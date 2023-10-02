https://ria.ru/20231002/gaz-1899842899.html

Молдавия отказалась закупать газ у "Газпрома"

Молдавия отказалась закупать газ у "Газпрома" - РИА Новости, 02.10.2023

Молдавия отказалась закупать газ у "Газпрома"

Молдавия больше не будет закупать газ у "Газпрома", заявил министр энергетики республики Виктор Парликов, выступая на Евроатлантическом форуме устойчивости. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T10:07

2023-10-02T10:07

2023-10-02T11:00

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КИШИНЕВ, 2 окт — РИА Новости. Молдавия больше не будет закупать газ у "Газпрома", заявил министр энергетики республики Виктор Парликов, выступая на Евроатлантическом форуме устойчивости. "Мы больше не будем закупать природный газ у "Газпрома" для территории, контролируемой конституционными властями", — уточнил он. По словам министра, республике удалось получить газ из альтернативных источников, закупив его на европейском рынке. "Более того, мы сумели сделать это по более низкой цене, чем та формула, которую мы прописали в контракте с "Газпромом", — добавил Парликов. Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с российской компанией о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности "Молдовагаза" в 2022-м. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа Кишиневу из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности. В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. С декабря прошлого года "Молдовагаз" получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов.

https://ria.ru/20230924/moldaviya-1898339929.html

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молдовагаз, газпром, молдавия, экономика, в мире