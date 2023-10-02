https://ria.ru/20231002/gosduma-1899927618.html

В Госдуму внесли проект о наказании за вовлечение в курение

В Госдуму внесли проект о наказании за вовлечение в курение - РИА Новости, 02.10.2023

В Госдуму внесли проект о наказании за вовлечение в курение

В Госдуму внесен законопроект, которым устанавливается уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетних в потребление табака, сообщила журналистам... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T13:12

2023-10-02T13:12

2023-10-02T17:48

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госдума рф

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым устанавливается уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетних в потребление табака, сообщила журналистам пресс-служба главы комитета по госстроительству Павла Крашенинникова. "В Госдуму внесен проект федерального закона, которым устанавливается уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетних в потребление табака и никотинсодержащей продукции. Законопроект внесен группой депутатов, среди которых председатель Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников", - сообщила пресс-служба. В настоящее время за вовлечение подростков в курение сигарет или никотиносодержащей продукции – вейпов, кальянов, электронных сигарет и прочего предусмотрена административная ответственность, говорится в сообщении."Однако выписанный штраф далеко не всегда может обеспечить надлежащую защиту молодых людей. Как следствие, правонарушение совершается неоднократно. Мы предлагаем ввести за систематические нарушения уголовную ответственность", – приводятся слова Крашенинникова.Предлагается дополнить главу 20 УК РФ "Преступления против семьи и несовершеннолетних" новой статьей 1513, предусматривающей уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции, если гражданин дважды в течение одного года получал административное наказание за аналогичное деяние, отметил парламентарий."За это предусматривается штраф в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательные работы на срок до двухсот сорока часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на тот же срок", - сообщил Крашенинников.Кроме того, предлагается предусмотреть повышенную ответственность в случае, когда детей в курение вовлекают родители, педагогические работники или кто-либо другой, на кого законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, отметил Крашенинников."Данный вопрос однозначно требует уголовно-правового реагирования, чтобы дать четкий сигнал о недопустимости подобных действий и о том, что государство уделяет защите здоровья детей особое внимание", - прокомментировала инициативу депутат Ирина Панькина.Вместе с тем в думской базе данных размещен отзыв на законопроект кабмина, в котором отмечается, что на данный момент увеличены административные штрафы за подобные правонарушения, в том числе в пример приводится штраф до семи тысяч рублей за вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака. При этом в отзыве говорится, что пояснительная записка к законопроекту не содержит статистических и иных данных, свидетельствующих о недостаточности или неэффективности установленных мер административной ответственности. О недостаточности статистических данных говорится и в отзыве на законопроект Верховного суда РФ.

https://ria.ru/20230731/kurenie-1887486769.html

https://ria.ru/20230529/vape-1874935194.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, павел крашенинников, госдума рф