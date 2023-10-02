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ВСУ атаковали электроподстанцию в Новой Каховке при помощи дронов - РИА Новости, 02.10.2023
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13:46 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/elektropodstantsiya-1899942554.html
ВСУ атаковали электроподстанцию в Новой Каховке при помощи дронов
ВСУ атаковали электроподстанцию в Новой Каховке при помощи дронов - РИА Новости, 02.10.2023
ВСУ атаковали электроподстанцию в Новой Каховке при помощи дронов
Украинские войска атаковали дронами электроподстанцию в Новой Каховке, отвечающую за энергоснабжение Новкаховского городского округа, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T13:46
2023-10-02T13:46
новая каховка
вооруженные силы украины
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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская обл.), 2 окт - РИА Новости. Украинские войска атаковали дронами электроподстанцию в Новой Каховке, отвечающую за энергоснабжение Новкаховского городского округа, сообщили РИА Новости в оперштабе администрации города. "Два дрона атаковали подстанцию, один из них запутался в проводах и упал на территорию подстанции, второй осуществил сброс. На месте возник пожар, который был быстро ликвидирован персоналом", - сказал собеседник агентства. Украинские войска ночью наносили артиллерийско-минометные удары по Новой Каховке и населенным пунктам городского округа, в том числе по гражданской инфраструктуре, в собственном доме погиб житель Новой Каховки, сообщала в понедельник администрация города.
https://ria.ru/20231002/udar-1899833096.html
новая каховка
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новая каховка, вооруженные силы украины
Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали электроподстанцию в Новой Каховке при помощи дронов

Украинские войска атаковали двумя дронами электроподстанцию в Новой Каховке

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская обл.), 2 окт - РИА Новости. Украинские войска атаковали дронами электроподстанцию в Новой Каховке, отвечающую за энергоснабжение Новкаховского городского округа, сообщили РИА Новости в оперштабе администрации города.
"Два дрона атаковали подстанцию, один из них запутался в проводах и упал на территорию подстанции, второй осуществил сброс. На месте возник пожар, который был быстро ликвидирован персоналом", - сказал собеседник агентства.
Украинские войска ночью наносили артиллерийско-минометные удары по Новой Каховке и населенным пунктам городского округа, в том числе по гражданской инфраструктуре, в собственном доме погиб житель Новой Каховки, сообщала в понедельник администрация города.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
ВСУ нанесли удар по домам в Новой Каховке
Вчера, 09:06
 
Новая КаховкаВооруженные силы Украины
 
 
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