота в Нигере

Адвокаты отстраненного от власти президента Нигера Мохамеда Базума объявили об иске против организаторов военного переворота и обращении в Совет ООН по правам... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T18:27

2023-10-02T18:27

2023-10-02T18:27

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переворот в нигере — 2023

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Адвокаты отстраненного от власти президента Нигера Мохамеда Базума объявили об иске против организаторов военного переворота и обращении в Совет ООН по правам человека (СПЧ), передает агентство Франс Пресс. Иск представителей Базума направлен против нового лидера Нигера генерала Абдурахамана Тчиани и "всех остальных", которые обвиняются в "заговоре против государственной власти, правонарушениях, совершенных государственными служащими, а также бессудных арестах и лишениях свободы". Свергнутый президент после переворота остается под домашним арестом. По словам адвокатов, иск в ближайшие дни будет подан судейскому старшине суда высшей инстанции столицы страны Ниамея. Адвокаты также заявили, что обратятся с жалобой в СПЧ ООН, в том числе в его рабочую группу по бессудным арестам. В Нигере 26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. 10 августа Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода.

https://ria.ru/20230927/posol-1898890082.html

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