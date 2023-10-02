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Более 70 учеников школ искусств Подмосковья посетили экскурсии по России - РИА Новости, 02.10.2023
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Новости Подмосковья
 
14:55 02.10.2023 (обновлено: 15:30 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/ekskursii-1899940672.html
Более 70 учеников школ искусств Подмосковья посетили экскурсии по России
Более 70 учеников школ искусств Подмосковья посетили экскурсии по России - РИА Новости, 02.10.2023
Более 70 учеников школ искусств Подмосковья посетили экскурсии по России
Более 70 учащихся детских школ искусств (ДШИ) Московской области в сентябре поучаствовали в культурно-просветительских программах в рамках национального проекта РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T14:55
2023-10-02T15:30
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
россия
балашиха
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Более 70 учащихся детских школ искусств (ДШИ) Московской области в сентябре поучаствовали в культурно-просветительских программах в рамках национального проекта "Культура", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья. Данные программы являются продолжением проекта "Моя Россия", который министерство культуры РФ реализует с 2013 года совместно с Российским союзом туриндустрии, региональными органами исполнительной власти в сфере культуры и туризма, учреждениями культуры, федеральными и региональными музеями и объектами показа. Цель программ - популяризировать культурное наследие народов России, приобщать детей к истории и культуре страны. В пресс-службе уточнили, что на экскурсии "Серебряное ожерелье России" учащиеся из четырех ДШИ Балашихи посетили достопримечательности Великого Новгорода и Пскова, а ученики двух ДШИ Одинцова побывали в историко-архитектурном и этнографическом музее-заповеднике "Кижи" в Республике Карелия. В этом году планируется, что еще почти 150 учащихся детских подмосковных школ искусств станут участниками культурно-просветительских программ, организованных в рамках нацпроекта "Культура". По "Императорскому маршруту" 40 учеников из трех ДШИ Электростали отправятся в Екатеринбург и Пермь, а свыше 100 учащихся из двух ДШИ Орехово-Зуева посетят Санкт-Петербург в рамках маршрута "Петербург Пушкина".
https://ria.ru/20230929/ekskursii-1899397113.html
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московская область (подмосковье), россия, балашиха
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия, Балашиха

Более 70 учеников школ искусств Подмосковья посетили экскурсии по России

© Фото : Министерство культуры и туризма Московской областиБолее 70 учеников школ искусств Подмосковья посетили экскурсии по России
Более 70 учеников школ искусств Подмосковья посетили экскурсии по России - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© Фото : Министерство культуры и туризма Московской области
Более 70 учеников школ искусств Подмосковья посетили экскурсии по России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Более 70 учащихся детских школ искусств (ДШИ) Московской области в сентябре поучаствовали в культурно-просветительских программах в рамках национального проекта "Культура", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.
Данные программы являются продолжением проекта "Моя Россия", который министерство культуры РФ реализует с 2013 года совместно с Российским союзом туриндустрии, региональными органами исполнительной власти в сфере культуры и туризма, учреждениями культуры, федеральными и региональными музеями и объектами показа. Цель программ - популяризировать культурное наследие народов России, приобщать детей к истории и культуре страны.
В пресс-службе уточнили, что на экскурсии "Серебряное ожерелье России" учащиеся из четырех ДШИ Балашихи посетили достопримечательности Великого Новгорода и Пскова, а ученики двух ДШИ Одинцова побывали в историко-архитектурном и этнографическом музее-заповеднике "Кижи" в Республике Карелия.
В этом году планируется, что еще почти 150 учащихся детских подмосковных школ искусств станут участниками культурно-просветительских программ, организованных в рамках нацпроекта "Культура". По "Императорскому маршруту" 40 учеников из трех ДШИ Электростали отправятся в Екатеринбург и Пермь, а свыше 100 учащихся из двух ДШИ Орехово-Зуева посетят Санкт-Петербург в рамках маршрута "Петербург Пушкина".
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