https://ria.ru/20231002/byudzhet-1899847240.html

Мишустин назвал проект бюджета, внесенный в Госдуму, сбалансированным

Мишустин назвал проект бюджета, внесенный в Госдуму, сбалансированным - РИА Новости, 02.10.2023

Мишустин назвал проект бюджета, внесенный в Госдуму, сбалансированным

Проект федерального бюджета, внесенный в Госдуму, сбалансирован и гарантирует выполнение социальных обязательств перед гражданами России, заявил премьер-министр РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T10:25

2023-10-02T10:25

2023-10-02T10:57

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россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Проект федерального бюджета, внесенный в Госдуму, сбалансирован и гарантирует выполнение социальных обязательств перед гражданами России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Мы подробно его (проект федерального бюджета - ред.) обсуждали на заседании кабинета министров. Это главный финансовый документ страны. Он сбалансирован и гарантирует выполнение социальных обязательств перед людьми", – сказал Мишустин во время совещания с вице-премьерами РФ. По его словам, в бюджете заложены средства для развития экономики предложения, расширения инфраструктуры, поддержки регионов. В приоритете - повышение доступности медицинских услуг для жителей всех российских субъектов.Он поручил вице-премьерам проконтролировать участие руководителей федеральных министерств и ведомств в заседаниях профильных комитетов Госдумы для обсуждения проекта бюджета РФ на 2024-2026 годы. "Сейчас совместно с депутатами, сенаторами предстоит провести масштабную работу по рассмотрению проекта бюджета в парламенте. Прошу вас обеспечить и проконтролировать личное участие руководителей курируемых федеральных министерств и ведомств в заседаниях профильных комитетов, которые будут активно обсуждать главный финансовый документ страны, а также в заседаниях комитета Государственной Думы по бюджету и налогам при рассмотрении государственных программ", - сказал Мишустин.По данным пресс-службы Госдумы, проект бюджета на 2024-2026 годы будет рассмотрен в ГД в первом чтении 26 октября.Правительство России в пятницу внесло в Госдуму проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, а также ряд других документов, имеющих определяющее значение для государственных финансов. Бюджетный пакет впервые был направлен в нижнюю палату парламента полностью в электронном виде, о чем сообщила пресс-служба кабмина.

https://ria.ru/20230929/mintrud-1899510801.html

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Кирилл Волков

госдума рф, экономика, россия, михаил мишустин, бюджет