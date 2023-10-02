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В Орле определят судьбу расколовшегося 162-летнего дуба - РИА Новости, 02.10.2023
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19:58 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/dub-1900053861.html
В Орле определят судьбу расколовшегося 162-летнего дуба
В Орле определят судьбу расколовшегося 162-летнего дуба - РИА Новости, 02.10.2023
В Орле определят судьбу расколовшегося 162-летнего дуба
В Орле откололась часть от знаменитого дуба, посаженного в честь отмены крепостного права в Российской империи, комиссия определит причину раскола, степень... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T19:58
2023-10-02T19:58
орел
российская империя
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В Орле откололась часть от знаменитого дуба, посаженного в честь отмены крепостного права в Российской империи, комиссия определит причину раскола, степень сохранности ствола и дальнейшую судьбу дерева, сообщили в пресс-службе администрации города Орла. "Накануне на бульваре Победы откололась часть дуба, посаженного в честь отмены крепостного права в Российской империи. Говорить о дальнейшей судьбе дерева и признавать его погибшим пока рано, на месте работают эксперты", – сообщается в Telegram-канале администрации. Отмечается, что практически 40% дерева повреждено, однако оставшаяся его часть достаточно крепка. "В данный момент у нас есть два варианта насчет дальнейшей судьбы дуба. Первое – полностью его снести. Второе – провести технические мероприятия, правильно произвести опиловку, заделать разлом и оставить", – цитирует пресс-служба заведующего кафедрой ландшафтной архитектуры Орловского государственного аграрного университета им. Н.В. Парахина Алексея Ковешникова. По данным властей, специалисты МБУ "Спецавтобаза" планируют произвести опиловку дерева, а студенты орловского аграрного университета будут оценивать степень поражения ствола. "С 2001 года дуб не является объектом культурного наследия. Имеются все документы, подтверждающие данный факт", – отметил главный специалист производственно-технического отдела МКУ "ОМЗ г. Орла" Николай Коташевский, слова которого приводятся в сообщении. Дерево было больное, его лечили ежегодно на протяжении около 20 лет, рассказали РИА Новости в пресс-службе. "Проводились определенные процедуры, которые сдерживали этот процесс, но все равно это его не спасло, потому что внутри дерева шло гниение. Дальнейшую его судьбу определит комиссия, будут проводиться работы по обследованию ствола", – отметили в пресс-службе.
https://radiosputnik.ria.ru/20230925/derevya-1898561871.html
https://ria.ru/20230818/iskusstvo-1890774873.html
https://ria.ru/20230815/lyutik-1890293275.html
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орел, российская империя
Орел, Российская империя
В Орле определят судьбу расколовшегося 162-летнего дуба

В Орле определят причину раскола 162-летнего дуба и его дальнейшую судьбу

© Фото : Администрация города Орла/ВКонтактеДуб в Орле, посаженный в честь отмены крепостного права в Российской империи, от которого откололась часть
Дуб в Орле, посаженный в честь отмены крепостного права в Российской империи, от которого откололась часть - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© Фото : Администрация города Орла/ВКонтакте
Дуб в Орле, посаженный в честь отмены крепостного права в Российской империи, от которого откололась часть
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В Орле откололась часть от знаменитого дуба, посаженного в честь отмены крепостного права в Российской империи, комиссия определит причину раскола, степень сохранности ствола и дальнейшую судьбу дерева, сообщили в пресс-службе администрации города Орла.
«
"Накануне на бульваре Победы откололась часть дуба, посаженного в честь отмены крепостного права в Российской империи. Говорить о дальнейшей судьбе дерева и признавать его погибшим пока рано, на месте работают эксперты", – сообщается в Telegram-канале администрации.
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Отмечается, что практически 40% дерева повреждено, однако оставшаяся его часть достаточно крепка.
«
"В данный момент у нас есть два варианта насчет дальнейшей судьбы дуба. Первое – полностью его снести. Второе – провести технические мероприятия, правильно произвести опиловку, заделать разлом и оставить", – цитирует пресс-служба заведующего кафедрой ландшафтной архитектуры Орловского государственного аграрного университета им. Н.В. Парахина Алексея Ковешникова.
По данным властей, специалисты МБУ "Спецавтобаза" планируют произвести опиловку дерева, а студенты орловского аграрного университета будут оценивать степень поражения ствола.
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«
"С 2001 года дуб не является объектом культурного наследия. Имеются все документы, подтверждающие данный факт", – отметил главный специалист производственно-технического отдела МКУ "ОМЗ г. Орла" Николай Коташевский, слова которого приводятся в сообщении.
Дерево было больное, его лечили ежегодно на протяжении около 20 лет, рассказали РИА Новости в пресс-службе.
«
"Проводились определенные процедуры, которые сдерживали этот процесс, но все равно это его не спасло, потому что внутри дерева шло гниение. Дальнейшую его судьбу определит комиссия, будут проводиться работы по обследованию ствола", – отметили в пресс-службе.
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