Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что ЕС расширится "от Лиссабона до Луганска"
Бербок пообещала расширить ЕС от Лиссабона до Луганска
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYГлава МИД Германии Анналена Бербок перед встречей министров иностранных дел ЕС и Украины в Киеве. 2 октября 2023 года
Глава МИД Германии Анналена Бербок перед встречей министров иностранных дел ЕС и Украины в Киеве. 2 октября 2023 года
БЕРЛИН, 2 окт — РИА Новости. ЕС скоро будет занимать территорию "от Лиссабона до Луганска", заявила глава МИД Германии Анналена Бербок на выездном заседании министров иностранных дел союза, ее речь транслировалась на сайте Еврокомиссии.
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"Будущее Украины находится в Европейском союзе, в нашем сообществе свободы. И оно скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска", — сказала она.
В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на высказывание Бербок, напомнив про ее курьезное заявление в феврале этого года.
"Или мы вступаем в ЕС, или она забыла добавить о необходимости развернуться на 360 градусов", — написала она в Telegram-канале.
В феврале 2023 года на панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности Бербок сказала, что верит в то, что Москва может осчастливить весь мир, если развернет свою политику на "360 градусов". Министр не учла, что в круге 360 градусов, поэтому использование этого выражения в речи означает полный оборот и возвращение на место, откуда ведется отсчет.
В начале 2010-х годов российские власти предлагали Брюсселю вернуться к идее создания интеграционного пространства "Большой Европы" от Лиссабона до Владивостока.
Ранее находящийся в Киеве глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что сегодня в украинской столице пройдет заседание Совета МИД стран Евросоюза на министерском уровне. Это беспрецедентное мероприятие в стране, участвующей в вооруженном конфликте, носит символический характер, каких-либо конкретных решений по его итогам не ожидается. Возможность такой встречи в Киеве ранее обсуждалась министрами ЕС, но дата ее проведения держалась в тайне.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз, а в июне ей предоставили статус кандидата. Для старта переговоров Киеву нужно выполнить множество условий. Речь идет в том числе об усилении борьбы с коррупцией. Через год в Брюсселе отмечали, что Украина выполнила пока только два условия.