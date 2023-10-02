https://ria.ru/20231002/chipy-1899823856.html

США за год сократили экспорт микрочипов почти на 20 процентов

США за год сократили экспорт микрочипов почти на 20 процентов - РИА Новости, 02.10.2023

США за год сократили экспорт микрочипов почти на 20 процентов

США в текущем году сократили экспорт микрочипов почти на 20% - до минимальных с глобального финансового кризиса 11,6 миллиарда долларов, следует из расчетов РИА РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T06:17

2023-10-02T06:17

2023-10-02T06:17

китай

сша

малайзия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103612/14/1036121431_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_154cd2f57b8abcf74e5cde6d1a819adc.jpg

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. США в текущем году сократили экспорт микрочипов почти на 20% - до минимальных с глобального финансового кризиса 11,6 миллиарда долларов, следует из расчетов РИА Новости на основе данных американской статслужбы. Это связано с затоваренностью рынка и ограничениями на экспорт в Китай, пояснил агентству аналитик "БКС Мир инвестиций" Егор Дахтлер. Поставки США микрочипов на мировые рынки падают второй год подряд, при этом если в 2022 году сокращение за первые семь месяцев составило 15%, то в этом году - уже 19,2%. И темпы снижения, и стоимость экспорта достигли минимума с 2009 года - тогда продажи микрочипов снизились на рекордные 41% и составили лишь 10,4 миллиарда долларов. "Сокращение экспорта связано с глобальным снижением спроса на полупроводники. В 2020 году был дефицит полупроводников, в 2021 году спрос был удовлетворен производителями, клиенты закупились с запасом. В результате из-за затоваривания спрос значительно упал. Рынок полупроводников в целом к росту пока не вернулся", - отметил Дахтлер. Основное снижение приходится на Китай, импорт которого упал на 51%, или на 1,9 миллиарда долларов - до 1,85 миллиарда долларов. Дахтлер обратил внимание, что Китай за два года потерял огромную долю в поставках американских микрочипов. Так, если в 2021 году она составляла 33%, то в этом году - лишь 13%. "Это связано с запретом со стороны США поставок полупроводников последнего поколения - и оборудования для них - в Китай", - добавил он. В результате КНР, которая несколько лет была основным направлением для экспорта американских микрочипов, уступила тайваньским покупателям. При этом они также сократили закупки, хотя всего и на 1% - до 2,25 миллиарда долларов. Другие покупателиДругие крупные покупатели тоже сокращают импорт: значительное падение поставок в абсолютном выражении пришлось на Малайзию (-352 миллиона долларов, или 19%), Израиль (-167 миллионов долларов, или на 32%), а также Японию (-128 миллионов долларов, или 46%). В то же время на половину упал экспорт в ОАЭ и Южную Африку, хотя в абсолютном выражении их закупки и не велики – 4 миллиона и 2 миллиона долларов. На треть сократились закупки Швейцарии (до 16 миллионов долларов) и Турции (до 8 миллионов долларов). Единственным крупным источником спроса на американские микрочипы в текущем году стал Евросоюз, но его рынка не хватает для компенсации выпадающих на других направлениях объемов. Европейские страны нарастили спрос на микрочипы за год лишь на 119 миллионов долларов, что почти в 16 раз меньше падения поставок в Китай. "На наш взгляд, слабая динамика экспорта микрочипов будет продолжаться до конца 2023 года, а разворот наступит в 2024 году", - заключил аналитик.

https://ria.ru/20230810/kitay-1889187162.html

https://ria.ru/20230802/poluprovodniki-1887862914.html

https://ria.ru/20230613/chipy-1877728795.html

китай

сша

малайзия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, сша, малайзия