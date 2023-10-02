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Приморского депутата лишили полномочий за присвоение звания родственнику - РИА Новости, 02.10.2023
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06:26 02.10.2023 (обновлено: 07:49 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/deputat-1899824200.html
Приморского депутата лишили полномочий за присвоение звания родственнику
Приморского депутата лишили полномочий за присвоение звания родственнику - РИА Новости, 02.10.2023
Приморского депутата лишили полномочий за присвоение звания родственнику
Полномочия депутата думы Дальнереченского городского округа Приморского края, который в нарушение антикоррупционного законодательства голосовал за присвоение... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T06:26
2023-10-02T07:49
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 2 окт - РИА Новости. Полномочия депутата думы Дальнереченского городского округа Приморского края, который в нарушение антикоррупционного законодательства голосовал за присвоение своему родственнику звания почетного жителя, прекращены после вмешательства прокуратуры, сообщили в ведомстве.По сообщению в Telegram-канале прокуратуры Приморского края, депутат в апреле 2023 года в нарушение антикоррупционного законодательства участвовал в голосовании о присуждении звания "Почетный житель Дальнереченского городского округа" своему близкому родственнику. На основании информации прокуратуры края о выявленных нарушениях губернатор Приморья направил в муниципальную думу заявление о досрочном прекращении полномочий депутата. Его коллеги заявление рассмотрели и решили, что оснований для прекращения полномочий нет. Ответственность для провинившегося депутата ограничилась предупреждением."Не согласившись с таким решением, (дальнереченской - ред.) межрайонной прокуратурой принесен протест, который рассмотрен и удовлетворен. Незаконное решение думы о присвоении почетного звания родственнику депутата - отменено. Полномочия должностного лица, нарушившего требования законодательства о противодействии коррупции, - прекращены", - говорится в сообщении прокуратуры края.Знакомый с ситуацией источник РИА Новости заявил, что полномочий лишился депутат Арсен Оганисян, проголосовавший в апреле за присвоение почетного звания своему отцу.
https://ria.ru/20230726/deputat-1886290336.html
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приморский край
Приморский край
Приморского депутата лишили полномочий за присвоение звания родственнику

Депутат в Приморье лишился полномочий за присвоение звания близкому родственнику

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 2 окт - РИА Новости. Полномочия депутата думы Дальнереченского городского округа Приморского края, который в нарушение антикоррупционного законодательства голосовал за присвоение своему родственнику звания почетного жителя, прекращены после вмешательства прокуратуры, сообщили в ведомстве.
По сообщению в Telegram-канале прокуратуры Приморского края, депутат в апреле 2023 года в нарушение антикоррупционного законодательства участвовал в голосовании о присуждении звания "Почетный житель Дальнереченского городского округа" своему близкому родственнику. На основании информации прокуратуры края о выявленных нарушениях губернатор Приморья направил в муниципальную думу заявление о досрочном прекращении полномочий депутата. Его коллеги заявление рассмотрели и решили, что оснований для прекращения полномочий нет. Ответственность для провинившегося депутата ограничилась предупреждением.
"Не согласившись с таким решением, (дальнереченской - ред.) межрайонной прокуратурой принесен протест, который рассмотрен и удовлетворен. Незаконное решение думы о присвоении почетного звания родственнику депутата - отменено. Полномочия должностного лица, нарушившего требования законодательства о противодействии коррупции, - прекращены", - говорится в сообщении прокуратуры края.
Знакомый с ситуацией источник РИА Новости заявил, что полномочий лишился депутат Арсен Оганисян, проголосовавший в апреле за присвоение почетного звания своему отцу.
Владивосток - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
Депутата из Приморья лишили полномочий за пропуски заседаний
26 июля, 05:49
 
Приморский край
 
 
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