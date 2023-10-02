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"Уже пора". В США раскрыли, каким будет мирный договор с Россией по Украине - РИА Новости, 02.10.2023
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19:21 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/dogovor-1900046917.html
"Уже пора". В США раскрыли, каким будет мирный договор с Россией по Украине
"Уже пора". В США раскрыли, каким будет мирный договор с Россией по Украине - РИА Новости, 02.10.2023
"Уже пора". В США раскрыли, каким будет мирный договор с Россией по Украине
Условия мирного договора с Россией будут значительно хуже для Украины, поскольку ВСУ потерпели поражение на поле боя, заявил экономист Джеффри Сакс в эфире... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T19:21
2023-10-02T19:21
политика
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Условия мирного договора с Россией будут значительно хуже для Украины, поскольку ВСУ потерпели поражение на поле боя, заявил экономист Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала Kim Iverson."Пора заключить мирный договор, который был на столе с самого начала. Его условия, конечно, ухудшились из-за успехов России на поле боя, но мы должны положить конец этому конфликту — за столом переговоров. А не так: сперва один 24 миллиардный пакет помощи, за ним еще один. Сколько еще украинцев должны погибнуть ради этого?" — задался вопросом эксперт.По его мнению, Штатам пора взять под контроль расходы бюджета и прекратить транжирить деньги на бестолковые и разрушительные конфликты вроде украинского. Сакс уверен, что Вашингтон слабеет, поскольку его долг уже перевалил за 100% ВВП и не сбавляет оборотов."Пора относиться к этому всерьез. Государственные траты не должны превышать налоговых сборов", — резюмировал он.Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что никаких переговоров с Москвой быть не может и Киев против любого сценария прекращения огня, поскольку это будет означать фактическую победу России.Как отмечали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там также добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231002/udary-1900013087.html
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политика, россия, украина, вооруженные силы украины
Политика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
"Уже пора". В США раскрыли, каким будет мирный договор с Россией по Украине

Экономист Сакс: условия мира с Россией ухудшатся для Украины из-за разгрома ВСУ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМонумент Вашингтона
Монумент Вашингтона - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Условия мирного договора с Россией будут значительно хуже для Украины, поскольку ВСУ потерпели поражение на поле боя, заявил экономист Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала Kim Iverson.
«
"Пора заключить мирный договор, который был на столе с самого начала. Его условия, конечно, ухудшились из-за успехов России на поле боя, но мы должны положить конец этому конфликту — за столом переговоров. А не так: сперва один 24 миллиардный пакет помощи, за ним еще один. Сколько еще украинцев должны погибнуть ради этого?" — задался вопросом эксперт.
По его мнению, Штатам пора взять под контроль расходы бюджета и прекратить транжирить деньги на бестолковые и разрушительные конфликты вроде украинского. Сакс уверен, что Вашингтон слабеет, поскольку его долг уже перевалил за 100% ВВП и не сбавляет оборотов.
"Пора относиться к этому всерьез. Государственные траты не должны превышать налоговых сборов", — резюмировал он.
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Как отмечали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там также добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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