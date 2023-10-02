https://ria.ru/20231002/dollar-1899957654.html
Курс доллара поднялся выше 99 рублей
Курс доллара поднялся выше 99 рублей - РИА Новости, 02.10.2023
Курс доллара поднялся выше 99 рублей
Курс доллара поднялся выше 99 рублей впервые с 15 августа, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T14:26
2023-10-02T14:26
2023-10-02T15:08
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854828044_0:498:2753:2047_1920x0_80_0_0_cd020e00dfc8b27a780fe8361900c29c.jpg
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Курс доллара поднялся выше 99 рублей впервые с 15 августа, следует из данных Московской биржи.Американская валюта расчетами "завтра" на 14:25 мск выросла на 1,14 рубля — до 99,11 рубля.Евро подорожал на 86 копеек — до отметки в 104,21 рубля.Юань прибавил восемь копеек и поднялся до 13,57 рубля.По мнению экспертов, курс рубля в первый рабочий день квартала снижается к основным торгуемым валютам при устойчивом спросе на них и ограниченности предложения со стороны экспортеров.
https://ria.ru/20230915/tsb-1896573971.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854828044_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a14c77acf9be44bba7e597e7309e4fd7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа
Курс доллара поднялся выше 99 рублей
Курс доллара поднялся выше 99 рублей впервые с 15 августа
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.
Курс доллара поднялся выше 99 рублей впервые с 15 августа, следует из данных Московской биржи
.
Американская валюта расчетами "завтра" на 14:25 мск выросла на 1,14 рубля — до 99,11 рубля.
Евро подорожал на 86 копеек — до отметки в 104,21 рубля.
Юань прибавил восемь копеек и поднялся до 13,57 рубля.
По мнению экспертов, курс рубля в первый рабочий день квартала снижается к основным торгуемым валютам при устойчивом спросе на них и ограниченности предложения со стороны экспортеров.
Набиуллина заявила об отсутствии у ЦБ "психологической" границы курса рубля