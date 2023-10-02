https://ria.ru/20231002/elektropodstantsiya-1899942554.html

ВСУ атаковали электроподстанцию в Новой Каховке при помощи дронов

ВСУ атаковали электроподстанцию в Новой Каховке при помощи дронов - РИА Новости, 02.10.2023

ВСУ атаковали электроподстанцию в Новой Каховке при помощи дронов

Украинские войска атаковали дронами электроподстанцию в Новой Каховке, отвечающую за энергоснабжение Новкаховского городского округа, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T13:46

2023-10-02T13:46

2023-10-02T13:46

новая каховка

вооруженные силы украины

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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская обл.), 2 окт - РИА Новости. Украинские войска атаковали дронами электроподстанцию в Новой Каховке, отвечающую за энергоснабжение Новкаховского городского округа, сообщили РИА Новости в оперштабе администрации города. "Два дрона атаковали подстанцию, один из них запутался в проводах и упал на территорию подстанции, второй осуществил сброс. На месте возник пожар, который был быстро ликвидирован персоналом", - сказал собеседник агентства. Украинские войска ночью наносили артиллерийско-минометные удары по Новой Каховке и населенным пунктам городского округа, в том числе по гражданской инфраструктуре, в собственном доме погиб житель Новой Каховки, сообщала в понедельник администрация города.

https://ria.ru/20231002/udar-1899833096.html

новая каховка

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новая каховка, вооруженные силы украины