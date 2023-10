https://ria.ru/20231002/finlyandiya-1898999469.html

Им уже не помочь. Финляндия пожалела о вступлении в НАТО

Стремительное вступление в Североатлантический альянс обернулось для Хельсинки не укреплением безопасности, а серьезными политическими и экономическими...

финляндия

россия

хельсинки

владимир евсеев

саули ниинисте

сергей лавров

российская академия наук

нато

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Михаил Катков. Стремительное вступление в Североатлантический альянс обернулось для Хельсинки не укреплением безопасности, а серьезными политическими и экономическими вызовами. Власти жалуются на возросшие расходы, и это притом что роль Финляндии в военном блоке до сих пор непонятна. Что беспокоит финнов — в материале РИА Новости.Напрасные ожиданияВ Хельсинки думали, что вступление в НАТО поможет сэкономить на обороне, так как об этом позаботятся "ядерный зонтик" США и принцип коллективной безопасности. Однако выяснилось, что Североатлантический альянс — большая и сложная организация, требующая много ресурсов, как экономических, так и политических. Директор по оборонной политике при Минобороны Финляндии Янне Куусела признался в интервью The New York Times: участие в НАТО и поддержка Украины обходятся очень дорого.К примеру, теперь нужно думать не только о том, как защитить страну, но и как при необходимости перебросить войска в страны Балтии, Норвегию и Швецию (если она окажется в альянсе). Для этого нужно развивать инфраструктуру и проводить учения. При этом Финляндия не хочет отказываться от концепции защиты каждого сантиметра своей земли, хотя в НАТО такой подход считают устаревшим.Кроме того, пока неизвестно, какое место отведут Финляндии в системе коллективной безопасности. Хельсинки хотел бы состоять в одном оперативном командовании со Скандинавскими странами. Их штаб находится в американском Норфолке и отвечает прежде всего за Арктику, военно-морской флот, защиту атлантических морских путей и Скандинавского региона. Однако пока Финляндию поместили в состав сухопутного командования в Брюнссуме (Нидерланды). Там занимаются безопасностью Центральной и Восточной Европы, включая страны Балтии и Польшу.The New York Times отметила, что с началом спецоперации на Украине поддержка идеи вступить в Североатлантический альянс среди финнов выросла с 25 до 80%. Однако теперь не многие жители страны видят в Москве угрозу. Впрочем, власти страны утверждают, что эта опасность еще может появиться в будущем.Прогноз на будущееПрезидент Финляндии Саули Ниинисте советует странам Запада найти способ поддерживать отношения с Россией после завершения СВО и предупреждает о риске развязывания ядерной войны. Он считает, что к Москве следует относиться терпимо и учиться понимать ее — это поможет предотвратить новые военные конфликты.При этом финский президент описал Путина как человека, одержимого русской культурой. Во время одной из встреч глава России полчаса рассказывал Ниинисте про стихотворение Лермонтова на смерть Пушкина (видимо, речь о произведении "Смерть поэта"). В последний раз лидеры двух стран виделись в 2021-м.Тем временем в интервью The Washington Post глава финского МИД Элина Валтонен заявила, что Россия не станет "мирной нормальной демократией" после ухода Путина. По ее мнению, Москва либо не изменится, либо станет "даже хуже". К такому выводу министр пришла на основании того, что представляет внешнюю политику России не как череду случайностей, а как результат заранее разработанной стратегии, рассчитанной на годы.Если до этого россиян ничего не смущало, то и потом не будет, уверена Валтонен. Также она сказала, что международные санкции в основном бьют по рядовым россиянам, а не по правящей элите страны. Но ее это не смущает, потому что люди должны "заплатить" за проведение спецоперации на Украине.Комментируя заявление Валтонен об антироссийских санкциях, глава МИД России Сергей Лавров отметил, что удивляется той скорости, с которой Хельсинки растоптал свою репутацию и нейтральный статус. По мнению дипломата, финны влились в антироссийский проект США и с удовольствием выполняют отведенную им роль. "Еще раз подчеркну: Финляндия семимильными шагами выдвигается в передовики в рамках антироссийской, русофобской, расистской кампании Запада", — указал министр.Между молотом и наковальнейВоенный эксперт Владимир Евсеев считает, что Финляндия на ровном месте создала себе большие проблемы. Не было никаких оснований полагать, что Россия угрожает Хельсинки, на границе находился лишь незначительный воинский контингент. Зато теперь в Карелии формируется армейский корпус с наступательным потенциалом."Финское руководство принимало решение исключительно по политическим соображениям. В результате стране будет нанесен серьезный экономический ущерб. Хельсинки лишился нейтрального статуса, и предстоит потратить огромные средства на оборону. Причем союзники по НАТО пока не собираются это компенсировать. То есть финнам придется затянуть пояса", — заявил Евсеев.По словам эксперта, создание военной инфраструктуры рассчитывается примерно на 20-30 лет. Соответственно, отношения между Россией и Финляндией погружаются в затяжную конфронтацию, которая не закончится вместе с СВО."Расходы Финляндии на членство в НАТО зависят от того, какой будет роль страны в альянсе. Если ограничиться только политическим участием, это даст возможность дискутировать с союзниками и влиять на принятие решений в организации. Долгое время так поступала Франция. Но, скорее всего, Хельсинки привлекут к военной составляющей. Если НАТО будет воспринимать Финляндию как передовую возможной войны с Россией, то расходы окажутся довольно высокими. В частности, придется принять на своей территории войска альянса и перевооружить собственную армию, у которой все еще есть советское оружие. Кроме того, речь может зайти о размещении в стране ядерного оружия", — считает директор Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексей Арбатов.По его мнению, в 2024-м Хельсинки окончательно определится с ролью и расходами. Власти республики постараются сделать так, чтобы их страна не оказалась на передовой в конфронтации с Россией, а ее экономика не надорвалась.

2023

Новости

финляндия, россия, хельсинки, владимир евсеев, саули ниинисте, сергей лавров, российская академия наук, нато, политика