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Боррель прокомментировал принятие в США проекта бюджета без помощи Киеву - РИА Новости, 02.10.2023
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10:20 02.10.2023 (обновлено: 14:24 02.10.2023)
https://ria.ru/20231002/byudzhet-1899846095.html
Боррель прокомментировал принятие в США проекта бюджета без помощи Киеву
Боррель прокомментировал принятие в США проекта бюджета без помощи Киеву - РИА Новости, 02.10.2023
Боррель прокомментировал принятие в США проекта бюджета без помощи Киеву
ЕС удивлен и сожалеет о принятом "в последний момент" в США проекте финансирования работы правительства, который не предусматривает выделение средств на помощь... РИА Новости, 02.10.2023
2023-10-02T10:20
2023-10-02T14:24
в мире
сша
украина
жозеп боррель
евросоюз
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. ЕС удивлен и сожалеет о принятом "в последний момент" в США проекте финансирования работы правительства, который не предусматривает выделение средств на помощь Киеву, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. "Мы удивлены решением, принятым в последний момент, о котором нам приходится очень сожалеть ... Будем надеяться, что это не последнее слово", - приводит испанская газета Pais комментарий Борреля по поводу ситуации в США. При этом Боррель отметил, что европейская поддержка Украины не зависит от США, а также от результатов украинского наступления, которое многие западные СМИ называют неудавшимся. "Поддержка ЕС не зависит от прогресса на поле боя", - заявил Боррель. Он добавил, что ЕС не только продолжит оказывать постоянную поддержку Украине, "но и увеличит ее".В воскресенье стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины. Сам Байден ранее заявил, что Вашингтон "ни при каких обстоятельствах" не может позволить себе прекратить поддержку Киева. "Шатдауном" в США называется прекращение работы правительственных учреждений по причине отсутствия финансирования. При таком сценарии госслужащие, задействованные в критически важной работе, были бы вынуждены продолжить выполнять свои обязанности без оплаты, в то время как остальных отправили бы в вынужденный отпуск. В правительстве США ранее признали, что "шатдаун" может иметь катастрофические последствия для всей страны. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231002/abrams-1899503750.html
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в мире, сша, украина, жозеп боррель, евросоюз
В мире, США, Украина, Жозеп Боррель, Евросоюз
Боррель прокомментировал принятие в США проекта бюджета без помощи Киеву

Боррель выразил сожаление из-за принятия в США бюджета без помощи Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyГлава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время пресс-конференции в Киеве
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время пресс-конференции в Киеве
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. ЕС удивлен и сожалеет о принятом "в последний момент" в США проекте финансирования работы правительства, который не предусматривает выделение средств на помощь Киеву, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
"Мы удивлены решением, принятым в последний момент, о котором нам приходится очень сожалеть ... Будем надеяться, что это не последнее слово", - приводит испанская газета Pais комментарий Борреля по поводу ситуации в США.
При этом Боррель отметил, что европейская поддержка Украины не зависит от США, а также от результатов украинского наступления, которое многие западные СМИ называют неудавшимся.
"Поддержка ЕС не зависит от прогресса на поле боя", - заявил Боррель.
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Он добавил, что ЕС не только продолжит оказывать постоянную поддержку Украине, "но и увеличит ее".
В воскресенье стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы правительства сроком на 45 дней - до 17 ноября. При этом в законе не предусмотрено выделение средств на нужды Украины. Сам Байден ранее заявил, что Вашингтон "ни при каких обстоятельствах" не может позволить себе прекратить поддержку Киева.
"Шатдауном" в США называется прекращение работы правительственных учреждений по причине отсутствия финансирования. При таком сценарии госслужащие, задействованные в критически важной работе, были бы вынуждены продолжить выполнять свои обязанности без оплаты, в то время как остальных отправили бы в вынужденный отпуск. В правительстве США ранее признали, что "шатдаун" может иметь катастрофические последствия для всей страны.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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