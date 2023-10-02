https://ria.ru/20231002/chlenstvo-1900034866.html

Боррель заявил, что не в курсе разговоров о неполном членстве Украины в ЕС

Боррель заявил, что не в курсе разговоров о неполном членстве Украины в ЕС - РИА Новости, 02.10.2023

Боррель заявил, что не в курсе разговоров о неполном членстве Украины в ЕС

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что не знает, откуда взялась информация о "неполном членстве" в Евросоюзе для Украины, отметив, что членство может... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T18:10

2023-10-02T18:10

2023-10-02T18:14

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что не знает, откуда взялась информация о "неполном членстве" в Евросоюзе для Украины, отметив, что членство может быть только полноценное. Ранее издание Politico сообщило, что Франция и Германия настаивают на альтернативном варианте полноправному членству в ЕС, который может стать основой для постепенной интеграции в Евросоюз. "Я не в курсе, откуда появилась эта идея. Кто говорит о неполном членстве, членстве на 50% или 25%? Членство – это членство, и точка", - сказал Боррель на пресс-конференции в Киеве, которую транслировал сайт ЕС. Заявления прозвучали после неформального заседания Совета ЕС на уровне глав МИД в украинской столице. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе в июне того же года одобрили предоставление Украине статуса кандидата на вступление в союз. Для старта переговоров стране необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и усиление борьбы с коррупцией. Через год в ЕС отмечали, что Киев выполнил два из семи условий, необходимых для начала формальных переговоров о вступлении в Евросоюз.

https://ria.ru/20231002/ukraina-1900024373.html

https://ria.ru/20231002/ukraina-1900011206.html

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в мире, украина, жозеп боррель, евросоюз, politico, владимир зеленский, франция, киев