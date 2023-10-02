https://ria.ru/20231002/diversant-1899816200.html

Задержанный в Белоруссии за диверсию украинец обвинил Киев в предательстве

Задержанный в Белоруссии за диверсию украинец обвинил Киев в предательстве - РИА Новости, 02.10.2023

Задержанный в Белоруссии за диверсию украинец обвинил Киев в предательстве

Обвиняемый в Белоруссии в диверсии против российского военного самолета А-50 на аэродроме под Минском в конце февраля украинец Николай Швец заявил, что... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T02:01

2023-10-02T02:01

2023-10-02T02:01

специальная военная операция на украине

белоруссия

россия

украина

александр лукашенко

служба безопасности украины

фсб

а-50

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Обвиняемый в Белоруссии в диверсии против российского военного самолета А-50 на аэродроме под Минском в конце февраля украинец Николай Швец заявил, что украинская сторона его бросила, а дипломаты не посещали его в СИЗО и не помогли с поиском адвоката."Меня бросили, меня забыли, меня предали… Из посольства никто не пришел. Самое главное, что адвоката никто не нанял", - заявил Швец в интервью телеканалу "Беларусь 1", анонс которого продемонстрировали в эфире в воскресенье. Полностью интервью будет показано во вторник.Мужчина также заявил, что после выполнения им задания "эвакуации (на территорию Украины - ред.) просто не было"."Скорее всего, меня просто хотели использовать для второго задания, а потом вообще убить, зачистить", - добавил он.Диверсия в "Мачулищах"В марте президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании "террориста украинских спецслужб" и более 20 его пособников, которые причастны к диверсии в отношении российского самолета ДРЛО А-50 на аэродроме "Мачулищи" под Минском в конце февраля. По словам президента, диверсанта готовили представители СБУ, а белорусская оппозиция помогала задержанному скрываться в стране. Президент отмечал, что атака была осуществлена с помощью дронов, а в ходе операции диверсант использовал высокие технологии.Ранее белорусская оппозиция сообщила, что российский самолет ДРЛО А-50 был поврежден во время атаки дронами на аэродроме под Минском, но позже белорусское телевидение продемонстрировало кадры самолета на поле аэродрома и полета во время боевого дежурства. На распространенном видео видимых повреждений борт не имел.Поимка диверсантаВ июне Лукашенко рассказал о поимке под Смоленском при содействии ФСБ диверсанта, который хотел проникнуть в республику с территории России."Вы не знаете многое. Недавно попытка была: с России опять завели диверсанта против нас чего-то тут совершить. Мы отследили его сразу, и мы вели его. То есть мы проводили, как они говорят, "игру". И когда мы поняли, что можем его не удержать, мы вместе с Сашей Бортниковым задержали его в Смоленске. И выявили целую группу", - рассказал Лукашенко в интервью телеканалу "Россия 1"."Вот в Мачулищах (при подготовке теракта – ред.) двадцать человек: Польша, Украина, Беларусь, Россия. Двадцать человек, с которыми он (террорист – ред.) имел контакт, он потом признался. Мы их всех задержали. Он диверсант, там его готовили и так далее. Ну, а вы, мерзавцы, двадцать человек, предатели?.. Все там. Вот сейчас будем с ними разбираться. Просят сейчас украинцы – отдайте, он же выступил, говорит Зеленскому: ты же меня бросил, послал сюда и бросил", - добавил президент Белоруссии.

https://ria.ru/20230928/ukraina-1899124058.html

https://ria.ru/20230925/naemniki-1898494294.html

https://ria.ru/20230926/diversiya-1898738423.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

белоруссия, россия, украина, александр лукашенко, служба безопасности украины, фсб, а-50