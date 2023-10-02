https://ria.ru/20231002/forum-1899953107.html

Завершился Международный форум "Эко Алтай. Нить природы"

Завершился Международный форум "Эко Алтай. Нить природы" - РИА Новости, 02.10.2023

Завершился Международный форум "Эко Алтай. Нить природы"

Экологический суверенитет стал ключевой темой Международного форума "Эко Алтай. Нить природы", завершившегося в Республике Алтай, сообщает Фонд Росконгресс. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T14:16

2023-10-02T14:16

2023-10-02T14:16

фонд "росконгресс"

федеральная служба государственной статистики (росстат)

республика алтай

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Экологический суверенитет стал ключевой темой Международного форума "Эко Алтай. Нить природы", завершившегося в Республике Алтай, сообщает Фонд Росконгресс. В форуме приняли участие представители 11 стран, в том числе делегации Индии, Белоруссии, Монголии, Киргизии, а в формате конференц-связи – представители Италии, Молдовы, Чили, США, Кении и ЦАР. "Именно экология на наших глазах стремительно становится краеугольным камнем глобальных политических и экономических трендов. Поэтому экологический суверенитет как способность страны проводить курс устойчивого и экологического развития приобретает совершенно особую ценность и важность, особенно для России. И этой тематике посвящен форум в этом году", – приводятся в сообщении слова главы Республики Алтай Олега Хорохордина. Главным мероприятием форума стало пленарное заседание "От экологии мышления к экологическому суверенитету". Его участники указали, что экологический суверенитет – это право и возможность выбора модели и пути устойчивого развития, учитывающего социально-экономические приоритеты, особенности экономики и уникальное природное богатство нашей страны. Слагаемые экосуверенитета – зеленая экономика и финансы, экологическое мышление, экопросвещение и новые стандарты экообразования, а также лидерство в международной экоповестке, сообщили в Росконгрессе. Как отметил председатель правления Сбербанка Герман Греф, природа должна признаваться в качестве актива, который будет поддерживаться и управляться на горизонте столетий. "Что касается России, наш потенциальный вклад в решение глобальной проблемы сохранения природы уникален. Росстат оценил стоимость природных ресурсов в нашей стране в 104 триллиона рублей. Это 19% всех национальных богатств страны. И очевидно, что мы должны очень бережно этим пользоваться. Вместе с правительством мы подготовили целый комплекс документов, чтобы Россия была одной из ключевых стран мира не только по размеру территории, но и по потенциалу для решения экологических проблем", - процитировали в Росконгрессе его слова. Дискуссия о том, какой должна быть новая Стратегия экологической безопасности прошла в ходе сессии "Экология будущего начинается в России". Ее участники пришли, в частности, к выводу, что стратегию необходимо разработать в ближайшее время сроком до 2050 года. При этом при создании документа нужно опираться на науку и обеспечить общественный контроль, важно провести обсуждение на международных площадках, таких как БРИКС. "Самая главная задача – обуздание самого человека. Он должен осознать себя частью большой природы. В основе принятия решений должны лежать ценности, а не выгода. Пытаясь монетизировать решение экологических проблем, мы ничего не добьёмся. Мы должны как можно скорее приступать к созданию Стратегии экологической безопасности, у нас есть на кого опереться, российская наука сильна. И эту нашу программу мы должны предложить всему миру", - подчеркнул советник президента Российской Федерации, глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. По словам гендиректора "Российского экологического оператора" Дениса Буцаева, в РЭО считают важным сделать акцент на трансформацию экологического мышления. "Всё, что мы реализуем сегодня в рамках отрасли обращения с отходами, отвечает ключевым целям национального проекта "Экология" и федерального проекта "Экономика замкнутого цикла" под кураторством вице-премьера Виктории Абрамченко. Алтай входит в число регионов России, где развивается инфраструктура обращения с отходами, и в рейтинг РЭО топ-10 наиболее активных субъектов Российской Федерации в государственно-частном партнёрстве в сфере обращения с отходами. Потенциально в Республике Алтай планируется реализовать четыре проекта. Самый крупный – комплекс переработки отходов "Майминский". Этот объект сможет сортировать 64 тысячи тонн отходов в год, включая 20 тысяч тонн – утилизации", – сообщил Буцаев. Как отметила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, форум стал одной из самых больших диалоговых площадок по экологической тематике, и резолюции, принимаемые на таких мероприятиях, должны стать программой к действию на следующий год, в следующие несколько лет. Заместитель директора Фонда Росконгресс Игорь Павлов напомнил, что Фонд поддерживает форум с 2022 года и помогает Республике Алтай развивать эту экспертную дискуссионную площадку. "В этом году форум стал международным, и, как было отмечено, вышел в лидеры экологических мероприятий. Здесь успешно создается федеральная площадка по экологической проблематике, и Республика Алтай в части реализации экологических инициатив претендует стать пилотным регионом. Именно в дни работы форума в этом году заложен фундамент новой экологической политики – заявлены предложения федеральных экспертов в новую Стратегию экологической безопасности России", – резюмировал он. В рамках форума также состоялись круглый стол Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, презентация 14 проектов экологической направленности, отобранных экспертами Территории инноваций Фонда Росконгресс, а также акция всероссийского природоохранного социально-образовательного проекта "Эколята".

https://ria.ru/20230929/forum-1899511059.html

https://ria.ru/20230301/turizm-1855153943.html

https://ria.ru/20230421/argali-1866986771.html

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Алёна Пава

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