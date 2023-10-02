https://ria.ru/20231002/ekskursii-1899940672.html

Более 70 учеников школ искусств Подмосковья посетили экскурсии по России

Более 70 учеников школ искусств Подмосковья посетили экскурсии по России - РИА Новости, 02.10.2023

Более 70 учеников школ искусств Подмосковья посетили экскурсии по России

Более 70 учащихся детских школ искусств (ДШИ) Московской области в сентябре поучаствовали в культурно-просветительских программах в рамках национального проекта РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T14:55

2023-10-02T14:55

2023-10-02T15:30

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

россия

балашиха

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Более 70 учащихся детских школ искусств (ДШИ) Московской области в сентябре поучаствовали в культурно-просветительских программах в рамках национального проекта "Культура", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья. Данные программы являются продолжением проекта "Моя Россия", который министерство культуры РФ реализует с 2013 года совместно с Российским союзом туриндустрии, региональными органами исполнительной власти в сфере культуры и туризма, учреждениями культуры, федеральными и региональными музеями и объектами показа. Цель программ - популяризировать культурное наследие народов России, приобщать детей к истории и культуре страны. В пресс-службе уточнили, что на экскурсии "Серебряное ожерелье России" учащиеся из четырех ДШИ Балашихи посетили достопримечательности Великого Новгорода и Пскова, а ученики двух ДШИ Одинцова побывали в историко-архитектурном и этнографическом музее-заповеднике "Кижи" в Республике Карелия. В этом году планируется, что еще почти 150 учащихся детских подмосковных школ искусств станут участниками культурно-просветительских программ, организованных в рамках нацпроекта "Культура". По "Императорскому маршруту" 40 учеников из трех ДШИ Электростали отправятся в Екатеринбург и Пермь, а свыше 100 учащихся из двух ДШИ Орехово-Зуева посетят Санкт-Петербург в рамках маршрута "Петербург Пушкина".

https://ria.ru/20230929/ekskursii-1899397113.html

московская область (подмосковье)

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балашиха

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), россия, балашиха