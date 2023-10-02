Рейтинг@Mail.ru
Боррель заявил, что не в курсе разговоров о неполном членстве Украины в ЕС - РИА Новости, 02.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:10 02.10.2023 (обновлено: 18:14 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/chlenstvo-1900034866.html
Боррель заявил, что не в курсе разговоров о неполном членстве Украины в ЕС
Боррель заявил, что не в курсе разговоров о неполном членстве Украины в ЕС - РИА Новости, 02.10.2023
Боррель заявил, что не в курсе разговоров о неполном членстве Украины в ЕС
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что не знает, откуда взялась информация о "неполном членстве" в Евросоюзе для Украины, отметив, что членство может... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T18:10
2023-10-02T18:14
в мире
украина
жозеп боррель
евросоюз
politico
владимир зеленский
франция
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1899955221_0:315:3021:2014_1920x0_80_0_0_da4aba993362dd86711b6c7e591ed0ff.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что не знает, откуда взялась информация о "неполном членстве" в Евросоюзе для Украины, отметив, что членство может быть только полноценное. Ранее издание Politico сообщило, что Франция и Германия настаивают на альтернативном варианте полноправному членству в ЕС, который может стать основой для постепенной интеграции в Евросоюз. "Я не в курсе, откуда появилась эта идея. Кто говорит о неполном членстве, членстве на 50% или 25%? Членство – это членство, и точка", - сказал Боррель на пресс-конференции в Киеве, которую транслировал сайт ЕС. Заявления прозвучали после неформального заседания Совета ЕС на уровне глав МИД в украинской столице. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в июне того же года одобрили предоставление Украине статуса кандидата на вступление в союз. Для старта переговоров стране необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией. Через год в ЕС отмечали, что Киев выполнил два из семи условий, необходимых для начала формальных переговоров о вступлении в Евросоюз.
https://ria.ru/20231002/ukraina-1900024373.html
https://ria.ru/20231002/ukraina-1900011206.html
украина
франция
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1899955221_181:0:2866:2014_1920x0_80_0_0_7151365640f20df1fe43306adc56f1e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, жозеп боррель, евросоюз, politico, владимир зеленский, франция, киев
В мире, Украина, Жозеп Боррель, Евросоюз, Politico, Владимир Зеленский, Франция, Киев
Боррель заявил, что не в курсе разговоров о неполном членстве Украины в ЕС

Боррель заявил, что не в курсе идеи о неполном членстве Украины в Евросоюзе

© AP Photo / Efrem LukatskyГлава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что не знает, откуда взялась информация о "неполном членстве" в Евросоюзе для Украины, отметив, что членство может быть только полноценное.
Ранее издание Politico сообщило, что Франция и Германия настаивают на альтернативном варианте полноправному членству в ЕС, который может стать основой для постепенной интеграции в Евросоюз.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
Боррель назвал членство Украины в ЕС самой надежной гарантией безопасности
Вчера, 17:39
«
"Я не в курсе, откуда появилась эта идея. Кто говорит о неполном членстве, членстве на 50% или 25%? Членство – это членство, и точка", - сказал Боррель на пресс-конференции в Киеве, которую транслировал сайт ЕС. Заявления прозвучали после неформального заседания Совета ЕС на уровне глав МИД в украинской столице.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в июне того же года одобрили предоставление Украине статуса кандидата на вступление в союз. Для старта переговоров стране необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией. Через год в ЕС отмечали, что Киев выполнил два из семи условий, необходимых для начала формальных переговоров о вступлении в Евросоюз.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
Боррель рассчитывает до конца года согласовать военную помощь Украине
Вчера, 17:08
 
В миреУкраинаЖозеп БоррельЕвросоюзPoliticoВладимир ЗеленскийФранцияКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала