https://ria.ru/20231002/evrosoyuz-1899932554.html

Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что ЕС расширится "от Лиссабона до Луганска"

Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что ЕС расширится "от Лиссабона до Луганска" - РИА Новости, 02.10.2023

Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что ЕС расширится "от Лиссабона до Луганска"

ЕС скоро будет занимать территорию "от Лиссабона до Луганска", заявила глава МИД Германии Анналена Бербок на выездном заседании министров иностранных дел союза, РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T13:24

2023-10-02T13:24

2023-10-02T18:48

в мире

анналена бербок

евросоюз

украина

лиссабон (город)

мария захарова

еврокомиссия

мид германии

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БЕРЛИН, 2 окт — РИА Новости. ЕС скоро будет занимать территорию "от Лиссабона до Луганска", заявила глава МИД Германии Анналена Бербок на выездном заседании министров иностранных дел союза, ее речь транслировалась на сайте Еврокомиссии."Будущее Украины находится в Европейском союзе, в нашем сообществе свободы. И оно скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска", — сказала она.В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на высказывание Бербок, напомнив про ее курьезное заявление в феврале этого года."Или мы вступаем в ЕС, или она забыла добавить о необходимости развернуться на 360 градусов", — написала она в Telegram-канале.В начале 2010-х годов российские власти предлагали Брюсселю вернуться к идее создания интеграционного пространства "Большой Европы" от Лиссабона до Владивостока. Ранее находящийся в Киеве глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что сегодня в украинской столице пройдет заседание Совета МИД стран Евросоюза на министерском уровне. Это беспрецедентное мероприятие в стране, участвующей в вооруженном конфликте, носит символический характер, каких-либо конкретных решений по его итогам не ожидается. Возможность такой встречи в Киеве ранее обсуждалась министрами ЕС, но дата ее проведения держалась в тайне. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз, а в июне ей предоставили статус кандидата. Для старта переговоров Киеву нужно выполнить множество условий. Речь идет в том числе об усилении борьбы с коррупцией. Через год в Брюсселе отмечали, что Украина выполнила пока только два условия.

https://ria.ru/20230621/es-1879681176.html

https://ria.ru/20230928/es-1899241468.html

https://ria.ru/20230925/ukraina-1898395236.html

украина

лиссабон (город)

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Кирилл Волков

в мире, анналена бербок, евросоюз, украина, лиссабон (город), мария захарова, еврокомиссия, мид германии, киев, жозеп боррель