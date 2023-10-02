https://ria.ru/20231002/estoniya-1899882988.html

В Псковской области задержали эстонца, искавшего в России "лучшей жизни"

В Псковской области задержали эстонца, искавшего в России "лучшей жизни" - РИА Новости, 02.10.2023

В Псковской области задержали эстонца, искавшего в России "лучшей жизни"

Гражданина Эстонии задержали при незаконном пересечении границы в Псковской области, он заявил, что отправился в Россию в поисках лучшей жизни, сообщает... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T11:40

2023-10-02T11:40

2023-10-02T11:40

происшествия

псковская область

россия

эстония

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Гражданина Эстонии задержали при незаконном пересечении границы в Псковской области, он заявил, что отправился в Россию в поисках лучшей жизни, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по региону. "Иностранный гражданин задержан псковскими пограничниками в Печорском районе после пересечения российско-эстонской границы… В ходе опроса правонарушителя установлено, что в нашу страну он прибыл в поисках лучших условий жизни", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили РИА Новости, что задержанный - гражданин Эстонии. Российской визы у мужчины не оказалось. Сообщил о нарушителе границы на пограничную заставу бдительный местный житель. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации). Суд отправил его под стражу.

https://ria.ru/20230921/granitsa-1897874223.html

псковская область

россия

эстония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, псковская область, россия, эстония, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)