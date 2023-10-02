https://ria.ru/20231002/dollar-1899957654.html

Курс доллара поднялся выше 99 рублей

Курс доллара поднялся выше 99 рублей - РИА Новости, 02.10.2023

Курс доллара поднялся выше 99 рублей

Курс доллара поднялся выше 99 рублей впервые с 15 августа, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T14:26

2023-10-02T14:26

2023-10-02T15:08

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Курс доллара поднялся выше 99 рублей впервые с 15 августа, следует из данных Московской биржи.Американская валюта расчетами "завтра" на 14:25 мск выросла на 1,14 рубля — до 99,11 рубля.Евро подорожал на 86 копеек — до отметки в 104,21 рубля.Юань прибавил восемь копеек и поднялся до 13,57 рубля.По мнению экспертов, курс рубля в первый рабочий день квартала снижается к основным торгуемым валютам при устойчивом спросе на них и ограниченности предложения со стороны экспортеров.

https://ria.ru/20230915/tsb-1896573971.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, московская биржа