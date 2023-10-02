https://ria.ru/20231002/bronevik-1899973695.html

Приморский бизнес передал участникам СВО самодельный броневик

Приморский бизнес передал участникам СВО самодельный броневик - РИА Новости, 02.10.2023

Приморский бизнес передал участникам СВО самодельный броневик

Группа компаний "Славда" передала добровольческому отряду "Тигр" в Приморском крае модифицированный инкассаторский автомобиль, превращенный в броневик, сообщили РИА Новости, 02.10.2023

2023-10-02T15:11

2023-10-02T15:11

2023-10-02T15:11

надежные люди

приморский край

олег кожемяко

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ВЛАДИВОСТОК, 2 окт - РИА Новости. Группа компаний "Славда" передала добровольческому отряду "Тигр" в Приморском крае модифицированный инкассаторский автомобиль, превращенный в броневик, сообщили в пресс-службе правительства региона. По информации пресс-службы, губернатор края Олег Кожемяко встретился с руководителями выпускающей воду и напитки группы компаний "Славда" и компании "Стройдорсервис", каждая из которых подготовила по автомобилю для передачи приморскому отряду "Тигр". "Группа компаний "Славда" сделала из инкассаторской машины настоящий броневик. В автомобиле марки Ford произведена полная диагностика, а двигатель заменен на более надежный – японский. В машину также загрузили запасной комплект резины, необходимые расходные материалы, минеральную воду", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Приморья. Боец отряда "Тигр" с позывным "Иваныч", которого цитирует пресс-служба, отметил, что бронемашину на месте будут использовать для разведки или для эвакуации раненых. От компании "Стройдорсервис" в зону спецоперации отправится внедорожник Mitsubishi Pajero, электрические и газовые обогреватели. Они нужны военнослужащим, которые уже сталкиваются с холодом по ночам, отметил "Иваныч".

https://ria.ru/20231001/spetstekhnika-1899744355.html

приморский край

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приморский край, олег кожемяко