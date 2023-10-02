Рейтинг@Mail.ru
В Псковской области задержали эстонца, искавшего в России "лучшей жизни" - РИА Новости, 02.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:40 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/estoniya-1899882988.html
В Псковской области задержали эстонца, искавшего в России "лучшей жизни"
В Псковской области задержали эстонца, искавшего в России "лучшей жизни" - РИА Новости, 02.10.2023
В Псковской области задержали эстонца, искавшего в России "лучшей жизни"
Гражданина Эстонии задержали при незаконном пересечении границы в Псковской области, он заявил, что отправился в Россию в поисках лучшей жизни, сообщает... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T11:40
2023-10-02T11:40
происшествия
псковская область
россия
эстония
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50145/50/501455088_0:767:1393:1551_1920x0_80_0_0_553f50de89ffeff718052592c26b0c47.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Гражданина Эстонии задержали при незаконном пересечении границы в Псковской области, он заявил, что отправился в Россию в поисках лучшей жизни, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по региону. "Иностранный гражданин задержан псковскими пограничниками в Печорском районе после пересечения российско-эстонской границы… В ходе опроса правонарушителя установлено, что в нашу страну он прибыл в поисках лучших условий жизни", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили РИА Новости, что задержанный - гражданин Эстонии. Российской визы у мужчины не оказалось. Сообщил о нарушителе границы на пограничную заставу бдительный местный житель. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации). Суд отправил его под стражу.
https://ria.ru/20230921/granitsa-1897874223.html
псковская область
россия
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50145/50/501455088_0:637:1393:1682_1920x0_80_0_0_3f9d01fc70e8397f6b01eb5300304b19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, псковская область, россия, эстония, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Псковская область, Россия, Эстония, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Псковской области задержали эстонца, искавшего в России "лучшей жизни"

ФСБ задержала эстонца, незаконно проникшего в Россию в Псковской области

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГосударственная граница России и Эстонии
Государственная граница России и Эстонии - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Государственная граница России и Эстонии. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Гражданина Эстонии задержали при незаконном пересечении границы в Псковской области, он заявил, что отправился в Россию в поисках лучшей жизни, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по региону.
"Иностранный гражданин задержан псковскими пограничниками в Печорском районе после пересечения российско-эстонской границы… В ходе опроса правонарушителя установлено, что в нашу страну он прибыл в поисках лучших условий жизни", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили РИА Новости, что задержанный - гражданин Эстонии. Российской визы у мужчины не оказалось. Сообщил о нарушителе границы на пограничную заставу бдительный местный житель.
В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации). Суд отправил его под стражу.
Пограничный пункт пропуска на границе Эстонии и России - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
СМИ: российский автомобиль развернули на эстонской границе
21 сентября, 19:32
 
ПроисшествияПсковская областьРоссияЭстонияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала