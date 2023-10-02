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Задержанный в Белоруссии за диверсию украинец обвинил Киев в предательстве - РИА Новости, 02.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
02:01 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/diversant-1899816200.html
Задержанный в Белоруссии за диверсию украинец обвинил Киев в предательстве
Задержанный в Белоруссии за диверсию украинец обвинил Киев в предательстве - РИА Новости, 02.10.2023
Задержанный в Белоруссии за диверсию украинец обвинил Киев в предательстве
Обвиняемый в Белоруссии в диверсии против российского военного самолета А-50 на аэродроме под Минском в конце февраля украинец Николай Швец заявил, что... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T02:01
2023-10-02T02:01
специальная военная операция на украине
белоруссия
россия
украина
александр лукашенко
служба безопасности украины
фсб
а-50
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Обвиняемый в Белоруссии в диверсии против российского военного самолета А-50 на аэродроме под Минском в конце февраля украинец Николай Швец заявил, что украинская сторона его бросила, а дипломаты не посещали его в СИЗО и не помогли с поиском адвоката."Меня бросили, меня забыли, меня предали… Из посольства никто не пришел. Самое главное, что адвоката никто не нанял", - заявил Швец в интервью телеканалу "Беларусь 1", анонс которого продемонстрировали в эфире в воскресенье. Полностью интервью будет показано во вторник.Мужчина также заявил, что после выполнения им задания "эвакуации (на территорию Украины - ред.) просто не было"."Скорее всего, меня просто хотели использовать для второго задания, а потом вообще убить, зачистить", - добавил он.Диверсия в "Мачулищах"В марте президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании "террориста украинских спецслужб" и более 20 его пособников, которые причастны к диверсии в отношении российского самолета ДРЛО А-50 на аэродроме "Мачулищи" под Минском в конце февраля. По словам президента, диверсанта готовили представители СБУ, а белорусская оппозиция помогала задержанному скрываться в стране. Президент отмечал, что атака была осуществлена с помощью дронов, а в ходе операции диверсант использовал высокие технологии.Ранее белорусская оппозиция сообщила, что российский самолет ДРЛО А-50 был поврежден во время атаки дронами на аэродроме под Минском, но позже белорусское телевидение продемонстрировало кадры самолета на поле аэродрома и полета во время боевого дежурства. На распространенном видео видимых повреждений борт не имел.Поимка диверсантаВ июне Лукашенко рассказал о поимке под Смоленском при содействии ФСБ диверсанта, который хотел проникнуть в республику с территории России."Вы не знаете многое. Недавно попытка была: с России опять завели диверсанта против нас чего-то тут совершить. Мы отследили его сразу, и мы вели его. То есть мы проводили, как они говорят, "игру". И когда мы поняли, что можем его не удержать, мы вместе с Сашей Бортниковым задержали его в Смоленске. И выявили целую группу", - рассказал Лукашенко в интервью телеканалу "Россия 1"."Вот в Мачулищах (при подготовке теракта – ред.) двадцать человек: Польша, Украина, Беларусь, Россия. Двадцать человек, с которыми он (террорист – ред.) имел контакт, он потом признался. Мы их всех задержали. Он диверсант, там его готовили и так далее. Ну, а вы, мерзавцы, двадцать человек, предатели?.. Все там. Вот сейчас будем с ними разбираться. Просят сейчас украинцы – отдайте, он же выступил, говорит Зеленскому: ты же меня бросил, послал сюда и бросил", - добавил президент Белоруссии.
https://ria.ru/20230928/ukraina-1899124058.html
https://ria.ru/20230925/naemniki-1898494294.html
https://ria.ru/20230926/diversiya-1898738423.html
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белоруссия, россия, украина, александр лукашенко, служба безопасности украины, фсб, а-50
Специальная военная операция на Украине, Белоруссия, Россия, Украина, Александр Лукашенко, Служба безопасности Украины, ФСБ, А-50
Задержанный в Белоруссии за диверсию украинец обвинил Киев в предательстве

Задержанный в Белоруссии диверсант СБУ Швец заявил, что Киев его бросил

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСамолет А-50 дальнего радиолокационного обнаружения и управления
Самолет А-50 дальнего радиолокационного обнаружения и управления - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Самолет А-50 дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Обвиняемый в Белоруссии в диверсии против российского военного самолета А-50 на аэродроме под Минском в конце февраля украинец Николай Швец заявил, что украинская сторона его бросила, а дипломаты не посещали его в СИЗО и не помогли с поиском адвоката.
«
"Меня бросили, меня забыли, меня предали… Из посольства никто не пришел. Самое главное, что адвоката никто не нанял", - заявил Швец в интервью телеканалу "Беларусь 1", анонс которого продемонстрировали в эфире в воскресенье. Полностью интервью будет показано во вторник.
Мужчина также заявил, что после выполнения им задания "эвакуации (на территорию Украины - ред.) просто не было".
"Скорее всего, меня просто хотели использовать для второго задания, а потом вообще убить, зачистить", - добавил он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
"Диверсанты". Солдат ВСУ набросился на Зеленского из-за странной тактики
28 сентября, 11:14

Диверсия в "Мачулищах"

В марте президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании "террориста украинских спецслужб" и более 20 его пособников, которые причастны к диверсии в отношении российского самолета ДРЛО А-50 на аэродроме "Мачулищи" под Минском в конце февраля. По словам президента, диверсанта готовили представители СБУ, а белорусская оппозиция помогала задержанному скрываться в стране. Президент отмечал, что атака была осуществлена с помощью дронов, а в ходе операции диверсант использовал высокие технологии.
Ранее белорусская оппозиция сообщила, что российский самолет ДРЛО А-50 был поврежден во время атаки дронами на аэродроме под Минском, но позже белорусское телевидение продемонстрировало кадры самолета на поле аэродрома и полета во время боевого дежурства. На распространенном видео видимых повреждений борт не имел.
Кадр видео запуска ракеты по украинским объектам
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25 сентября, 14:02

Поимка диверсанта

В июне Лукашенко рассказал о поимке под Смоленском при содействии ФСБ диверсанта, который хотел проникнуть в республику с территории России.
"Вы не знаете многое. Недавно попытка была: с России опять завели диверсанта против нас чего-то тут совершить. Мы отследили его сразу, и мы вели его. То есть мы проводили, как они говорят, "игру". И когда мы поняли, что можем его не удержать, мы вместе с Сашей Бортниковым задержали его в Смоленске. И выявили целую группу", - рассказал Лукашенко в интервью телеканалу "Россия 1".
"Вот в Мачулищах (при подготовке теракта – ред.) двадцать человек: Польша, Украина, Беларусь, Россия. Двадцать человек, с которыми он (террорист – ред.) имел контакт, он потом признался. Мы их всех задержали. Он диверсант, там его готовили и так далее. Ну, а вы, мерзавцы, двадцать человек, предатели?.. Все там. Вот сейчас будем с ними разбираться. Просят сейчас украинцы – отдайте, он же выступил, говорит Зеленскому: ты же меня бросил, послал сюда и бросил", - добавил президент Белоруссии.
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Специальная военная операция на УкраинеБелоруссияРоссияУкраинаАлександр ЛукашенкоСлужба безопасности УкраиныФСБА-50
 
 
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