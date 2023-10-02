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В Псковской области задержали эстонца, искавшего в России "лучшей жизни"
В Псковской области задержали эстонца, искавшего в России "лучшей жизни" - РИА Новости, 02.10.2023
В Псковской области задержали эстонца, искавшего в России "лучшей жизни"
Гражданина Эстонии задержали при незаконном пересечении границы в Псковской области, он заявил, что отправился в Россию в поисках лучшей жизни, сообщает... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T11:40
2023-10-02T11:40
2023-10-02T11:40
происшествия
псковская область
россия
эстония
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Гражданина Эстонии задержали при незаконном пересечении границы в Псковской области, он заявил, что отправился в Россию в поисках лучшей жизни, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по региону. "Иностранный гражданин задержан псковскими пограничниками в Печорском районе после пересечения российско-эстонской границы… В ходе опроса правонарушителя установлено, что в нашу страну он прибыл в поисках лучших условий жизни", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили РИА Новости, что задержанный - гражданин Эстонии. Российской визы у мужчины не оказалось. Сообщил о нарушителе границы на пограничную заставу бдительный местный житель. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации). Суд отправил его под стражу.
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РИА Новости
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происшествия, псковская область, россия, эстония, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Псковская область, Россия, Эстония, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Псковской области задержали эстонца, искавшего в России "лучшей жизни"
ФСБ задержала эстонца, незаконно проникшего в Россию в Псковской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Гражданина Эстонии задержали при незаконном пересечении границы в Псковской области, он заявил, что отправился в Россию в поисках лучшей жизни, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по региону.
"Иностранный гражданин задержан псковскими пограничниками в Печорском районе после пересечения российско-эстонской границы… В ходе опроса правонарушителя установлено, что в нашу страну он прибыл в поисках лучших условий жизни", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили РИА Новости, что задержанный - гражданин Эстонии
. Российской визы у мужчины не оказалось. Сообщил о нарушителе границы на пограничную заставу бдительный местный житель.
В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации). Суд отправил его под стражу.
СМИ: российский автомобиль развернули на эстонской границе