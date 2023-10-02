https://ria.ru/20231002/gagin-1899931363.html
Гагин прокомментировал идею призывать больше молодежи в ВСУ
Гагин прокомментировал идею призывать больше молодежи в ВСУ - РИА Новости, 02.10.2023
Гагин прокомментировал идею призывать больше молодежи в ВСУ
Совет экс-министра обороны Великобритании призывать больше молодежи в украинскую армию говорит о желании Запада очистить Украину от населения, заявил РИА... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T13:22
2023-10-02T13:22
2023-10-02T13:22
в мире
украина
великобритания
донецкая народная республика
владимир зеленский
бен уоллес
ян гагин
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Совет экс-министра обороны Великобритании призывать больше молодежи в украинскую армию говорит о желании Запада очистить Украину от населения, заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. Ранее бывший глава министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что власти Украины должны призывать в армию больше молодежи, чтобы не допустить снижения темпа контрнаступления. "Это новая инициатива по призыву малолеток. Господин Бен Уоллес из Британии рекомендует как можно больше набрать малолеток, опять же, для их могилизации, для того, чтобы очистить, видимо, Украину от населения", - сказал Гагин. По его словам, ранее уже "потерпела крах" инициатива Владимира Зеленского призывать женщин на фронт. "Их призывали, говорили: давайте, это за родину, мы молодцы. И вот уже приходят гробы каждый день, уже более пятидесяти только медичек погибло на фронте, это число будет расти с каждым днем. Зеленский, остановитесь. Перестаньте уничтожать свой народ", - подчеркнул Гагин.
https://ria.ru/20231001/ukraina-1899741417.html
https://ria.ru/20230906/avstriya-1894422051.html
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великобритания
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, великобритания, донецкая народная республика, владимир зеленский, бен уоллес, ян гагин
В мире, Украина, Великобритания, Донецкая Народная Республика, Владимир Зеленский, Бен Уоллес, Ян Гагин
Гагин прокомментировал идею призывать больше молодежи в ВСУ
Гагин: новая идея о призыве в ВСУ говорит о желании очистить Украину от людей
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Совет экс-министра обороны Великобритании призывать больше молодежи в украинскую армию говорит о желании Запада очистить Украину от населения, заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин.
Ранее бывший глава министерства обороны Великобритании Бен Уоллес
заявил, что власти Украины должны призывать в армию больше молодежи, чтобы не допустить снижения темпа контрнаступления.
Гагин прокомментировал планы Британии готовить солдат ВСУ на Украине
"Это новая инициатива по призыву малолеток. Господин Бен Уоллес из Британии рекомендует как можно больше набрать малолеток, опять же, для их могилизации, для того, чтобы очистить, видимо, Украину от населения", - сказал Гагин.
По его словам, ранее уже "потерпела крах" инициатива Владимира Зеленского
призывать женщин на фронт.
"Их призывали, говорили: давайте, это за родину, мы молодцы. И вот уже приходят гробы каждый день, уже более пятидесяти только медичек погибло на фронте, это число будет расти с каждым днем. Зеленский, остановитесь. Перестаньте уничтожать свой народ", - подчеркнул Гагин.
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