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Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что ЕС расширится "от Лиссабона до Луганска" - РИА Новости, 02.10.2023
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13:24 02.10.2023 (обновлено: 18:48 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/evrosoyuz-1899932554.html
Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что ЕС расширится "от Лиссабона до Луганска"
Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что ЕС расширится "от Лиссабона до Луганска" - РИА Новости, 02.10.2023
Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что ЕС расширится "от Лиссабона до Луганска"
ЕС скоро будет занимать территорию "от Лиссабона до Луганска", заявила глава МИД Германии Анналена Бербок на выездном заседании министров иностранных дел союза, РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T13:24
2023-10-02T18:48
в мире
анналена бербок
евросоюз
украина
лиссабон (город)
мария захарова
еврокомиссия
мид германии
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БЕРЛИН, 2 окт — РИА Новости. ЕС скоро будет занимать территорию "от Лиссабона до Луганска", заявила глава МИД Германии Анналена Бербок на выездном заседании министров иностранных дел союза, ее речь транслировалась на сайте Еврокомиссии.&quot;Будущее Украины находится в Европейском союзе, в нашем сообществе свободы. И оно скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска&quot;, — сказала она.В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на высказывание Бербок, напомнив про ее курьезное заявление в феврале этого года."Или мы вступаем в ЕС, или она забыла добавить о необходимости развернуться на 360 градусов", — написала она в Telegram-канале.В начале 2010-х годов российские власти предлагали Брюсселю вернуться к идее создания интеграционного пространства "Большой Европы" от Лиссабона до Владивостока. Ранее находящийся в Киеве глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что сегодня в украинской столице пройдет заседание Совета МИД стран Евросоюза на министерском уровне. Это беспрецедентное мероприятие в стране, участвующей в вооруженном конфликте, носит символический характер, каких-либо конкретных решений по его итогам не ожидается. Возможность такой встречи в Киеве ранее обсуждалась министрами ЕС, но дата ее проведения держалась в тайне. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз, а в июне ей предоставили статус кандидата. Для старта переговоров Киеву нужно выполнить множество условий. Речь идет в том числе об усилении борьбы с коррупцией. Через год в Брюсселе отмечали, что Украина выполнила пока только два условия.
https://ria.ru/20230621/es-1879681176.html
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в мире, анналена бербок, евросоюз, украина, лиссабон (город), мария захарова, еврокомиссия, мид германии, киев, жозеп боррель
В мире, Анналена Бербок, Евросоюз, Украина, Лиссабон (город), Мария Захарова, Еврокомиссия, МИД Германии, Киев, Жозеп Боррель
Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что ЕС расширится "от Лиссабона до Луганска"

Бербок пообещала расширить ЕС от Лиссабона до Луганска

© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYГлава МИД Германии Анналена Бербок перед встречей министров иностранных дел ЕС и Украины в Киеве. 2 октября 2023 года
Глава МИД Германии Анналена Бербок перед встречей министров иностранных дел ЕС и Украины в Киеве. 2 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
Глава МИД Германии Анналена Бербок перед встречей министров иностранных дел ЕС и Украины в Киеве. 2 октября 2023 года
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БЕРЛИН, 2 окт — РИА Новости. ЕС скоро будет занимать территорию "от Лиссабона до Луганска", заявила глава МИД Германии Анналена Бербок на выездном заседании министров иностранных дел союза, ее речь транслировалась на сайте Еврокомиссии.
«

"Будущее Украины находится в Европейском союзе, в нашем сообществе свободы. И оно скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска", — сказала она.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время выступления перед парламентским собранием Совета Европы - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
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В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на высказывание Бербок, напомнив про ее курьезное заявление в феврале этого года.
"Или мы вступаем в ЕС, или она забыла добавить о необходимости развернуться на 360 градусов", — написала она в Telegram-канале.

В феврале 2023 года на панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности Бербок сказала, что верит в то, что Москва может осчастливить весь мир, если развернет свою политику на "360 градусов". Министр не учла, что в круге 360 градусов, поэтому использование этого выражения в речи означает полный оборот и возвращение на место, откуда ведется отсчет.

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В начале 2010-х годов российские власти предлагали Брюсселю вернуться к идее создания интеграционного пространства "Большой Европы" от Лиссабона до Владивостока.
Ранее находящийся в Киеве глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что сегодня в украинской столице пройдет заседание Совета МИД стран Евросоюза на министерском уровне. Это беспрецедентное мероприятие в стране, участвующей в вооруженном конфликте, носит символический характер, каких-либо конкретных решений по его итогам не ожидается. Возможность такой встречи в Киеве ранее обсуждалась министрами ЕС, но дата ее проведения держалась в тайне.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз, а в июне ей предоставили статус кандидата. Для старта переговоров Киеву нужно выполнить множество условий. Речь идет в том числе об усилении борьбы с коррупцией. Через год в Брюсселе отмечали, что Украина выполнила пока только два условия.
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В миреАнналена БербокЕвросоюзУкраинаЛиссабон (город)Мария ЗахароваЕврокомиссияМИД ГерманииКиевЖозеп Боррель
 
 
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