https://ria.ru/20231002/indoneziya-1899834879.html

В Индонезии запустили первый в стране скоростной поезд "Вжух"

В Индонезии запустили первый в стране скоростной поезд "Вжух" - РИА Новости, 02.10.2023

В Индонезии запустили первый в стране скоростной поезд "Вжух"

Президент Индонезии Джоко Видодо торжественно объявил о начале работы первого в стране скоростного поезда "Вжух" (Whoosh), соединяющего города Джакарту и... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T09:18

2023-10-02T09:18

2023-10-02T10:00

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джоко видодо

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент Индонезии Джоко Видодо торжественно объявил о начале работы первого в стране скоростного поезда "Вжух" (Whoosh), соединяющего города Джакарту и Бандунг и способного набирать скорость до 350 километров в час, передает индонезийское агентство ANTARA. "Президент Джоко Видодо открыл работу скоростного поезда Джакарта-Бандунг (KCJB), названного Whoosh, как первого высокоскоростного поезда в Индонезии и Юго-Восточной Азии", - пишет издание. На церемонии открытия Видодо подчеркнул, что за названием поезда кроется смысл, которых в него хотели заложить индонезийские власти - "экономия времени, оптимальная работа, отличная система". Президент не объявил официальную цену поездки по маршруту Джакарта-Бандунг во время церемонии, однако заявил, что до середины октября проезд на "Вжухе" будет бесплатным. Уточняется, что высокоскоростной поезд отличается просторным и современным дизайном, имеет три класса общей вместимостью до 601 пассажира, а также специальные места для инвалидов. Работа над проектом поезда началась в июне 2022 года, однако с тех пор неоднократно затормаживалась из-за коррупционных скандалов, а также технических проблем с железной дорогой. В ноябре 2022 года консорциум KCIC запросил дополнительный кредит в размере 1,03 миллиарда долларов от Китайского банка развития (CDB).

https://ria.ru/20230606/sochi-1876461857.html

https://ria.ru/20231002/lastochka-1899815538.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, индонезия, джакарта, бандунг, джоко видодо