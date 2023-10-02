https://ria.ru/20231002/dollar-1900012083.html
США становятся врагом собственной валюты, считает эксперт
США становятся врагом собственной валюты, считает эксперт - РИА Новости, 02.10.2023
США становятся врагом собственной валюты, считает эксперт
США становятся врагом собственной валюты и снижают доверие к ней за счет введения санкций против разных стран, заявил в понедельник бразильский экономист,... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T17:11
2023-10-02T17:11
2023-10-02T17:11
экономика
сша
россия
бразилия
новый банк развития
брикс
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СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. США становятся врагом собственной валюты и снижают доверие к ней за счет введения санкций против разных стран, заявил в понедельник бразильский экономист, бывший вице-президент Нового банка развития (2015-2017) Пауло Батиста Ногейра. "США пользуются силой доллара себе во благо и злоупотребляют им во вред (другим странам - ред.). Они сами становятся врагом своей собственной валюты и снижают доверие к ней за счет того, что вводят многочисленные санкции против разных стран", - сказал Ногейра журналистам на полях двадцатого ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай", комментируя инициативу о создании единой валюты БРИКС. По мнению эксперта, председательство России в БРИКС в 2024 году и Бразилии в 2025 году - везение, так как оба лидера заинтересованы в создании единой валюты, но эта инициатива нуждается в "тщательной проработке и новых подходах". "Я надеюсь, если все будет идти гладко, то на саммите в 2025 году будут предприняты конкретные шаги по созданию валюты", - заключил он.
https://ria.ru/20231001/yuan-1899703192.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, россия, бразилия, новый банк развития, брикс
Экономика, США, Россия, Бразилия, Новый банк развития, БРИКС
США становятся врагом собственной валюты, считает эксперт
Эксперт Ногейра: США становятся врагом своей валюты и снижают доверие к ней