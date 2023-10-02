https://ria.ru/20231002/gaz-1899930820.html

В Кремле прокомментировали отказ Молдавии от закупок газа у "Газпрома"

В Кремле прокомментировали отказ Молдавии от закупок газа у "Газпрома" - РИА Новости, 02.10.2023

В Кремле прокомментировали отказ Молдавии от закупок газа у "Газпрома"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что контакты "Газпрома" с Молдавией по газу продолжаются - у этой страны есть долги, их надо урегулировать. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T13:21

2023-10-02T13:21

2023-10-02T13:21

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что контакты "Газпрома" с Молдавией по газу продолжаются - у этой страны есть долги, их надо урегулировать. Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что республика больше не будет закупать газ у "Газпрома". По его словам, республике удалось закупить топливо на европейском рынке, причем по более низкой цене, "чем та формула, которую мы прописали в контракте с "Газпромом". "Если я правильно понимаю, продолжаются контакты между "Газпромом" и Молдавией, тем более, что у молдавской стороны есть долги, есть спор относительно размера этих долгов. Этот диалог должен продолжаться", - заявил Песков журналистам, комментируя заявление молдавской стороны. "Конечно, нужно разбираться в деталях. И главное - это, конечно, урегулировать все долговые отношения молдавской стороны с "Газпромом", - подчеркнул представитель Кремля.

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молдавия, экономика, дмитрий песков, газпром, россия, в мире