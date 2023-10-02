https://ria.ru/20231002/evrosoyuz-1900035243.html

В Донецке прокомментировали слова Бербок о Лиссабоне и Луганске

В Донецке прокомментировали слова Бербок о Лиссабоне и Луганске - РИА Новости, 02.10.2023

В Донецке прокомментировали слова Бербок о Лиссабоне и Луганске

Говоря о том, что Евросоюз в скором времени будет простираться "от Лиссабона до Луганска", глава МИД Германии могла иметь в виду вхождение ЕС в состав... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T18:17

2023-10-02T18:17

2023-10-02T18:17

политика

анналена бербок

евросоюз

украина

россия

ян гагин

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Говоря о том, что Евросоюз в скором времени будет простираться "от Лиссабона до Луганска", глава МИД Германии могла иметь в виду вхождение ЕС в состав Российской Федерации, учитывая "особые умения" украинской армии, заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок на выездном заседании министров иностранных дел заявила, что "будущее Украины находится в Европейском Союзе, в нашем сообществе свободы", которое "скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска". "На очередной перл малограмотной Бербок, главы МИДа Германии о том, что Евросоюз будет простираться от Лиссабона до Луганска, хотелось бы ответить. Учитывая "особые умения" украинской армии воевать, "особые умения" воевать армий Евросоюза, особенно их состояние на данной момент - с упавшей на бок экономикой ввиду санкций и бессмысленной помощи Украине, я думаю, это возможно только в случае, если Евросоюз войдет в состав Российской Федерации", - сказал Гагин РИА Новости.

https://ria.ru/20231002/berbok-1900003268.html

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Кирилл Волков

политика, анналена бербок, евросоюз, украина, россия, ян гагин