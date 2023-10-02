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Кулеба назвал принятие в США проекта бюджета без помощи Украине инцидентом - РИА Новости, 02.10.2023
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12:28 02.10.2023
https://ria.ru/20231002/byudzhet-1899909378.html
Кулеба назвал принятие в США проекта бюджета без помощи Украине инцидентом
Кулеба назвал принятие в США проекта бюджета без помощи Украине инцидентом - РИА Новости, 02.10.2023
Кулеба назвал принятие в США проекта бюджета без помощи Украине инцидентом
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что поддержка Киева со стороны Вашингтона не ослабнет, а сокращение американской помощи Украине... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T12:28
2023-10-02T12:28
дмитрий кулеба
украина
в мире
россия
сша
джо байден
еврокомиссия
евросоюз
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что поддержка Киева со стороны Вашингтона не ослабнет, а сокращение американской помощи Украине является отдельным инцидентом и не имеет системного характера. В воскресенье стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины. Сам Байден ранее заявил, что Вашингтон "ни при каких обстоятельствах" не может позволить себе прекратить поддержку Киева. "Вопрос в том, было ли произошедшее на прошлых выходных в конгрессе США (отдельным - ред.) инцидентом или системой. Я думаю, это инцидент... Нам не кажется, что поддержка Соединенных Штатов ослабла", - заявил Кулеба во время встречи с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, запись которой опубликована на сайте Еврокомиссии. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231002/ssha-1899886694.html
https://ria.ru/20231001/uscherb-1899750767.html
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дмитрий кулеба, украина, в мире, россия, сша, джо байден, еврокомиссия, евросоюз, нато
Дмитрий Кулеба, Украина, В мире, Россия, США, Джо Байден, Еврокомиссия, Евросоюз, НАТО
Кулеба назвал принятие в США проекта бюджета без помощи Украине инцидентом

Кулеба не увидел в проекте бюджета США без помощи Украине ослабление поддержки

© AP Photo / Valentyn OgirenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© AP Photo / Valentyn Ogirenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что поддержка Киева со стороны Вашингтона не ослабнет, а сокращение американской помощи Украине является отдельным инцидентом и не имеет системного характера.
В воскресенье стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины. Сам Байден ранее заявил, что Вашингтон "ни при каких обстоятельствах" не может позволить себе прекратить поддержку Киева.
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
МИД прокомментировал временный бюджет США без средств для помощи Украины
Вчера, 11:42
"Вопрос в том, было ли произошедшее на прошлых выходных в конгрессе США (отдельным - ред.) инцидентом или системой. Я думаю, это инцидент... Нам не кажется, что поддержка Соединенных Штатов ослабла", - заявил Кулеба во время встречи с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, запись которой опубликована на сайте Еврокомиссии.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
"Непоправимый ущерб": действия США по Украине вызвали панику на Западе
1 октября, 14:24
 
Дмитрий КулебаУкраинаВ миреРоссияСШАДжо БайденЕврокомиссияЕвросоюзНАТО
 
 
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