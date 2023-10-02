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В крупном ДТП на МКАД пострадали четыре человека - РИА Новости, 02.10.2023
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14:16 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/dtp-1899952976.html
В крупном ДТП на МКАД пострадали четыре человека
В крупном ДТП на МКАД пострадали четыре человека - РИА Новости, 02.10.2023
В крупном ДТП на МКАД пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали, по предварительной информации, в крупном ДТП на 90-м километре МКАД на северо-востоке Москвы, для эвакуации пострадавших привлечен... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T14:16
2023-10-02T14:16
происшествия
москва
мкад
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Четыре человека пострадали, по предварительной информации, в крупном ДТП на 90-м километре МКАД на северо-востоке Москвы, для эвакуации пострадавших привлечен медицинский вертолет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В результате столкновения, предварительно, четырех автомашин на 90-м километре МКАД пострадали четыре человека", - сказал собеседник агентства. По его словам, к эвакуации пострадавших в больницу привлечен вертолет Московского авиационного центра. Обстоятельства ДТП и состояние пострадавших уточняются. В свою очередь в пресс-службе столичного главка МВД РФ сообщили РИА Новости, что в результате аварии с участием пяти машин пострадали три человека.
https://ria.ru/20230930/dtp-1899677466.html
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происшествия, москва, мкад
Происшествия, Москва, МКАД
В крупном ДТП на МКАД пострадали четыре человека

В крупной аварии на 90-м километре МКАД пострадали четыре человека

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Четыре человека пострадали, по предварительной информации, в крупном ДТП на 90-м километре МКАД на северо-востоке Москвы, для эвакуации пострадавших привлечен медицинский вертолет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
«
"В результате столкновения, предварительно, четырех автомашин на 90-м километре МКАД пострадали четыре человека", - сказал собеседник агентства.
По его словам, к эвакуации пострадавших в больницу привлечен вертолет Московского авиационного центра. Обстоятельства ДТП и состояние пострадавших уточняются.
В свою очередь в пресс-службе столичного главка МВД РФ сообщили РИА Новости, что в результате аварии с участием пяти машин пострадали три человека.
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