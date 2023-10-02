https://ria.ru/20231002/deputat-1899824200.html

Приморского депутата лишили полномочий за присвоение звания родственнику

Приморского депутата лишили полномочий за присвоение звания родственнику - РИА Новости, 02.10.2023

Приморского депутата лишили полномочий за присвоение звания родственнику

Полномочия депутата думы Дальнереченского городского округа Приморского края, который в нарушение антикоррупционного законодательства голосовал за присвоение... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T06:26

2023-10-02T06:26

2023-10-02T07:49

приморский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 2 окт - РИА Новости. Полномочия депутата думы Дальнереченского городского округа Приморского края, который в нарушение антикоррупционного законодательства голосовал за присвоение своему родственнику звания почетного жителя, прекращены после вмешательства прокуратуры, сообщили в ведомстве.По сообщению в Telegram-канале прокуратуры Приморского края, депутат в апреле 2023 года в нарушение антикоррупционного законодательства участвовал в голосовании о присуждении звания "Почетный житель Дальнереченского городского округа" своему близкому родственнику. На основании информации прокуратуры края о выявленных нарушениях губернатор Приморья направил в муниципальную думу заявление о досрочном прекращении полномочий депутата. Его коллеги заявление рассмотрели и решили, что оснований для прекращения полномочий нет. Ответственность для провинившегося депутата ограничилась предупреждением."Не согласившись с таким решением, (дальнереченской - ред.) межрайонной прокуратурой принесен протест, который рассмотрен и удовлетворен. Незаконное решение думы о присвоении почетного звания родственнику депутата - отменено. Полномочия должностного лица, нарушившего требования законодательства о противодействии коррупции, - прекращены", - говорится в сообщении прокуратуры края.Знакомый с ситуацией источник РИА Новости заявил, что полномочий лишился депутат Арсен Оганисян, проголосовавший в апреле за присвоение почетного звания своему отцу.

https://ria.ru/20230726/deputat-1886290336.html

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

приморский край