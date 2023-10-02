https://ria.ru/20231002/infrastruktura-1899828060.html

На Украине повреждены объекты критической инфраструктуры

На Украине повреждены объекты критической инфраструктуры - РИА Новости, 02.10.2023

На Украине повреждены объекты критической инфраструктуры

Объекты критической инфраструктуры были повреждены ночью на Украине, в подконтрольной Киеву части Херсонской области также повреждены "заводы... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T08:19

2023-10-02T08:19

2023-10-02T08:19

специальная военная операция на украине

в мире

украина

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853502115_0:308:3071:2035_1920x0_80_0_0_c29fa597de7867f8a983bb722b31162a.jpg

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Объекты критической инфраструктуры были повреждены ночью на Украине, в подконтрольной Киеву части Херсонской области также повреждены "заводы сельскохозяйственного предприятия", следует из заявления пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталии Гуменюк. "Ночь была снова неспокойной... Повреждены <...> объекты критической инфраструктуры", - сказала Гуменюк в эфире телеканала "Рада", не уточнив, где именно и какие объекты. Она также добавила, что в подконтрольной Киеву части Херсонской области были "повреждены заводы сельскохозяйственного предприятия". Ночью и утром украинские СМИ сообщали о взрывах в подконтрольном ВСУ городе Херсон. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20231002/abrams-1899503750.html

https://ria.ru/20231002/artilleriya-1899821165.html

украина

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, херсонская область