https://ria.ru/20231002/dtp-1899952976.html

В крупном ДТП на МКАД пострадали четыре человека

В крупном ДТП на МКАД пострадали четыре человека - РИА Новости, 02.10.2023

В крупном ДТП на МКАД пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали, по предварительной информации, в крупном ДТП на 90-м километре МКАД на северо-востоке Москвы, для эвакуации пострадавших привлечен... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T14:16

2023-10-02T14:16

2023-10-02T14:16

происшествия

москва

мкад

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Четыре человека пострадали, по предварительной информации, в крупном ДТП на 90-м километре МКАД на северо-востоке Москвы, для эвакуации пострадавших привлечен медицинский вертолет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В результате столкновения, предварительно, четырех автомашин на 90-м километре МКАД пострадали четыре человека", - сказал собеседник агентства. По его словам, к эвакуации пострадавших в больницу привлечен вертолет Московского авиационного центра. Обстоятельства ДТП и состояние пострадавших уточняются. В свою очередь в пресс-службе столичного главка МВД РФ сообщили РИА Новости, что в результате аварии с участием пяти машин пострадали три человека.

https://ria.ru/20230930/dtp-1899677466.html

москва

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, мкад