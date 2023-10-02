https://ria.ru/20231002/forum-1900001601.html

Польша проигнорировала форум ОПК в Киеве, заявили на Украине

Польша проигнорировала форум ОПК в Киеве, заявили на Украине - РИА Новости, 02.10.2023

Польша проигнорировала форум ОПК в Киеве, заявили на Украине

Польша проигнорировала форум оборонной промышленности в Киеве, сообщил в понедельник посол Украины в Варшаве Василий Зварыч в эфире телеканала TVN. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T16:33

2023-10-02T16:33

2023-10-02T19:17

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ВАРШАВА, 2 окт — РИА Новости. Польша проигнорировала форум оборонной промышленности в Киеве, сообщил в понедельник посол Украины в Варшаве Василий Зварыч в эфире телеканала TVN. "Мы пригласили все дружественные нам страны, в том числе компании оборонной промышленности. Польша одной из первых получила это приглашение, поэтому мы ждали участия польской стороны", — сказал Зварыч. При этом он отметил, что решение об участии в подобном мероприятии принимает приглашенная сторона."Мы направляем приглашение, и государство уже решает, принимать это приглашение или нет, исходя из своих собственных интересов. Поэтому мы с уважением относимся к таким решениям, но это не повод для каких-либо обвинений Украины в том, что Польши там не было", — сказал посол. При этом министр государственных активов Польши Яцек Сасин заявил в эфире радио ZET, что Польская оружейная группа "как компания такого приглашения не получила". "В последнее время мы стали свидетелями многих недружественных шагов со стороны Украины", — добавил он.

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польша

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, польша, украина