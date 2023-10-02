https://ria.ru/20231002/evrosoyuz-1900035243.html
В Донецке прокомментировали слова Бербок о Лиссабоне и Луганске
В Донецке прокомментировали слова Бербок о Лиссабоне и Луганске - РИА Новости, 02.10.2023
В Донецке прокомментировали слова Бербок о Лиссабоне и Луганске
Говоря о том, что Евросоюз в скором времени будет простираться "от Лиссабона до Луганска", глава МИД Германии могла иметь в виду вхождение ЕС в состав... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T18:17
2023-10-02T18:17
2023-10-02T18:17
политика
анналена бербок
евросоюз
украина
россия
ян гагин
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Говоря о том, что Евросоюз в скором времени будет простираться "от Лиссабона до Луганска", глава МИД Германии могла иметь в виду вхождение ЕС в состав Российской Федерации, учитывая "особые умения" украинской армии, заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок на выездном заседании министров иностранных дел заявила, что "будущее Украины находится в Европейском Союзе, в нашем сообществе свободы", которое "скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска". "На очередной перл малограмотной Бербок, главы МИДа Германии о том, что Евросоюз будет простираться от Лиссабона до Луганска, хотелось бы ответить. Учитывая "особые умения" украинской армии воевать, "особые умения" воевать армий Евросоюза, особенно их состояние на данной момент - с упавшей на бок экономикой ввиду санкций и бессмысленной помощи Украине, я думаю, это возможно только в случае, если Евросоюз войдет в состав Российской Федерации", - сказал Гагин РИА Новости.
https://ria.ru/20231002/berbok-1900003268.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, анналена бербок, евросоюз, украина, россия, ян гагин
Политика, Анналена Бербок, Евросоюз, Украина, Россия, Ян Гагин
В Донецке прокомментировали слова Бербок о Лиссабоне и Луганске
Гагин: слова Бербок станут реальностью, только если ЕС войдет в состав России
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Говоря о том, что Евросоюз в скором времени будет простираться "от Лиссабона до Луганска", глава МИД Германии могла иметь в виду вхождение ЕС в состав Российской Федерации, учитывая "особые умения" украинской армии, заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок на выездном заседании министров иностранных дел заявила, что "будущее Украины находится в Европейском Союзе, в нашем сообществе свободы", которое "скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска".
"На очередной перл малограмотной Бербок, главы МИДа Германии о том, что Евросоюз будет простираться от Лиссабона до Луганска, хотелось бы ответить. Учитывая "особые умения" украинской армии воевать, "особые умения" воевать армий Евросоюза, особенно их состояние на данной момент - с упавшей на бок экономикой ввиду санкций и бессмысленной помощи Украине, я думаю, это возможно только в случае, если Евросоюз войдет в состав Российской Федерации", - сказал Гагин РИА Новости.
"Оставайся на Украине". Слова Бербок про Луганск вызвали шок в Сети