Более 70 учеников школ искусств Подмосковья посетили экскурсии по России
© Фото : Министерство культуры и туризма Московской областиБолее 70 учеников школ искусств Подмосковья посетили экскурсии по России
Более 70 учеников школ искусств Подмосковья посетили экскурсии по России
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Более 70 учащихся детских школ искусств (ДШИ) Московской области в сентябре поучаствовали в культурно-просветительских программах в рамках национального проекта "Культура", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.
Данные программы являются продолжением проекта "Моя Россия", который министерство культуры РФ реализует с 2013 года совместно с Российским союзом туриндустрии, региональными органами исполнительной власти в сфере культуры и туризма, учреждениями культуры, федеральными и региональными музеями и объектами показа. Цель программ - популяризировать культурное наследие народов России, приобщать детей к истории и культуре страны.
В пресс-службе уточнили, что на экскурсии "Серебряное ожерелье России" учащиеся из четырех ДШИ Балашихи посетили достопримечательности Великого Новгорода и Пскова, а ученики двух ДШИ Одинцова побывали в историко-архитектурном и этнографическом музее-заповеднике "Кижи" в Республике Карелия.
В этом году планируется, что еще почти 150 учащихся детских подмосковных школ искусств станут участниками культурно-просветительских программ, организованных в рамках нацпроекта "Культура". По "Императорскому маршруту" 40 учеников из трех ДШИ Электростали отправятся в Екатеринбург и Пермь, а свыше 100 учащихся из двух ДШИ Орехово-Зуева посетят Санкт-Петербург в рамках маршрута "Петербург Пушкина".