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Курс доллара поднялся выше 99 рублей - РИА Новости, 02.10.2023
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
14:26 02.10.2023 (обновлено: 15:08 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/dollar-1899957654.html
Курс доллара поднялся выше 99 рублей
Курс доллара поднялся выше 99 рублей - РИА Новости, 02.10.2023
Курс доллара поднялся выше 99 рублей
Курс доллара поднялся выше 99 рублей впервые с 15 августа, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T14:26
2023-10-02T15:08
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Курс доллара поднялся выше 99 рублей впервые с 15 августа, следует из данных Московской биржи.Американская валюта расчетами "завтра" на 14:25 мск выросла на 1,14 рубля — до 99,11 рубля.Евро подорожал на 86 копеек — до отметки в 104,21 рубля.Юань прибавил восемь копеек и поднялся до 13,57 рубля.По мнению экспертов, курс рубля в первый рабочий день квартала снижается к основным торгуемым валютам при устойчивом спросе на них и ограниченности предложения со стороны экспортеров.
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экономика, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа
Курс доллара поднялся выше 99 рублей

Курс доллара поднялся выше 99 рублей впервые с 15 августа

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗнак доллара на одном из пунктов обмена валют в Москве
Знак доллара на одном из пунктов обмена валют в Москве - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Знак доллара на одном из пунктов обмена валют в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Курс доллара поднялся выше 99 рублей впервые с 15 августа, следует из данных Московской биржи.
Американская валюта расчетами "завтра" на 14:25 мск выросла на 1,14 рубля — до 99,11 рубля.
Евро подорожал на 86 копеек — до отметки в 104,21 рубля.
Юань прибавил восемь копеек и поднялся до 13,57 рубля.
По мнению экспертов, курс рубля в первый рабочий день квартала снижается к основным торгуемым валютам при устойчивом спросе на них и ограниченности предложения со стороны экспортеров.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржа
 
 
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