https://ria.ru/20231002/flot-1899927430.html

"Это конец". В Британии забили тревогу из-за слов министра обороны о России

"Это конец". В Британии забили тревогу из-за слов министра обороны о России - РИА Новости, 02.10.2023

"Это конец". В Британии забили тревогу из-за слов министра обороны о России

Военно-морской флот Великобритании ожидает разгром в случае прямого столкновения с Россией, заявил британский политик Джордж Гэллоуэй на своем YouTube-канале,... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T13:11

2023-10-02T13:11

2023-10-02T13:11

в мире

россия

черное море

украина

грант шаппс

джордж гэллоуэй

риши сунак

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Военно-морской флот Великобритании ожидает разгром в случае прямого столкновения с Россией, заявил британский политик Джордж Гэллоуэй на своем YouTube-канале, комментируя недавние заявление министра обороны Гранта Шаппса о возможности отправки кораблей в Черное море."Я наблюдаю за королевским военно-морским флотом. Последний раз, когда я проверял, британский флот был не в состоянии даже контролировать Ла-Манш, где тысячи людей незаконно проникают на территорию Британии <…>. Королевский флот не может их остановить. И мы собрались воевать с российским флотом в Черном море?" – возмутился он.Гэллоуэй также подчеркнул, что это заявление и высказывания о том, что Британия может официально разместить свои войска на Украине, ознаменуют, вероятно, окончание карьеры Шаппса."Это будет конец военной карьеры Гранта Шаппса", – подытожил он.На прошлой неделе глава Минобороны Соединенного Королевства Грант Шаппс в интервью газете The Telegraph заявил, что Великобритания изучает, какую роль ее флот может сыграть в "защите" коммерческих судов от России в Черном море. Кроме того, он также признался, что Минобороны намерено впервые разместить на Украине свои войска в соответствии с планами, которые обсуждаются военным командованием.Позднее премьер-министр страны Риши Сунак сказал, что британские военные не будут обучать солдат ВСУ на территории Украины и участвовать в этом конфликте.

https://ria.ru/20231002/pomosch-1899832596.html

https://ria.ru/20231002/snayper-1899855433.html

россия

черное море

украина

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в мире, россия, черное море, украина, грант шаппс, джордж гэллоуэй, риши сунак, вооруженные силы украины