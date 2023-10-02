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Польша проигнорировала форум ОПК в Киеве, заявили на Украине - РИА Новости, 02.10.2023
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16:33 02.10.2023 (обновлено: 19:17 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/forum-1900001601.html
Польша проигнорировала форум ОПК в Киеве, заявили на Украине
Польша проигнорировала форум ОПК в Киеве, заявили на Украине - РИА Новости, 02.10.2023
Польша проигнорировала форум ОПК в Киеве, заявили на Украине
Польша проигнорировала форум оборонной промышленности в Киеве, сообщил в понедельник посол Украины в Варшаве Василий Зварыч в эфире телеканала TVN. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T16:33
2023-10-02T19:17
в мире
польша
украина
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ВАРШАВА, 2 окт — РИА Новости. Польша проигнорировала форум оборонной промышленности в Киеве, сообщил в понедельник посол Украины в Варшаве Василий Зварыч в эфире телеканала TVN. "Мы пригласили все дружественные нам страны, в том числе компании оборонной промышленности. Польша одной из первых получила это приглашение, поэтому мы ждали участия польской стороны", — сказал Зварыч. При этом он отметил, что решение об участии в подобном мероприятии принимает приглашенная сторона."Мы направляем приглашение, и государство уже решает, принимать это приглашение или нет, исходя из своих собственных интересов. Поэтому мы с уважением относимся к таким решениям, но это не повод для каких-либо обвинений Украины в том, что Польши там не было", — сказал посол. При этом министр государственных активов Польши Яцек Сасин заявил в эфире радио ZET, что Польская оружейная группа "как компания такого приглашения не получила". "В последнее время мы стали свидетелями многих недружественных шагов со стороны Украины", — добавил он.
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в мире, польша, украина
В мире, Польша, Украина
Польша проигнорировала форум ОПК в Киеве, заявили на Украине

Посол Украины: Польша не стала принимать участие в форуме ОПК в Киеве

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСейм Польши в Варшаве
Сейм Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Сейм Польши в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 2 окт — РИА Новости. Польша проигнорировала форум оборонной промышленности в Киеве, сообщил в понедельник посол Украины в Варшаве Василий Зварыч в эфире телеканала TVN.
"Мы пригласили все дружественные нам страны, в том числе компании оборонной промышленности. Польша одной из первых получила это приглашение, поэтому мы ждали участия польской стороны", — сказал Зварыч.
При этом он отметил, что решение об участии в подобном мероприятии принимает приглашенная сторона.
"Мы направляем приглашение, и государство уже решает, принимать это приглашение или нет, исходя из своих собственных интересов. Поэтому мы с уважением относимся к таким решениям, но это не повод для каких-либо обвинений Украины в том, что Польши там не было", — сказал посол.
При этом министр государственных активов Польши Яцек Сасин заявил в эфире радио ZET, что Польская оружейная группа "как компания такого приглашения не получила".
"В последнее время мы стали свидетелями многих недружественных шагов со стороны Украины", — добавил он.
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