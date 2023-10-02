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Украинские войска нанесли удар по Горловке кассетными снарядами - РИА Новости, 02.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:50 02.10.2023 (обновлено: 06:58 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/gorlovka-1899824729.html
Украинские войска нанесли удар по Горловке кассетными снарядами
Украинские войска нанесли удар по Горловке кассетными снарядами - РИА Новости, 02.10.2023
Украинские войска нанесли удар по Горловке кассетными снарядами
Украинские войска выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T06:50
2023-10-02T06:58
специальная военная операция на украине
горловка
сцкк
донецкая народная республика
украина
стирол
нато
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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 06.35 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231002/obstrel-1899811818.html
горловка
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горловка, сцкк, донецкая народная республика, украина, стирол, нато
Специальная военная операция на Украине, Горловка, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Украина, Стирол, НАТО
Украинские войска нанесли удар по Горловке кассетными снарядами

ВСУ выпустили по Горловке три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Горловки в ДНР
Последствия обстрела Горловки в ДНР - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела Горловки в ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 06.35 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Сотрудник Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) на месте обстрела - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
Украинские войска за сутки 33 раза обстреляли территорию ДНР
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаСЦККДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСтиролНАТО
 
 
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