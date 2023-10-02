https://ria.ru/20231002/infrastruktura-1899828060.html
На Украине повреждены объекты критической инфраструктуры
На Украине повреждены объекты критической инфраструктуры - РИА Новости, 02.10.2023
На Украине повреждены объекты критической инфраструктуры
Объекты критической инфраструктуры были повреждены ночью на Украине, в подконтрольной Киеву части Херсонской области также повреждены "заводы... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T08:19
2023-10-02T08:19
2023-10-02T08:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
херсонская область
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Объекты критической инфраструктуры были повреждены ночью на Украине, в подконтрольной Киеву части Херсонской области также повреждены "заводы сельскохозяйственного предприятия", следует из заявления пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталии Гуменюк. "Ночь была снова неспокойной... Повреждены <...> объекты критической инфраструктуры", - сказала Гуменюк в эфире телеканала "Рада", не уточнив, где именно и какие объекты. Она также добавила, что в подконтрольной Киеву части Херсонской области были "повреждены заводы сельскохозяйственного предприятия". Ночью и утром украинские СМИ сообщали о взрывах в подконтрольном ВСУ городе Херсон. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231002/abrams-1899503750.html
https://ria.ru/20231002/artilleriya-1899821165.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Херсонская область
На Украине повреждены объекты критической инфраструктуры
В ВСУ сообщили о повреждении объектов инфраструктуры на Украине ночью
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости.
Объекты критической инфраструктуры были повреждены ночью на Украине, в подконтрольной Киеву части Херсонской области также повреждены "заводы сельскохозяйственного предприятия", следует из заявления
пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталии Гуменюк.
"Ночь была снова неспокойной... Повреждены <...> объекты критической инфраструктуры", - сказала Гуменюк в эфире телеканала "Рада", не уточнив, где именно и какие объекты.
Она также добавила, что в подконтрольной Киеву части Херсонской области были "повреждены заводы сельскохозяйственного предприятия".
Ночью и утром украинские СМИ сообщали о взрывах в подконтрольном ВСУ
городе Херсон
.
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Херсонская область стала субъектом РФ
по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра
, включая Херсон, остается под Украиной.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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