https://ria.ru/20231002/byudzhet-1899909378.html

Кулеба назвал принятие в США проекта бюджета без помощи Украине инцидентом

Кулеба назвал принятие в США проекта бюджета без помощи Украине инцидентом - РИА Новости, 02.10.2023

Кулеба назвал принятие в США проекта бюджета без помощи Украине инцидентом

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что поддержка Киева со стороны Вашингтона не ослабнет, а сокращение американской помощи Украине... РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T12:28

2023-10-02T12:28

2023-10-02T12:28

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что поддержка Киева со стороны Вашингтона не ослабнет, а сокращение американской помощи Украине является отдельным инцидентом и не имеет системного характера. В воскресенье стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины. Сам Байден ранее заявил, что Вашингтон "ни при каких обстоятельствах" не может позволить себе прекратить поддержку Киева. "Вопрос в том, было ли произошедшее на прошлых выходных в конгрессе США (отдельным - ред.) инцидентом или системой. Я думаю, это инцидент... Нам не кажется, что поддержка Соединенных Штатов ослабла", - заявил Кулеба во время встречи с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, запись которой опубликована на сайте Еврокомиссии. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231002/ssha-1899886694.html

https://ria.ru/20231001/uscherb-1899750767.html

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дмитрий кулеба, украина, в мире, россия, сша, джо байден, еврокомиссия, евросоюз, нато